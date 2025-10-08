プレミアム エイジングケアシリーズ「ageLOC(R) トゥルー フェイス(R)」第2弾 3製品　2025年11月4日（火）新発売

ニュースキンジャパン株式会社

ニュースキンジャパン株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：小林 和則、www.nuskin.com）は、プレミアム エイジング フェイスケア*1 シリーズ「ageLOC トゥルー フェイス」第2弾3製品を2025年11月4日（火）より新発売いたします。

年齢や性別を問わず美しさを追求する意識が高まる中、エイジング スキンケア市場の拡大やフェイスケアに対するニーズの多様化を受けて今年6月に誕生した「ageLOC トゥルー フェイス」シリーズから、今回は第2弾として角層の奥深くまで素早く浸透*2する化粧水とそのリフィル、うるおいを包む濃厚な仕上がりのクリームを発売いたします。

なお、第一弾としては美容液3種と日中用乳液を販売しています。

「ageLOC トゥルー フェイス」シリーズは、年齢による肌の変化を感じたときにすぐに始められる、ハイスペックなプレミアム エイジング フェイスケア*1 シリーズです。シリーズを通じてライン使いするのではなく、肌の変化や悩みに応じて、段階的に１製品ずつ取り入れられる設計で、世代や性別を問わず多様な肌ニーズに寄り添います。独自の保湿成分「ageLOCブレンド」が年齢シグナル*3に多角的にアプローチし、さらに製品ごとの処方に合わせて厳選した「スキン グレーズ ブレンド（皮膚コンディショニング成分）」を配合。なめらかさ・うるおい・ハリ・ツヤに満ちた肌へ導きます。また、環境への配慮から、シンプルでサステナブルな容器にこだわり、買い替え頻度が高い化粧水にはレフィル（詰め替え用パック）を採用しています。

1 年齢に応じたお手入れのこと。 2 当社従来品比較において。 *3 経時で感じられる肌状態のこと。

内容量：120mL ／参考小売価格 14,157円（税込）

内容量：110mL ／参考小売価格 12,741円（税込）

内容量：30g ／参考小売価格 11,987円（税込）

各製品の詳細は、次頁のとおりです。

■ageLOC(R) トゥルー フェイス(R) リファイニング トーナー

角層の奥深くまで素早く浸透*2する化粧水です。独自のデリバリー システム「ageLOC メッセンジャー*3（皮膚コンディショニング成分）」が、「ageLOCブレンド（保湿成分）」を包み込み、素早く角層の奥深くまで届けます。肌をなめらかに整え、内側のうるおいを保ち、ふっくらとしたハリや輝くツヤ感をもたらします。

l 内容量：120mL

l 参考小売価格 14,157円（税込）

＜保湿成分＞ageLOCブレンド

＜皮膚コンディショニング成分＞ageLOCメッセンジャー*3、スキン グレーズ ブレンド*4

1 年齢に応じたお手入れのこと。2 当社従来品比較において。 3 BG、ペンチレングリコール、グリセリン、1，2-ヘキサンジオール、プロパンジオール。4 乳酸球菌培養溶解質、リンゴ果実エキス、アンドログラフィスパニクラタ葉エキス、パンクラチウムマリチムムエキス

＜デリバリーシステムageLOC メッセンジャー*3とは＞

角層深部で、ageLOC ブレンドが最大限に力を発揮するためのデリバリー システムです。親油性の成分が角層になじみ、内包したageLOCブレンドをスピーディに運搬。角層の奥に進む過程で、徐々に役割を終え、最終的には、純粋なageLOCブレンドのみが角層深くに届きます。

（下図）ageLOC メッセンジャーの働きを表したイメージ図

■ageLOC(R) トゥルー フェイス(R) リファイニング トーナー レフィル

ageLOC トゥルー フェイス リファイニング トーナーのレフィル（詰め替え用パック）です。日々の使用頻度が高い化粧水だからこそ、サステナブルな視点からレフィル仕様を導入。プラスチック使用量を大幅に削減*5し、環境への配慮を形にしました。

l 内容量：110mL

l 参考小売価格 12,741円（税込）

＜保湿成分＞ageLOCブレンド

＜皮膚コンディショニング成分＞ageLOCメッセンジャー*3、スキン グレーズ ブレンド*4

*5 本体に使用されているプラスチック量との比較において。

■ageLOC(R) トゥルー フェイス(R) リッチ レイヤー クリーム

うるおいを包む濃密な仕上がりのクリームです。肌温度で溶けて密着するリッチレイヤー テクノロジー*6採用で、うるおいを深く抱え込みながら肌表面に濃密な層（リッチレイヤー）を形成。一人ひとりの肌に寄り添うようなとろける使用感を実現します。お手入れの仕上げとして使うことで、ふっくらとしたハリ感へと導き、キメとツヤに満ちた立体感*7を目指します。

l 内容量：30g

l 参考小売価格 11,987円（税込）

＜保湿成分＞ageLOCブレンド、ファームプレックス ブレンド

＜皮膚コンディショニング成分＞スキン グレーズ ブレンド*8

6 （アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０-３０））クロスポリマー 7 うるおい効果によるツヤ感で立体的に見せること。*8 エーデルワイスエキス、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０-３０））

＜お手入れの手順＞

段階的に１製品ずつ取り入れられる設計ですが、シリーズすべての製品を使用する場合は、

リファイニング トーナー → ペプタイド ジェル（美容液） → フューチャー セラム（美容液） → エッセンス プラス（美容液） → リッチレイヤー クリーム → レディアント デイ（日中用乳液、朝のみ）の順にご使用ください。