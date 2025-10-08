「求人と企業PRが同時に叶う」ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」誕生！

写真拡大

株式会社Bloomin'produce


〔概要〕


社会課題に合わせて、採用手法・企業PR手法も変化してまいりました。


しかしながら、時代や流行りに合わせて、時間やコストをかけていたらキリがないのも事実です。


企業にとっては、限られた予算・リソースの中でやっていかなければなりません。



私たちは、「ずっと手軽に、ちょうどいい」をコンセプトに、


企業HPを改修することなく現代にあわせた


求人募集、採用管理と企業やサービスに関するPR、お問い合わせ管理を同時に実現します。


また、SNS連携を行うことで、企業ビジョン・文化・風土を表現することが可能です。


更には必要な時、採用や企業PRを促進するには、広告連携により可能です。


物価高騰等が押し寄せるなか、


中小企業に寄り添いたい、そんな思いからリリースいたしました。



〔サービス名〕


ずっと手軽にちょうどいい！「タッチマッチＡｄ」


　-求人×企業PR×SNSがひとつになりました-



〔特徴〕


特に、人手不足が喫緊の課題と感じており


求人掲載は、0円（無料）からご利用頂けます。



〔無料でご利用頂けること〕


・求人掲載（無制限）


・応募管理数（無制限）、CSV抽出可能


・職種制限なし、エリア制限なし


・専用管理画面払い出し


・求人連携（indeed、ｽﾀﾝﾊ゛ｲ、求人ﾎ゛ｯｸｽ、Google仕事検索など8社）



〔有料でご利用頂けること〕


・求人CSVアップロード・抽出


・企業ページ作成


・SNS連携（instagram)


・ニュースリリース／サービスページ作成


・お問い合わせ管理


・indeedなど上位表示


・SNS採用広告



その他、ご用命に応じて


求人票作成、画像制作、ショート動画制作、面接調整など


スポットでご依頼いただけます。



　◆資料請求


　https://forms.gle/eRMJAswn375KeuAD7


　◆サービスサイト


　https://www.bloominpro.com/touchmatchad


　◆アカウント作成　※無料


　https://touch-match.jp/company-register/form




〔関連サイト〕


　たちまち見つかる、マッチする！


　求人サイトは「タッチマッチ」


　https://touch-match.jp/



　おまかせ採用支援サービス


　「採用おまかせパッケージMove」


　https://bloominproduce.net/



〔運営会社〕


　株式会社Bloomin'produce


　https://www.bloominpro.com


　お問い合わせ：info@bloominpro.com



無料で求人掲載！ずっと手軽にちょうどいい「タッチマッチAd」

配信日2025年10月8日