韓国コスメブランド【TOCOBO(トコボ)】が韓国で大人気の主力商品「リップマスク」2種をロフト・PLAZA※にて販売スタート！

「~ Follow Your Intuition ~（あなたの直感に従う） 」をテーマに自然な成分をベースに肌へのやさしさや使いやすさを重視した韓国発のスキンケア・メイクアップブランド【TOCOBO(トコボ)】は、2025年10月11日(土)から順次 ロフト・PLAZA※にて、メイク前や就寝前の乾燥した唇にツヤを与える2種類のリップ専用マスクを日本国内で発売開始します。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

TOCOBOが今回日本国内で新たに発売する2種類の商品は、2025年3月に韓国大手ドラックストアのボディケア販売ランキング1位を獲得したTOCOBOのシグネチャー商品で、リップケア専用の2種類のリップマスクです。

今回新たに登場する2つの商品は、甘いグレープフルーツの香りが漂う、毎日使えるデイリーリップケア「VITA GLAZED LIP MASK(ビタグレーズドリップマスク)」と、心地よいラベンダーの香りでプランピング効果*1によって縦シワをカバーしてくれる「COLLAGEN BOOSTING LIP MASK(コラーゲンブースティングリップマスク)」で、リップの調子や悩みに合わせてリップケアの使い分けが出来るのが最大の特徴です。





１.“毎日使える”デイリーリップケア

「VITA GLAZED LIP MASK(ビタグレーズドリップマスク)」

TOCOBOらしい暖色系ビタミンカラーの「ビタグレーズドリップマスク」は、テクスチャーはオイルベースのバームとなっていて、超高保湿の潤いを唇に与えることが可能です。さらに、本商品にはビタミン成分*2を配合しているため、リップの角質ケアとぷるんとしたツヤを両立させられることが特徴です。

２.集中エイジングリップケア*3

「COLLAGEN BOOSTING LIP MASK(コラーゲンブースティングリップマスク)」

心地よいラベンダーカラーの「コラーゲンブースティングリップマスク」は、コラーゲン*4・ラベンダーオイル*5・オリーブオイル成分*6がたっぷり配合されており、集中使用することでエイジングケア*3に繋がるリップケア商品です。

本商品に含まれる発酵コラーゲン*4には、ふっくらとボリュームある女性らしい立体的な印象になるプランピング効果*1もあり、24時間リップケアサポートしながら、日中も夜もボリューム感と潤いを両立してくれる商品です。

通常販売価格：1,980円(税込)

容量：20 ml

販売ページ：https://www.qoo10.jp/g/1083256433

＜こんな方にオススメ！＞

・ツヤ感のあるリップメイクを楽しみたい方

・乾燥しがちな唇をしっかりケアしたい方

・長時間うるおいをキープしながらも、べたつかないリップが好みの方

・ぷるんとなめらかで、立体感のあるリップを目指す方

*1 メイクアップ効果による

*2 酢酸トコフェロール(保湿)

*3 年齢に応じた手入れ

*4 保湿成分

*5 ラベンダー油(保湿)

*6 オリーブ果実油(保湿)





■ TOCOBO Qoo10 公式ページ

https://www.qoo10.jp/shop/tocobojapan

■ TOCOBO 楽天 公式ページ

https://www.rakuten.co.jp/tocobo/

■ TOCOBO 日本公式 Instagram

https://www.instagram.com/tocobo_jp/

■ TOCOBO 日本公式 X

https://x.com/TOCOBO_JP

【本記事に関する問い合わせ】

Mail：sales1@thepicton.com



