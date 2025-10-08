【柳川藩主立花邸 御花】料亭旅館 創業75周年記念 殿様屋敷で堪能する「大廣間 御前能」を開催

株式会社御花

約400年の歴史を受け継ぎ、日本で唯一宿泊可能な国指定名勝である「柳川藩主立花邸 御花」（所在地：福岡県柳川市新外町1番地／代表取締役社長 立花 千月香）は、料亭旅館の創業75周年を記念し、旧大名家の能舞台にて、「能」の鑑賞と食事を楽しむ特別プラン「大廣間 御前能」の予約受付を開始します。開催日は2025年11月24日（月・祝）および25日（火）の二夜連続です。

・御花の能公演について

江戸時代、徳川幕府により能は武家の式楽（公式の場での音楽）とされ、大名屋敷には能舞台が設けられました。柳川藩主・立花家も「喜多流」の能の発展に深く関わり、御花には現在も100畳の大広間に演能可能な敷舞台が残されています。令和の時代に蘇るこの舞台で、かつて殿様が嗜んだ芸能文化を体験し、立花家と能の歴史に触れる非日常のひとときをお届けします。

18:00~19:20：御前能

御花が新たな時代を刻む2025年、その節目にふさわしい演目として、中国の伝説を題材にした「枕慈童」のクライマックス部分を上演いたします。慈悲の力によって不老の命を授かった少年が、千年の時を超えて清らかな水辺に生き続ける――祈り、時、再生をテーマにしたこの作品は、変わりゆく世の中においても「守り伝えるべきもの」の尊さを静かに語りかけます。

文化財建築と名勝庭園が一体となった御花の舞台で、時を超えて受け継がれる美と精神に想いを馳せる、特別な夜をお楽しみください。

19:30~21:00：晩餐会

御花の料理は数々の貴賓をもてなしてきた伝統を守りながら 、常に新しさも追求しています。

本プランでは、能から着想した、能公演限定の会席料理をご用意します。

■概要 創業75周年記念 殿様屋敷で堪能する「大廣間 御前能」

開催日時：2025年11月24日（月・祝)、25日（火）18:00～21:00

価 格：食事付き日帰りプラン(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Nsl3eqITYrHbMMZtopT2rcW1Gs2I36tmCt-_8q3k8ct2ZA/viewform)：1名 36,300円～（税・サービス料込）

宿泊プラン(https://ohana.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=197e383f84785&_gl=1%2ahrumrt%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NTgxNzQyOTUuQ2owS0NRand1S25HQmhENUFSSXNBRDE5UnNZMUlDaDdpUy0zNzZvVnNvbWJTTllrb0hUVGxXSUhCdnRCcXJtNlRtU25BcXVISGgzMmFBb2FBbkpqRUFMd193Y0I.%2a_gcl_au%2aMTU0NjE0MTQxOS4xNzU3MTYxMTMx%2a_ga%2aMTg4NDcwOTQ4NC4xNzU3MTYxMTMy%2a_ga_QNV6SQ2NRG%2aczE3NTkzNjg2MzgkbzI0JGcxJHQxNzU5MzY4Njk5JGo2MCRsMCRoMA..)：1名2食付き 75,320円～（1名1室の場合、税・サービス料込、宿泊税込）

定 員：各60名

演 目：「枕慈童」 喜多流 狩野了一

チケット：日帰り（お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Nsl3eqITYrHbMMZtopT2rcW1Gs2I36tmCt-_8q3k8ct2ZA/viewform)にてご予約）宿泊（WEBサイト(https://ohana.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=197e383f84785&_gl=1*pgylnl*_gcl_aw*R0NMLjE3NTgxNzQyOTUuQ2owS0NRand1S25HQmhENUFSSXNBRDE5UnNZMUlDaDdpUy0zNzZvVnNvbWJTTllrb0hUVGxXSUhCdnRCcXJtNlRtU25BcXVISGgzMmFBb2FBbkpqRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0NjE0MTQxOS4xNzU3MTYxMTMx*_ga*MTg4NDcwOTQ4NC4xNzU3MTYxMTMy*_ga_QNV6SQ2NRG*czE3NTk3NTU5NDckbzMzJGcwJHQxNzU5NzU1OTQ4JGo1OSRsMCRoMA..)にてご予約）

電話：0944-73-2189 (10:00-16:00)

能公演特設ページ : https://ohana.co.jp/lp/noh

■柳川藩主立花邸 御花について

かつて柳川藩主だった立花家のお屋敷を、今も立花家の末裔が守り続けている料亭旅館。400年の歴史・文化を受け継ぎ、現在は屋敷の全敷地7,000坪が国指定の文化財（国指定名勝）であり、日本で唯一泊まれる国指定名勝です。その文化財の新たな魅力を創出するため、既存の枠にとらわれない様々な企画を行っています。また2025年は料亭旅館の創業から75周年となります。

会社名：株式会社御花 ／ 本社住所：〒832-0069 福岡県柳川市新外町1番地

代表：立花千月香 ／ 事業内容：宿泊業、ブライダル事業、飲食業

https://ohana.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社御花 広報担当：熊野

電話：080-1053-9722

メールアドレス：kumano@ohana.co.jp