「求人と企業PRが同時に叶う」ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」誕生！

株式会社Bloomin'produce

〔概要〕

社会課題に合わせて、採用手法・企業PR手法も変化してまいりました。

しかしながら、時代や流行りに合わせて、時間やコストをかけていたらキリがないのも事実です。

企業にとっては、限られた予算・リソースの中でやっていかなければなりません。

私たちは、「ずっと手軽に、ちょうどいい」をコンセプトに、

企業HPを改修することなく現代にあわせた

求人募集、採用管理と企業やサービスに関するPR、お問い合わせ管理を同時に実現します。

また、SNS連携を行うことで、企業ビジョン・文化・風土を表現することが可能です。

更には必要な時、採用や企業PRを促進するには、広告連携により可能です。

物価高騰等が押し寄せるなか、

中小企業に寄り添いたい、そんな思いからリリースいたしました。

〔サービス名〕

ずっと手軽にちょうどいい！「タッチマッチＡｄ」

-求人×企業PR×SNSがひとつになりました-

〔特徴〕

特に、人手不足が喫緊の課題と感じており

求人掲載は、0円（無料）からご利用頂けます。

〔無料でご利用頂けること〕

・求人掲載（無制限）

・応募管理数（無制限）、CSV抽出可能

・職種制限なし、エリア制限なし

・専用管理画面払い出し

・求人連携（indeed、ｽﾀﾝﾊ゛ｲ、求人ﾎ゛ｯｸｽ、Google仕事検索など8社）

〔有料でご利用頂けること〕

・求人CSVアップロード・抽出

・企業ページ作成

・SNS連携（instagram)

・ニュースリリース／サービスページ作成

・お問い合わせ管理

・indeedなど上位表示

・SNS採用広告

その他、ご用命に応じて

求人票作成、画像制作、ショート動画制作、面接調整など

スポットでご依頼いただけます。

◆資料請求

https://forms.gle/eRMJAswn375KeuAD7

◆サービスサイト

https://www.bloominpro.com/touchmatchad

◆アカウント作成 ※無料

https://touch-match.jp/company-register/form

〔関連サイト〕

たちまち見つかる、マッチする！

求人サイトは「タッチマッチ」

https://touch-match.jp/

おまかせ採用支援サービス

「採用おまかせパッケージMove」

https://bloominproduce.net/

〔運営会社〕

株式会社Bloomin'produce

https://www.bloominpro.com

お問い合わせ：info@bloominpro.com

無料で求人掲載！ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」

配信日2025年10月8日