蘇える松田優作の熱き魂！暴力・性・ドラッグ・国籍を扱う松田優作遺稿で初の上演『真夜中に挽歌』チケット発売中

ロングランプランニング株式会社

松田優作氏が作・演出を手掛けた最後の舞台『真夜中に挽歌』が2025年11月20日 (木) ～ 2025年11月24日 (月・祝)に上野ストアハウス（東京都 台東区 北上野 1-6-11）にて上演されます。

1978年初演の本作に今回、監修として松田美由紀氏、演出として前回に引き続き、優作氏とは文学座研究生時代の同期で長年活動を共にして、本作初演ではとおる役を演じた野瀬哲男氏を迎え、新たな若手キャストで上演いたします。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/10726

公式X

https://x.com/banka2025

時は1978年。東北から上京してきたとおる。

憧れの暴走族リーダーのジョージとその恋人ハクランと出会い、都会での輝かしい日々がスタートしたかのように見えたが、それぞれの過去と現在が徐々に交錯していき・・・。

松田優作の魂が、登場人物全員を通して蘇る！！

本公演は松田優作が作・演出を努めた1978年初演の1週前に諸事情で内容が改変される、その直前のオリジナル戯曲での初の上演となります。

物語が進むにつれ、今の演劇では珍しいエッジの効いた、これぞ松田優作たる凄まじい展開が待ち受けております。

ヒロイン役：世森響

出演者紹介

徳田皓己

ジョージ役：徳田皓己 X(https://x.com/koukitokuda98)

俳優・モデル、身長186cm

新ミュージカル「スタミュ」にレギュラーとして出演中。

ドラマ TBS「バースデイ」

映画 是枝裕和監督「三度目の殺人」

映画 石川淳一監督「赤羽骨子のボディガード」

CF ポケモンカードPV「CAMPION ROAD」

CF ハウス食品

舞台 「ハイキュー!!」旗揚げ公演 金田一勇太郎役

※世界U24アルティメット選手権に日本代表メンバーとして出場。

世森響

ハクラン役：世森響 X(https://x.com/hibikiyomori)

俳優・モデル

高校1年生より俳優業を開始。舞台を中心にラジオ・TVCM・被写体・セルフプロデュースLIVE等、各方面で活動中。

CF ガンダムベース

舞台 劇作家清水邦夫作の二人芝居3作品。

「朝に死す」「花飾りも帯もない氷山よ」「薔薇十字團・渋谷組」

以上では自身で企画・演出・主演を務め、演劇と写真撮影を融合した斬新な企画を定期的に上演する。

舞台 「妖の冬桜」桜役(主演）

ラジオ 渋谷クロスFM 【サブカルチャーラジオ「ミミラジ」】

船津祐太

とおる役：船津祐太 X(https://x.com/272_yuta)

俳優、身長182cm

自身が副代表を務める劇団に所属して、舞台、映像で活動中。

2025年

劇団ココア「DEAD AND DEVIL CITY 其の參・伍」

劇団八一「NANDEMOIDO3」主演

2024年

メディアンプロ「容疑者のメソッド-The Stage R-」

劇団八一「NANDEMOIDO2」主演

※演出、アクションコーディネーターとしての実績も有り。

上西雄大(特別出演・11月22日トークゲスト）

特別出演：上西雄大 X(https://x.com/10antsyoudai)

俳優、映画監督、映像劇団「テンアンツ」主宰

監督・脚本・主演を務めた映画「ひとくず」では各国の映画祭で高い評価を得た。松田優作主演ドラマ「探偵物語」をオマージュした舞台「探偵ハ物語」を上演。

映画（監督・脚本・主演作）

「ヌーのコインロッカーは使用禁止」

「宮古島物語ふたたヴィラ」

「西成ゴローの四億円死闘篇」

「西成ゴローの四億円」

※自身の劇団以外への舞台外部出演は8年ぶりとなる。

【ゲストトークショーの実施】

また今回の公演では各回本編終了後にアフタートークや限定ライブを設けています。

ゲストには、松田優作監督作「ア・ホーマンス」でアクション担当をされて以降、「座頭市」をはじめ数々の北野武監督作やドラマ「相棒」でその名が知れ渡る日本一の“殺陣師”、二家本辰巳氏や松田優作の代表曲でもある「灰色の街」原曲者の李世福氏、映画「ア・ホーマンス」音楽担当で現シーナ&ロケッツのベーシスト奈良敏博といった松田優作に馴染み深い方々を迎えます。

こちらもぜひご注目ください。

李世福氏奈良敏博氏二家本辰己氏一色采子氏



★ゲストスケジュール （各回本編終了後）

11月20日(木) 19:00

・野瀬哲男(演出)・徳田皓己・世森響・船津祐太による出演者クロストーク

11月21日(金) 15:00／19:00

・李世福(Gt)＆奈良敏博(シーナ＆ロケッツ(Ba))によるミニLIVE

11月22日(土) 14:00／18:00

・上西雄大 (映画監督、俳優)

11月23日(日) 14:00／18:00

・二家本辰己 (殺陣師、アクション監督)

11月24日(月・祝) 13:00

・一色采子 (女優)

・西田聖志郎 (俳優、プロデューサー)

11月24日(月・祝) 17:00

・野瀬哲男(演出)・徳田皓己・世森響・船津祐太・上西雄大による出演者クロストーク

【松田優作ポスター展の開催】

劇場ロビーにて、松田優作の映画デビュー作「狼の紋章」以降ほぼ全作の御主演映画のオリジナルポスター展示と、当時の劇場で販売されたパンフレットや書籍等を展示。

独立した松田優作展としても成立するだけの質量で上演期間中、開場時間内で展開。

ギャラリー

公演概要

『真夜中に挽歌』

公演期間：2025年11月20日 (木) ～ 2025年11月24日 (月・祝)

会場：上野ストアハウス（東京都 台東区 北上野 1-6-11）

■出演者

徳田皓己

世森響

船津祐太

上西雄大（特別出演）

■スタッフ

作：松田優作

企画・演出：野瀬哲男

監修・協力：松田美由紀(オフィス作)

劇中歌：松田優作

共同プロデューサー：野瀬哲男、渡邉俊夫

■公演スケジュール

2025年11月20日(木) 19:00

2025年11月21日(金) 15:00

2025年11月21日(金) 19:00

2025年11月22日(土) 14:00

2025年11月22日(土) 18:00

2025年11月23日(日・祝) 14:00

2025年11月23日(日・祝) 18:00

2025年11月24日(月・祝) 13:00

2025年11月24日(月・祝) 17:00

■チケット料金（税込）

S席チケット：7,500円

S席チケット＋チェキ1枚：9,500円

S席チケット＋チェキ2枚：11,500円

S席チケット＋チェキ3枚：13,500円

S席チケット＋チェキ4枚：15,500円

S席チケット＋チェキ5枚：17,500円

S席チケット＋フォトブック：9,500円

（ブロック内自由席）

自由席チケット：5,500円

自由席チケット＋チェキ1枚：7,500円

自由席チケット＋チェキ2枚：9,500円

自由席チケット＋チェキ3枚：11,500円

自由席チケット＋チェキ4枚：13,500円

自由席チケット＋チェキ5枚：15,500円

自由席チケット＋フォトブック：7,500円

U18（18歳未満）：3,000円（全席自由席）

※松田優作扱いからお申込みの方はカメラマン渡邉俊夫氏の元に45年眠っていた「松田優作 Live U!! コンサートツアー80」レアなLIVE写真を2枚セットで当日お渡しします。

※チェキ販売は、世森響、徳田皓己、船津祐太の3名のみです。

チェキ付きのチケットをご購入される場合はご注意ください。

※S席は開演の45分前より先行入場可能です。開演50分前に受付でS席整理券をお渡しします、演者3名が衣装着用で一般入場前迄にお出迎えします。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com