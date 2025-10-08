SHE、夜泣き改善・寝かしつけサポートアプリ「ララバイ」と共同イベント「ねんねの知識でキャリアを加速！小児スリープコンサルタントの世界」を開催

SHE株式会社

女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：福田恵里、以下SHE）は、夜泣き改善・寝かしつけサポートアプリ「ララバイ」を提供するLullaby株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：田子友加里、以下「Lullaby」）と共同で、2025年10月16日（水）20時より、オンラインイベント「ねんねの知識でキャリアを加速！小児スリープコンサルタントの世界」を開催します。講師には、Lullabyの監修医であり睡眠専門家の森田麻里子先生をお招きし、科学的根拠に基づく育児知識とキャリアの可能性を広げる新しい学びを提供します。

本イベントを通じて、育児期の睡眠不足や、育児とキャリアとの両立の難しさなどの課題を解決し、誰もがキャリアの選択肢を広げられる機会を提供いたします。



※本件はSHElikes受講生限定のイベントです。

■ 背景・開催の目的

キャリアを継続する上で、出産・育児によるキャリアのブランクは、個人・企業両方における課題の一つです。「乳幼児の夜泣きや睡眠不足」は、中でも母親の健康・パフォーマンスに直結し、女性にとってキャリア形成を左右する要因にもなっています。

今回のイベントでは、「赤ちゃんの睡眠の知識」を科学的根拠に基づいて学ぶことで、以下のような効果や可能性が得られることを目的としています。

- 子育てとキャリアの両立支援：睡眠時間を確保することで心身の健康とキャリア継続が可能に- 新しいキャリアパスの創出：CISA認定小児スリープコンサルタントの資格を取得すれば、副業・複業として活動でき、子育て経験を強みに転換できる

当日は、講師である森田医師による実際の夜泣き改善コンサルテーションセッションの紹介や「CISA認定 小児スリープコンサルタント資格」の資格制度の説明、質疑応答を通じて、参加者一人ひとりが「子育てもキャリアもあきらめない未来」に向けたヒントを得られる場を提供します。

■ イベント概要

タイトル：ねんねの知識でキャリアを加速！小児スリープコンサルタントの世界

開催日時：2025年10月16日（水）20:00～21:30

開催形式：オンライン開催（Zoom）

内容：

・オープニング

・夜泣き改善とは？／CISA認定 小児スリープコンサルタント資格について

・夜泣き改善コンサルのセッションを実際にのぞいてみよう！

・質疑応答

・クロージング

参加方法：マイページの「予約一覧」にて予約 → 参加用URLは予約完了メールにて送付

（予約ページ：https://shelikes.jp/events/5525 ）

参加費用：SHElikes受講生｜無料

本講座をおすすめの方：

・子育てとキャリアを両立しながら継続的に成果を出したい方

・睡眠不足を抱えて悩む育児中の方

・子育て経験を活かした副業・複業の選択肢を模索している方

・健康・ウェルビーイング、科学的根拠に基づいた育児・子育てに関心を持つ方

講師紹介森田 麻里子（医師・睡眠専門家）

Child Health Laboratory代表、小児スリープコンサルタント、3児の母。東京大学医学部医学科卒業後、麻酔科医として勤務。2017年の第1子出産を契機に、2018年より子どもの睡眠専門家として活動を開始。2019年から昭和大学病院附属東病院睡眠医療センター非常勤勤務を経て、現在はカウンセリング、育児支援者・医療従事者向け講座、企業でのアプリ開発、コンサルタント育成など多方面で活躍。

著書：『医者が教える赤ちゃん快眠メソッド』（ダイヤモンド社）、『子育てで眠れないあなたに』（KADOKAWA）、『医師が教える タイプ別快眠ステップ1・2・3』（ロギカ）

■ Lullaby 株式会社について

Lullaby株式会社は、2025年4月、三井物産株式会社の新規事業開発を担うMoon Creative Lab Inc.より独立。乳幼児の夜泣きや寝かしつけの改善に特化したコンテンツを中心に、自治体や企業を通じて育児支援プログラムを提供しております。これまでに15以上の自治体・企業様への導入実績（実証実験も含む）を有し、科学的根拠に基づいたアプローチと保護者の実態に寄り添った支援を通じて、子育て世帯の睡眠環境と生活の質の向上を目指しています。

夜泣き改善・寝かしつけサポートアプリ「Lullaby 」について

アプリ名：Lullaby -乳幼児の夜泣き・寝かしつけサポートアプリ-

配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android 端末)向けアプリ

ダウンロード：https://lullaby.onelink.me/U1v1/14d80ddf

Lullaby公式Instagram：https://www.instagram.com/lullabysleepbaby?igsh=cDFqd3lmbjA5dTl6

Lullaby公式HP：夜泣き改善アプリ-Lullabyララバイ

CISA小児スリープコンサルタント資格取得コース公式HP：CISA - 睡眠講座・コンサルタントコース

■【50職種スキル以上が学び放題！今なら最大70％還元】「SHElikes(シーライクス)」について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

■ SHE株式会社とは

SHElikes詳細はこちら :https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks251007&utm_content=

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

