社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしている！株式会社事業家集団が「20代会社員の副業に関する調査」を実施！

株式会社事業家集団

株式会社事業家集団（本社：東京都千代田区、代表取締役：田辺 由美子）が運営する「リスクワ」は、社会人歴3年以上の20代会社員を対象に「20代会社員の副業に関する調査」を実施しました。この調査から、社会人歴3年以上の20代会社員の副業の状況や、副業における課題などが明らかになりました。

＜背景＞

働き方の多様化や物価高を背景に、特に若年層の間で副業への関心が高まっています。一方で、彼らが実際にどのような目的で、どのような副業に取り組んでいるのかなど、その実態は明らかになっていません。そこで、「リスクワ」は、社会人歴3年以上の20代会社員を対象に「20代会社員の副業に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしている

・今後副業したいと考えている人が、現在副業をしていない理由は主に「適切な副業が見つからないため」や「何から始めていいか分からないため」

・副業をしている人の、副業をしている理由で最も多いのは、「収入向上・経済的安定のため」

・副業をしている人のうち半数以上が、副業による1ヶ月あたりの収入が「5万円未満」

・副業をしている人が現在、行っている副業の種類のトップ3は、1位が「労働提供型」、2位が同率で「販売・流通型」と「投資・資産運用型」

・副業をしている中で感じる課題は主に、「単価の低さ」や「収入の不安定さ」

＜調査概要＞

調査期間：2025年9月16日～9月25日

調査方法：インターネット調査

調査対象：社会人歴3年以上の20代会社員

調査人数：2,594名

モニター提供元：RCリサーチデータ

社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしている

まず、「副業の状況として、最も近いもの」を尋ねる設問への回答では、1位が「副業はしていないが、今後したいと思っている」で37.8%、2位が「副業はしていないし、今後もする予定はない」で37.6%、3位が「副業をしている」で14.6%という結果になりました。1位と3位の回答を合計すると回答率50%を超える形となり、この結果から、社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしていることが明らかになりました。

今後副業したいと考えている人が、現在副業をしていない理由は主に「適切な副業が見つからないため」や「何から始めていいか分からないため」

次に、副業はしていないが、今後したいと思っていると回答した人のうち112名を対象に「現在副業をしていない理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「適切な副業が見つからないため」で33.9%、2位が「何から始めていいか分からないため」で33.0%、3位が「会社で副業が禁止されているため」で25.9%という結果になりました。この結果から、今後副業したいと考えている人が、現在副業をしていない理由は主に「適切な副業が見つからないため」や「何から始めていいか分からないため」であることがわかりました。

副業をしている人の、副業をしている理由で最も多いのは、「収入向上・経済的安定のため」

続いて、副業をしていると回答した人のうち214名を対象に「副業をしている理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「収入向上・経済的安定のため」で65.4%、2位が「時間的余裕があるため」で29.0%という結果になりました。この結果から、副業をしている人の副業をしている理由で最も多いのは、「収入向上・経済的安定のため」であることが判明しました。

副業をしている人のうち半数以上が、副業による1ヶ月あたりの収入が「5万円未満」

また、副業をしていると回答した人のうち214名を対象に「現在、副業による1ヶ月あたりの収入」を尋ねる設問への回答では、1位が「1万円～5万円未満」で36.4%、2位が「1万円未満」で19.6%、3位が「5万円～10万円未満」で14.0%という結果になりました。この結果から、

副業をしている人のうち半数以上が、副業による1ヶ月あたりの収入が「5万円未満」であることが明らかになりました。

副業をしている人が現在、行っている副業の種類のトップ3は、1位が「労働提供型」、2位が同率で「販売・流通型」と「投資・資産運用型」

次に、副業をしていると回答した人のうち214名を対象に「現在、行っている副業の種類」を尋ねる設問への回答では、1位が「労働提供型」で34.1%、2位が同率で「販売・流通型」と「投資・資産運用型」で15.9%という結果になりました。この結果から、「労働提供型」の副業を行っている人が最も多いことがわかりました。

副業をしている中で感じる課題は主に、「単価の低さ」や「収入の不安定さ」

調査の最後、副業をしていると回答した人のうち214名を対象に「副業をしている中で感じる課題」を尋ねる設問への個別の回答では、1位が「単価の低さ」で31.8%、2位が「収入の不安定さ」で29.4%、3位が「疲労の蓄積」で27.1%という結果になりました。上位2項目が収入に関する内容であることから、副業をしている中で感じる主な課題は「収入面（単価・安定性）」にあることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしていることが明らかになりました。また、今後副業したいと考えている人が、現在副業をしていない理由は主に「適切な副業が見つからないため」や「何から始めていいか分からないため」であり、副業をしている人の副業をしている理由で最も多いのは、「収入向上・経済的安定のため」であることがわかりました。さらに、副業をしている人のうち半数以上が、副業による1ヶ月あたりの収入が「5万円未満」であり、副業をしている人が現在、行っている副業の種類のトップ3は、1位が「労働提供型」、2位が同率で「販売・流通型」と「投資・資産運用型」であることが明らかになりました。尚、副業をしている中で感じる課題は主に、「単価の低さ」や「収入の不安定さ」であることがわかりました。

本調査の結果から、社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしており、今後副業したいと考えている人が、副業をしていない理由は主に「適切な副業が見つからないため」や「何から始めていいか分からないため」であることが明らかになりました。また、副業をしている中で感じる課題は主に、「単価の低さ」や「収入の不安定さ」であることがわかりました。株式会社事業家集団が配信する副業アニメ「リスクワ」は、アニメを通じて楽しみながら副業のヒントを得られる動画コンテンツです。動画コンテンツに登場する、空気の読めない若手OLりす山とベテラン窓際OLクワさんの“ゆるくて面白い副業のあるある”の会話劇を通して、副業をこれから始めようと考えている人や副業をしている人に気づきを提供します。

調査実施会社

株式会社事業家集団

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 20階

代表者：代表取締役 田辺 由美子

事業内容：デジタル動画コンテンツの企画、制作、配信及び販売業務、キャラクターコンテンツの企画、制作、販売及びライセンス業務、各種グッズの企画、製造、販売及び輸出入業務

URL：https://www.jigyoka.co.jp/

リスクワ

株式会社事業家集団が配信する副業アニメ「リスクワ」は、若手OLりす山とベテランOLクワさんが織りなす、副業の“あるある”をテーマにしたアニメシリーズです。この作品は、副業や起業に挑戦する個人の皆様へ、アニメならではの親しみやすい形で勇気と実践的なヒントを提供することを目的としています。詳細は以下をご覧ください。



リスクワ：https://www.riskwa.jp/