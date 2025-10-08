「求人と企業PRが同時に叶う」ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」誕生！
〔概要〕
社会課題に合わせて、採用手法・企業PR手法も変化してまいりました。
しかしながら、時代や流行りに合わせて、時間やコストをかけていたらキリがないのも事実です。
企業にとっては、限られた予算・リソースの中でやっていかなければなりません。
私たちは、「ずっと手軽に、ちょうどいい」をコンセプトに、
企業HPを改修することなく現代にあわせた
求人募集、採用管理と企業やサービスに関するPR、お問い合わせ管理を同時に実現します。
また、SNS連携を行うことで、企業ビジョン・文化・風土を表現することが可能です。
更には必要な時、採用や企業PRを促進するには、広告連携により可能です。
物価高騰等が押し寄せるなか、
中小企業に寄り添いたい、そんな思いからリリースいたしました。
〔サービス名〕
ずっと手軽にちょうどいい！「タッチマッチＡｄ」
-求人×企業PR×SNSがひとつになりました-
〔特徴〕
特に、人手不足が喫緊の課題と感じており
求人掲載は、0円（無料）からご利用頂けます。
〔無料でご利用頂けること〕
・求人掲載（無制限）
・応募管理数（無制限）、CSV抽出可能
・職種制限なし、エリア制限なし
・専用管理画面払い出し
・求人連携（indeed、ｽﾀﾝﾊ゛ｲ、求人ﾎ゛ｯｸｽ、Google仕事検索など8社）
〔有料でご利用頂けること〕
・求人CSVアップロード・抽出
・企業ページ作成
・SNS連携（instagram)
・ニュースリリース／サービスページ作成
・お問い合わせ管理
・indeedなど上位表示
・SNS採用広告
その他、ご用命に応じて
求人票作成、画像制作、ショート動画制作、面接調整など
スポットでご依頼いただけます。
◆資料請求
https://forms.gle/eRMJAswn375KeuAD7
◆サービスサイト
https://www.bloominpro.com/touchmatchad
◆アカウント作成 ※無料
https://touch-match.jp/company-register/form
〔関連サイト〕
たちまち見つかる、マッチする！
求人サイトは「タッチマッチ」
https://touch-match.jp/
おまかせ採用支援サービス
「採用おまかせパッケージMove」
https://bloominproduce.net/
〔運営会社〕
株式会社Bloomin'produce
https://www.bloominpro.com
お問い合わせ：info@bloominpro.com
無料で求人掲載！ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」
配信日2025年10月8日