【F ORGANICS（エッフェオーガニック）】忙しない日中も、一息つく夜の時間も　あなたの心と肌に寄り添うスペシャルなアイテムが詰まった2種のホリデーコフレが登場！＜11月1日(土)発売＞

写真拡大 (全15枚)

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ（東京都千代田区／代表取締役社長 豊山YAMU陽子）が展開する、ウェルネスビューティーブランド「F ORGANICS（エッフェオーガニック）」は2025年11月1日(土)より、2種のホリデーコフレをF ORGANICS・O by F公式WEB STORE、全国のCosme Kitchen・Biople各店舗および公式WEB STORE、Biopにて発売いたします。


また、全国発売に先駆けて本日10月8(水)10:00より、WEB STOREにて先行予約を開始いたします。




“Embrace”


楽しい、うれしい、わくわく、


癒されたい、ときめきたい、


様々な感情が生まれるこの季節。



あなたの感情すべてを優しく温かく包み込むような、


F ORGANICSからのギフトコレクション。



忙しない日中も、一息つく夜の時間も、


あなたの心と肌に寄り添うスペシャルなアイテムが詰まった2種の限定コフレが登場。




エッフェオーガニック アロマロールオンコフレ

エッフェオーガニック アロマバスソルトコフレ


忙しない日中の心に寄り添い、乾燥しがちなパーツも心もうるおすロールオンセット



エッフェオーガニック　アロマロールオンコフレ　4,400円（税込）


＜キット内容＞


エッフェオーガニック　アロマロールオン（ローズ&イランイランの香り）　8mL


エッフェオーガニック　ロールオンケース　1個



ブランドを象徴する「ローズ&イランイランの香り」を閉じ込めたロールオンオイルとロールオンケースがセットになったコフレ。


ラベンダー・セントジョンズワート・カレンデュラの3種のオーガニックインフューズドオイルが、気持ちをやさしくほぐしリラックス感をもたらします。


さらに、ペパーミントオイル*¹配合でこめかみや首元をマッサージすることでリフレッシュ効果も。ビタミンEを豊富に含むアルガンオイル*²も加え、乾燥が気になる肌やネイル等のパーツの保湿ケアにもお使いいただけます。


ロールオンケースには環境に配慮した“水性合皮”を採用。バッグに付けてロールオンオイルを持ち運べます。ブランドロゴの上品なエンボスがアクセントに。


＊1 セイヨウハッカ油（清涼）


＊2 アルガニアスピノサ核油（保湿）　






■POINT１　ブランドを象徴する「ローズ&イランイランの香り」のロールオンオイル


ブランド誕生から愛される、甘すぎず洗練されたローズ＆イランイランの上品な香りを、手軽に身にまとうことができるロールオンに込めました。


エッフェオーガニックの思想を体現した、気持ちを引き立てるような上質で深みのある香りです。お好きなタイミングで、凛とした香りの心地よさをまとっていただけます。



■POINT２　身も心も満たすこだわりのオイルブレンド


リラックス・リフレッシュ・保湿の3つの働きを叶えるオイルを独自ブレンド。疲れたときや気分を切り替えたいとき、乾燥が気になるとき等日常のあらゆるシーンで手軽にケアいただけるロールオンオイルです。



■POINT３　エンボスロゴが映える上品なロールオンケース



ブランドロゴのエンボスがアクセントになったシルバーカラーのロールオンケース。カラビナ付きで、小さなバッグでもケースを付け　ればロールオンの持ち運びが可能です。


エッフェオーガニック リップバターバームも入るサイズ感で、ロールオン使用後もご活用いただけます。


ケースの素材には“水性合皮”(水系ポリウレタンレザー)を採用。有機溶剤を使わず水をベースに製造するため、環境や人体に配慮した合成皮革です。






1日の終わりに、バスタイムを彩りあなたを癒すバスソルトセット



エッフェオーガニック　アロマバスソルトコフレ　4,400円（税込）



＜キット内容＞


エッフェオーガニック　アロマバスソルト ローズ＆ラベンダーの香り　90g


エッフェオーガニック　アロマバスソルトA ユズ＆ジンジャーの香り　90g


エッフェオーガニック　アロマバスソルトA カモミール＆モミノキの香り　90g



人気の定番アイテム「アロマバスソルト ローズ＆ラベンダーの香り」に加え、限定の「ユズ＆ジンジャーの香り」「カモミール＆モミノキの香り」の合計3種のバスソルトがセットになったコフレ。


限定のバスソルト2種は、ミネラル等の栄養素を豊富に含む“シチリア岩塩”がベース。温浴効果で血行を促進し、老廃物の排出や新陳代謝を高め、贅沢なバスタイムに導きます。


「炭酸ショウガエキス*³」と「オリーブ葉エキス」を配合しており、めぐりケアや肌の引き締め効果に加え、肌をうるおしバリア機能をサポートする、冬の乾燥しがちな肌に嬉しい処方です。






■POINT１　その日の気分に合わせて選べる3種の香り



＜ユズ＆ジンジャーの香り＞


気分を穏やかに落ち着かせるシトラス・スパイシーな心あたたまる香り。


フレッシュなユズにキリリとしたジンジャーが合わさり、柔らかなオリバナムとシダーウッドへの残り香へと続く香調です。ユズとジンジャーのハーモニーが広がり、バスルームが温もりに満ちた空間に。



＜カモミール＆モミノキの香り＞


森林の中で深呼吸しているような、心のやすらぎを誘う香り。


ビターで重く温かな素材をベースにしつつ、爽やかなシトラスやユーカリを加え、まるで深い森の中にいるような澄んだ空気感を感じさせる仕上がり。さらに、リラックス感の高いカモミールを組み合わせることでゆったりと安らぎを感じられるように調香しました。



＜ローズ＆ラベンダーの香り＞


気持ちをリラックスさせるローズ＆ラベンダーの香り。


希少な”ブルガリアンローズ”と睡眠に最適とされる“トゥルーラベンダー”をブレンド。ビターなハーバル調の香りを、贅沢なフローラルの香りがほのかに包み込み就寝前の心に安らぎを与える香りです。



■POINT２　温浴効果とうるおいをサポートし、冬の身体をいたわる限定香2種のバスソルト



「ユズ＆ジンジャーの香り」と「カモミール＆モミノキの香り」の限定2種は、海水が結晶化した岩塩でカリウム、マグネシウム、カルシウム等のミネラル栄養素を豊富に含むシチリア岩塩がベースに。


温浴効果で血行を促進し、老廃物の排出や新陳代謝を高め、贅沢なバスタイムをお楽しみいただけます。汗をかきづらい冬の時期にもミネラルの力で発汗をサポートし、肌をうるおして健やかな肌へと導きます。


温浴効果を高める作用や肌の引き締め作用のある「炭酸ショウガエキス*³」と、肌の透明感*⁴とバリア機能、乾燥状態をケアする「オリーブ葉エキス」を配合。長引く酷暑から秋の乾燥、寒暖差でダメージをうけた肌と身体をしっかりケアしてくれます。



＊3 ショウガ根エキス　*4 うるおいによる



予約／販売について



●先行予約：10月8日(水)10:00～10月31日(金)23:59


F ORGANICS・O by F / Cosme Kitchen / Biople 公式WEB STOREにて先行予約



●全国発売：11月1日(土)　※WEB STOREは10:00～


F ORGANICS・O by F / Cosme Kitchen / Biople 公式WEB STORE、Cosme Kitchen / Biople 各店舗にて発売



＜販売先＞


F ORGANICS・O by F 公式WEB STORE


Cosme Kitchen/Biople各店舗・公式WEB STORE



＜F ORGANICS・O by F 公式WEB STORE＞ https://f-organics.jp/


＜Cosme Kitchen 公式WEB STORE＞ https://www.cosmekitchen-webstore.jp/


＜Cosme Kitchen店舗＞ https://cosmekitchen.jp/store_list/


＜Biople 公式WEB STORE＞ https://store.biople.jp/


＜Biople店舗＞ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx



F ORGANICS（エッフェオーガニック）について



マッシュビューティーラボが展開する自然の恵みで力強く育ったオーガニック植物の力を活かし、


ウェルネスな毎日を提案するトータルビューティーブランド。



うるおい巡る、水脈肌。


Dewy Skin, Beautiful Senses.



その肌は、乾きを知らない。


いつも柔らかな品格を放っている。


それは、水脈肌。



どんな日であっても、


魅力的で豊かなうるおいを巡らせている。


自立した肌から生まれるみずみずしい光は、


いつまでも忘れられない印象となっていく。



エッフェオーガニックは、


あなたの肌から色香をにじませる、うるおいの水脈を作りたい。





＜F ORGANICS 公式 Instagram＞


https://www.instagram.com/forganics_jp/


＜F ORGANICS 公式 X＞


https://twitter.com/Forganics_JP/