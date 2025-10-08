資生堂クリエイティブ、PENTAWARDS 2025で 2作品がブロンズ受賞！

資生堂クリエイティブ株式会社

資生堂クリエイティブ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：杉友 ジョージ 壮)はこのたびPENTAWARDS 2025にて、当社が手掛けた2作品がブロンズを受賞したことをお知らせいたします。

PENTAWARDSは2007年にベルギーで設立され、約20年続くパッケージデザイン領域の海外デザイン賞です。 PENTAWARDS 2025には世界62か国から2,000を超える応募があり、当該作品はその中から選定されました。資生堂クリエイティブからは非常時のこころに寄り添う和紙製のキット「blooming WASHI」と、クレ・ド・ポー ボーテの「THE PRECIOUS LIPSTICK」がそれぞれブロンズ賞を受賞しました。

blooming WASHITHE PRECIOUS LIPSTICK

■作品解説

●blooming WASHI

化粧水リップケープ

blooming WASHIは、今年1月に資生堂ギャラリーにて開催された、資生堂クリエイティブ初の展覧会「美を疑え-資生堂クリエイティブ展-」にて展示された作品です。はじまりは東日本大震災の影響を受けた地を訪れた、資生堂のヘアメイクアップアーティストの体験談。美が日常を取り戻す小さなきっかけになればという想いから、 “こころに寄り添う” をコンセプトにしたキットを制作しました。

化粧水（うるおす）・リップ（いろどる）・ケープ（つつみこむ）で構成されたキットの素材は、すべて和紙で統一。日本の伝統素材である和紙は、軽くしなやかでありながら強度や消臭・抗菌効果にも優れ、ゴミになりにくいという利点があります。非常時の生活が少しずつ落ち着き、状況が許すようであれば、自分を慈しんでほしい。そんな願いを込めています。

＜blooming WASHI 制作チームによる受賞コメント＞

このキットは「美を疑え」をテーマに、非常時に美が果たせる役割を問い直し、和紙の機能性と心を和らげる質感を活かして制作しました。本作に込めた想いを評価いただけたことを光栄に思います。これからも美を軸に、あらゆる可能性を探究していきたいです。

＜クレジット＞

Creative director：竹内 理恵

Art director / designer：安島 慧・寒川 紗代子・西本 歩・山本 悠巳子

Copywriter：赤星 薫

Account executive：橋本 紗希・李 子蒅

協力：王子ファイバー株式会社・株式会社竹尾・帝人フロンティア株式会社・TOPPAN株式会社

岡元 美也子・西森 由貴(資生堂ビューティークリエイションセンター)

徐 千雅・大谷 麻葵・金澤 正人(資生堂クリエイティブ)

■プロジェクト紹介ページ（資生堂クリエイティブ ウェブサイト内）：

https://www.shiseidocreative.com/beauty-beyond05

●THE PRECIOUS LIPSTICK

THE PRECIOUS LIPSTICK（LE ROUGE PRECIEUX）は、7 年以上の歳月を費やして完成させたクレ・ド・ポー ボーテ至高の一品。 ダイヤモンドと24Kゴールドのきらめきを放つジェムカラーピグメントを配合したルージュです。輝く宝石を想わせるファセットカットデザインを施した紅先とパッケージが、使うたびに幸福感をもたらします。

＜パッケージアートディレクター/デザイナー 松石 翠による受賞コメント＞

このたびは、このような栄誉ある賞を頂戴し、誠に光栄に存じます。

本製品は、デザインの開発に3年以上をかけ、その過程で数多くのデザイン案を熟考し、「手に取るたびに自信と魅力を纏える至高のラグジュアリールージュ」を目指して完成させたものです。輝く宝石を想起させるファセットカットデザインは、試行錯誤と創意工夫の結晶です。実現のため尽力くださった関係者の皆様に深く感謝申し上げます。この口紅を手に取られた方々の日常をより輝かせる存在となれば幸いです。この受賞を励みに、これからもお客さまの心を満たすデザインの創造に邁進してまいります。

＜クレジット＞

Creative director：菊地 泰輔

Art director / designer：松石 翠

■プロジェクト紹介ページ（資生堂クリエイティブ ウェブサイト内）：

https://www.shiseidocreative.com/cpb-le-rouge-prcieux

■当社によるクリエイティブ実例紹介一覧

https://www.shiseidocreative.com/jp/works-top