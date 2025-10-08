和だけじゃない！甘くて奥深いあんこの世界に浸る「あんこだらけ」のイベントが浦和に初登場。『あんこパーティ 2025＠URAWA ISETAN』伊勢丹浦和店にて開催！

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹浦和店では、10月15日(水)から10月20日(月)まで7階 催物場にて、『あんこパーティ2025＠URAWA ISETAN』を開催いたします。伊勢丹浦和店で初開催の本イベントは、老舗和菓子から洋風スイーツまで、さまざまな“あんこ”の魅力を体験いただけます。伊勢丹浦和店に初出店のブランドにもご注目ください。

気になる・・・洋風スイーツ「あんこ」

こし、つぶ、抹茶、ほうじ茶、みそなどなど・・・

【浦和店初出店/イートイン】

＜東京/PEGO&CO.＞左から：あんこ全部のせパフェ 880円(1個)、グラノーラPEGOカップ 660円(1個)、白玉PEGOカップ 660円(1個)

7～8種あるこだわりのあんこを贅沢に全部のせたパフェ、好きなあんこを選んで食べるグラノーラ＆白玉カップ。お好みで召し上がれ。

つぶあん×抹茶

【イートイン】

＜抹茶専門ブランド 千休＞左：宇治抹茶ラテ 681円(1杯) 、右：あんバター抹茶トースト 731円(1個) ※各日各60点限り

程よくあずきの食感が感じられる優しい甘さのあんこに、香り高い宇治抹茶を使用した抹茶バターがじゅわっと溶けて、心満たされる味わいに仕上げました。こだわりの詰まったあんこパーティ限定メニューです。抹茶本来の味を楽しめる濃厚な宇治抹茶ラテを甘いあんこに合わせてご一緒にどうぞ。

いも、ほうじ茶、くるみなど・・・さまざまな「あんこ」。

＜カラフルクリーム＞手前左から：紫いもあんこスコーン/ほうじ茶あんこスコーン/くるみあんこスコーン 各389円(1個) ※各日各30点限り 、奥：さつまいもバターあんこサンド 454円(1個) ※各日30点限り

北海道産の小麦粉、バター、牛乳、生クリームと「北海道産の素材」にこだわった札幌にある手作りスコーンのお店。

こし×カスタード

【浦和店初出店】

＜中山屋＞こしあんプリン 651円(1個)

繊細なこしあんとプリンが口の中で溶けあうように絶妙なバランスで焼きあげました。北海道根釧地区の生乳のみを使用して作られた濃厚な生クリーム。さっぱりとした低温殺菌牛乳も使用。こしあんのなめらかさ×プリンのなめらかさの新しい味わいをお楽しみください。

くるみ＆しろ

【浦和店初出店】

＜きねや本店＞生リップルパイ 1,674円(4個入り) ※各日80点限り

ヨーロッパ産発酵バターを使ったパイ生地と、たっぷりのくるみと白あんが人気の山形銘菓「リップルパイ」に、あっさりとした国産生クリームをたっぷりと詰めた生リップルパイ。通常本店でしか手に入らない人気商品を今回特別にご紹介します。

つぶ×発酵バター

【浦和店初出店】

＜an and an（アン アンド アン）＞あんバタースコーンサンド 小豆3種セット(ひとり・であい・わかれ) 1,156円(各1個/計3個)

全粒粉と塩を使用したプチプチとした食感のスコーンに3種のあんをサンド。あんこのみの「ひとり」。あんことバターが混ざった「であい」。あんことバターが二層になった「わかれ」それぞれの個性をお楽しみください。

つぶ×バター

【浦和店初出店】

＜茶香＞あんバタースコーン 681円(1個) ※各日70点限り

北千住のパンケーキ店が作る「あんバタースコーン」。生地は北海道産小麦「穂希（ほまれ）」を使用。北海道十勝産小豆のあんことバターをサンドした人気スコーンです。

王道・・・和菓子「あんこ」

こしあん×栗

【実演】

＜くるみおはぎの名取製餡＞信州栗おはぎ（こしあん）501円(1個) ※各日40点限り

創業130年の老舗あんこ屋の美味しいあんこと栗のおはぎ。信州の美味しい餅米を使用し、ほくほくの信州栗をこし餡おはぎに閉じ込めました。

ずんだ

【実演】

＜味喜屋＞ずんだ餅 648円(4個)

糯米「宮黄金」を使用。枝豆の薄皮を丹念に取り除きすりつぶしたあんは、さっぱりとした甘さと鮮明な緑が自慢の一品。

こしあん×まるごと栗

【浦和店初出店】

＜ニューキムラヤ＞栗本陣 651円(2個)

北海道十勝産小豆を使用し、時間をかけてゆっくりと炊きあげたこし餡に、風味豊かな一粒栗を丸ごと贅沢に使用。上質な羽二重粉と白玉粉を練りこんだ絹のように透き通ったお餅で包みました。

つぶあん×まるごと渋皮栗

【浦和店初出店】

＜鵠沼しみず＞渋皮栗どらやき 501円(1個) ※各日30点限り

しっとりした生地に北海道産小豆を使用した上品な甘さの餡をたっぷり挟みました。渋皮栗が丸ごと入った一品です。

数量限定！「特別販売」

こしあん＆白小豆あん

やわらかいお餅の上にこしあんをのせた、伊勢名物「赤福餅」。

＜赤福＞赤福餅 1,300円(12個入)＜赤福＞白餅黒餅 1,100円(8個入)

左：餡につけた三筋の形は伊勢神宮神域を流れる五十鈴川の清流を、お餅は川底の小石を表現した風情あふれる銘菓です。

右：黒餅は宝永から明治ごろまで作られていた黒砂糖味のお餅、白餅は平成から令和にかけて手掛けた白小豆餡のお餅。江戸から令和に続く味の移り変わりをお楽しみいただけます。

※交通事情等により入荷のない場合がございます。

※数量限定での特別販売となります為、数に限りがございます。

【出店ブランド】

伊勢丹浦和店初出店（7店舗）

＜きねや本店＞、＜ニューキムラヤ＞、＜中山屋＞、＜パンケーキと焼き菓子のお店「茶菓」＞、＜PEGO＆CO.＞、＜鵠沼しみず＞、＜an and an（アンアンドアン）＞

＜カラフルクリーム＞、＜たい焼き一休＞、＜味喜屋＞、＜小池菓子舗＞、＜元禄堂＞、＜渋いちベーカリー＞、＜抹茶専門ブランド千休＞、＜龜屋＞、＜くるみおはぎの名取製餡＞、＜きんつば中田屋＞、＜京菓子処 吉廼家＞

特別販売（1店舗）

＜三重/赤福＞

※順不同

【同時開催】

『美味フェア～三重・和歌山・愛知～』

食欲の秋！心躍るお弁当、彩豊かな総菜、魅惑のスイーツなど、絶品グルメが勢揃い！美味を味わいながら「至福のひととき」をご堪能ください。

※会場内混雑緩和のため、7階 催物場入口にて、ご入場を制限させていただく場合がございます。

※掲載されております画像は盛付例は、イメージを使用している場合がございます、

※価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8%）が混在しております。

【開催概要】

『あんこパーティ2025＠URAWA ISETAN』

■会期：10月15日(水)～10月20日(月) ※最終日午後5時終了

■会場：伊勢丹浦和店 7階 催物場

※特設サイト：https://www.mistore.jp/store/urawa/event_calendar/anko.html