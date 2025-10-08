【新発売】爪切りが苦手な方も安心！かんたん操作で安全、仕上がりなめらか。「電動ネイルトリマー」が新登場！全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売開始

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

爪切りが苦手な方や、小さなお子様、シニアの方にも安心してお使いいただける「電動ネイルトリマー」を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売開始いたしました。販売価格は2,999円（税抜）、3,299円（税込）。

従来の爪切りとは異なり、力を入れて握る必要がなく、爪に軽く押し当てるだけでかんたんに爪のお手入れができる「電動ネイルトリマー」。爪をゆっくりと丁寧に削るため、深爪や切りすぎの心配が少なく、指先を傷つけにくい安全設計です。さらに、仕上げ用のポリッシャーを搭載しており、爪先を滑らかに美しく仕上げることができます。

硬くて切りにくい爪や、お子様の小さくて柔らかい爪のお手入れにお困りの方にも、安心してお使いいただける「電動ネイルトリマー」は、ご家族みんなのネイルケアを優しくサポートします。

【おすすめポイント１.】かんたん操作で安全に使える

力を入れる必要がなく、爪に軽く押し当てるだけの簡単操作。

ゆっくりと削るため深爪しにくく、指先を傷つけにくい安全設計です。

仕上げ用ポリッシャーで爪先は滑らかに。

爪切りが苦手な方、お子様やシニアの方、硬い爪や柔らかい爪のお手入れにも最適です。

【おすすめポイント２.】2段階のスピード調整

ボタン操作で回転速度を2段階に切り替え可能。

爪の硬さや自分のペースに合わせて速度を選べます。

【おすすめポイント３.】LEDライト搭載

LEDライトが手元を明るく照らし、指先が見やすく安心して使えます。

【おすすめポイント４.】安心設計

チャイルドロックで誤作動を防止。

約10分で自動的に電源が切れるオートオフ機能付きで安心です。

【おすすめポイント５.】かんたんお手入れ

削った爪は本体のダストスペースに溜まり、飛び散らず片付けもかんたん。

爪のカケラが飛び散る心配もありません。クリーニングブラシ同梱でお手入れも手軽です。

【おすすめポイント６.】コンパクトサイズ＆充電式

コンパクトで持ち運びにも便利。出張や旅行にも気軽に携帯できます。

約2.5時間の充電で最大2時間使用可能（※使用状況により異なります）。

汎用性の高いType-C充電ポートを採用しています。

製品概要

■製品名：電動ネイルトリマー

■品番：PF-NC01-WH[WHITE]

■JAN：4571574634312

■動作時間：約2時間 ※使用状況により異なります

■自動電源オフ：動作状態が約10分続いた場合、または無動作状態が約30秒続いた場合に自動で電源オフになります。

■充電時間：約2.5時間

■充電電圧：5V

■充電電流：0.3A

■内蔵電池：リチウムイオン電池

■内蔵バッテリー容量：400mAh

■充電ポート：USB Type-Cコネクタ

■サイズ：W85×H68×D34mm（カバー含む）

■重量：約115g（カバー含む）

■材質：ABS樹脂、炭素鋼、ガラス

■パッケージ内容：本体、カバー、充電ケーブル、クリーニング用ブラシ、取扱説明書兼保証書

販売元

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

https://www.fugu-innovation.com/