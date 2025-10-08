ライフエレメンツ株式会社、「CEATEC 2025」に出展しスマートホームサービス「MANOMA」を展示

ライフエレメンツ株式会社

ライフエレメンツ株式会社（以下、当社）は、2025年10月14日（火）～17日（金）に幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」に出展いたします。

株式会社ヤマダデンキ・株式会社ヤマダホームズの「暮らしのDXパビリオン」での共同展示に協力会社の一員として参加し、住まいやご家族の見守り・防犯対策・利便性を高めるスマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」を体験いただけるデモンストレーションを行います。

「暮らしのDXパビリオン」は、「パートナーズ＆グローバルパーク」内、Society 5.0の未来社会を体現する共創エリアの一角での展示です。未来の住まいのあり方を、ぜひご体験ください。

当社展示内容

出展テーマ

「見守りと防犯を“まるごと”簡単に - アプリで家中をスマート化」

主な見どころ・内容- スマートホームサービス「MANOMA」によるスマートライフのコンセプト展示：住まいを快適にする連携の方法や、暮らしの利便性向上アイデアを紹介- 離床センサーのライブデモ：起き上がり検知～アプリ通知までの動作をデモンストレーション- 次期商品のコンセプト展示：「MANOMA」の今後の方向性・未来図を公開（仕様・発売時期は未定）- アプリ開発協業のご案内：要件定義→設計→試作→評価→量産までのプロセスや、品質・セキュリティ・サポート体制を解説

対象となるお客様

不動産業界、介護・福祉関連業界、インフラ企業、自治体・法人担当者 ほか

「暮らしのDXパビリオン」 ヤマダデンキ・ヤマダホームズ共同展示

共同コンセプト

「“SMART”なくらし、まるごとぜんぶ。」

- S：Sustainable（くらしを未来へつなぐ）- M：Modular（くらしに合わせて変わる）- A：AI（くらしに寄り添う知性）- R：Resilient（くらしを守る強さ）- T：Technology（くらしをシアワセにする力）

これら5つの価値を通じて、「住まいとテクノロジーが自然に調和する未来のくらし」を提案します。

当社展示参加にあたり

当社は、株式会社ヤマダホームズが掲げる「“SMART”なくらし、まるごとぜんぶ。」の考え方に深く共感し、同コンセプトに沿った統一メッセージにて出展いたします。ブース内では、特にTechnology／AI／Modular の領域に焦点を当て、離床センサーのライブデモの実施や、「MANOMA」によるスマートライフのコンセプトを展示いたします。

CEATECについて

「CEATEC」は、Society 5.0の実現に向けて進化し続ける日本最大級のテクノロジー総合展です。

業界・業種の垣根を越えてイノベーティブな企業・団体が集い、新たな共創が生まれる場所として注目されています。

2019年からは「Toward Society 5.0」を掲げ、社会課題の解決と経済発展の両立を目指しています。デジタルテクノロジーの革新的な活用により、持続可能な未来社会の実現に向けた取り組みを加速させています。



▼「CEATEC 2025」公式ホームページ

https://www.ceatec.com/ja/

CEATEC 2025 テーマ

Beyond the boundaries

「CEATEC 2025」開催概要

日 時：2025年10月14日(火) ～ 17日(金) 10：00 ～ 17：00

会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

入 場：無料（全来場者登録入場制）※入場にはオンライン登録が必要

主 催：一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

出展場所：パートナーズ＆グローバルパーク 企画展示エリア「暮らしのDXパビリオン」

会社概要

■株式会社ヤマダデンキ

社 名：株式会社ヤマダデンキ

本 社：群馬県高崎市栄町１-１

設 立：2020年4月1日

代 表 者：代表取締役社長 佐野財丈

事業内容：家電・情報家電等の販売及び住まいに関する商品販売

■株式会社ヤマダホームズ

社 名：株式会社ヤマダホームズ

本 社：群馬県高崎市栄町１-１

設 立：1951年6月14日

代 表 者：代表取締役会長 兼 社長 小林辰夫

事業内容：住宅事業・不動産事業・リフォーム事業

■ライフエレメンツ株式会社

社 名：ライフエレメンツ株式会社

本 社：東京都渋谷区代々木1-11-2 フロンティア代々木 3階

設 立：2013年12月17日

代 表 者：代表取締役社長 木村真也

事業内容：IoT事業

ライフエレメンツ株式会社は、一人ひとりの“ちょうどいい”に寄り添い、対話を通じて、暮らしの可能性をやさしくひらいてまいります。

※ 当リリースに記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ 当リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。