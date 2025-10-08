『推しが上司になりまして』の実写ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」放送記念キャンペーン開催中！

株式会社ディーピーエヌ

DPNブックスの人気作品『推しが上司になりまして』(漫画：森永いと、原作：東ゆき)の実写ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」の放送を記念し、各電子書店での無料話増量キャンペーン、なにとぞ編集部公式Xでのプレゼントキャンペーンなど様々なキャンペーンを開催中です！





ドラマとあわせて、ぜひ原作もお楽しみください

キャンペーン情報

キャンペーン１：『推しが上司になりまして』無料話増量キャンペーン@めちゃコミック、LINEマンガ

めちゃコミック、LINEマンガにて、『推しが上司になりまして』がお得に読めるチャンスです！！ぜひこの機会に読み返したり、追いかけたりしてみてくださいね♪

【めちゃコミック】

■キャンペーン期間

2025/10/3(金)～2025/12/5(金)

■キャンペーン内容

・1話～24話：無料

・25話～72話：毎日無料（1日2回チャージ／1チャージ6話)



■めちゃコミック作品ページ

https://mechacomic.jp/books/140338

【LINEマンガ】

■キャンペーン期間

2025/10/8(水)～2025/12/7(日)



■キャンペーン内容

・1話～18話：無料

・19話～51話：待てば無料



■LIENマンガ作品ページ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S124070

キャンペーン２：DPNブックス作品 無料話増量キャンペーン

キャンペーン参加書店にて、DPNブックス作品の無料巻増量キャンペーンを実施致します！

『推しが上司になりまして』をはじめ、DPNブックス作品がお得に読めるチャンスです。

■期間

2025/10/2(木)～2025/10/15(水)

※キャンペーン期間は書店によって異なる場合がございます。



■対象作品

『推しが上司になりまして』をはじめとする25作品

・推しが上司になりまして

・アラフォー花魁無双～夫の仇に復讐を～

・イクメン失格

・意味が分かると怖い不倫

・Imitation Love～夫婦崩壊～

・妹に婚約者を略奪されたので、公爵家の後輩と偽装婚約したら何故か溺愛されています。

・御社の不倫の件～絶対に別れさせます～

・カントリークラッシャー

・サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～

・塩系上司が甘すぎる

・塩見くんとはじめる恋のリハビリ

・実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～

・親友は悪女

・親友は悪女～まいごの悪女～

・デブスの戯れ～あなたの夫は私のもの～

・どん底からの逆ハーレム～メンズコスメ企画部に異動ですか！？～

・ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～

・ファザーシッター ～問題パパのしつけ承ります～

・本気の恋はクズとの不倫でした ～本妻の裏アカで暴かれる男の悪行～

・右手に指輪をする夫

・もしも世界に「レンアイ」がなかったら

・モラハラ妻～全部あなたのせい～

・離婚大作戦！～不倫夫よ、首を洗って待っていろ～

・ワタシ以外、全員不倫

・ワタシってサバサバしてるから

※対象作品は各電子書店によって異なる場合がございます。



■キャンペーン実施書店

・コミック.jp(https://comic.jp/comic/store/seriesDetails?seriesId=443868)

・Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/series_list/series_id=193147)

・ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/657658/)

・コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/title/230097/)

・DMMブックス(https://book.dmm.com/product/4119699/k746adpnb00532)

・ピッコマ(https://piccoma.com/web/product/78371)

・まんが王国(https://comic.k-manga.jp/title/152671/pv)

・U-NEXT(https://www.video.unext.jp/book/title/BSD0000479844)

・LINEマンガ(https://manga.line.me/product/periodic?id=S124070)

・Renta!(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/269951)



※その他、各書店にてキャンペーン実施中



※キャンペーン開催書店は予告なく、変更・追加になる可能性がございます。ご了承ください。

また、11/4(火)「いい推し」の日にあわせて、『推しが上司になりまして』の無料話を増量したキャンペーンを開催予定です！ぜひお楽しみに～

■キャンペーン名

「推しが上司になりまして」ドラマ放送記念



■期間

2025/11/4(火)～2025/11/17(月)

※キャンペーン期間は書店によって異なる場合がございます。



■対象作品

『推しが上司になりまして』をはじめとする30作品

・推しが上司になりまして

・推しが上司になりまして【単行本版（オリジナル描き下ろし付）】

・あなたの心を知る方法～最期の恋をやり直します～

・SNS狂の女～自己顕示欲のバケモノ～

・王子様を育てる恋のシナリオ

・御社の不倫の件～絶対に別れさせます～

・御社の不倫の件～絶対に別れさせます～【単行本版】

・各位、私のことはお構いなく

・困り顔の御曹司に求婚されました

・婚約者が記憶喪失になりまして～私のことを忘れたはずの彼がなぜか溺愛してきます～

・塩系上司が甘すぎる

・塩見くんとはじめる恋のリハビリ

・実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～

・親友は悪女

・親友は悪女【単行本版（オリジナル描き下ろし付）】

・親友は悪女～まいごの悪女～

・昴美は絶対に負けない

・その温度差は反則です！～クールで無表情な上司に溺愛されてます～

・その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～

・デブスの戯れ～あなたの夫は私のもの～

・どん底からの逆ハーレム～メンズコスメ企画部に異動ですか！？～

・バツイチアラサーは執着弁護士に溺愛される

・華に浪漫～夜伽のはずですが溺愛されています～

・僕のことだけ見てればいいのに

・もしも世界に「レンアイ」がなかったら

・元夫と愛人の子どもに転生したので、今日から復讐始めます【タテヨミ】

・冷酷王子の優しい溺愛～どん底の私を拾ってくれたのは有名な御曹司でした～

・ワタシってサバサバしてるから

・ワタシってサバサバしてるから【合冊版】

・ワタシはいいの、ワタシはね

※対象作品は各電子書店によって異なる場合がございます。

キャンペーン３：なにとぞ編集部公式X(https://x.com/comic_nanitozo)にて、オリジナルデザインのQUOカードPay＆ドラマキャスト・著者サイン入り紙書籍プレゼントキャンペーン

なにとぞ編集部公式X(https://x.com/comic_nanitozo)にて、オリジナルデザインのQUOカードPay＆ドラマキャスト・森永先生・東先生サイン入り紙書籍が当たるキャンペーンを実施します！

■キャンペーン名

ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」 放送記念キャンペーン



■キャンペーン応募期間

2025/10/8(水)18:00 ～ 2025/10/14(火)23:59



■賞品

オリジナルデザインQUOカードPayプレゼント

└10,000円分：3名様

└2,000円分：10名様

※キャンペーン期間、内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。

■キャンペーン名

「推しが上司になりまして」ドラマ化記念 フォロー＆リポストキャンペーン



■キャンペーン応募期間

2025/11/4(火)18:00 ～ 2025/11/18(火)23:59



■賞品

A賞（3名様）：ドラマキャスト・森永先生・東先生サイン入り紙書籍1巻～3巻セット ※サインは１巻のみとなります

B賞（5名様）：オリジナルデザインQUOカードPay1,000円分



※キャンペーン期間、内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。

キャンペーン４：ヨムーノにて期間限定で記事連載

ヨムーノにて、期間限定で『推しが上司になりまして』が連載！

連載ページはこちら：https://yomuno.jp/posts/128913



※こちらのリンクは記事公開後に有効になります。記事公開前にクリックしてしまうと、エラーで画面が表示されない可能性がございますのでご注意ください。

※記事連載は予告なく連載終了となる場合が御座います。

その他ファン必見のSNS投稿なども予定しておりますので、ぜひ一緒に『推しが上司になりまして』を楽しんでいきましょう～～♪

『推しが上司になりまして』LINEスタンプが発売開始！！

『推しが上司になりまして』から、ついにLINEスタンプが登場！



本編の印象的な名シーンのスタンプに加え、ここでしか見られない描き下ろしイラストの

スタンプも収録

日常会話で使いやすいセリフから、ファンなら思わずニヤけてしまうあの名台詞まで、全32種を一挙にお届けします！トーク画面でも“推し上司”と一緒に過ごせる、ファン必携のスタンプです(ハート)

購入はこちら

https://store.line.me/stickershop/product/31801356/ja

原作コミック特設ページ

ドラマ放送を盛り上げるために、特設ページを開設しました。ドラマ・原作に関する情報を掲載しております。

▼『推しが上司になりまして』特設ページ

https://books.dpn.jp/oshijyoushif/oshijoshi.html

『推しが上司になりまして』単行本版3巻が本日より配信開始！！

『推しが上司になりまして』の単行本版3巻が本日10月8日(水)より各電子書店にて配信を開始いたしました！！

まとめて一気に読みたい方はぜひお手に取ってみてください

『推しが上司になりまして』紙書籍1巻～3巻が好評発売中！！

『推しが上司になりまして』の紙書籍1巻～3巻が好評発売中！

購入はこちら

Amazon：https://amzn.asia/d/9GP004s

楽天市場：https://books.rakuten.co.jp/rb/17568045/?variantId=17568045

※帯の有無、仕様については上記書影と異なる場合がございます

原作情報

『推しが上司になりまして』(https://books.dpn.jp/12139/)

漫画：森永いと

原作：東ゆき

発行：DPNブックス（カフネ）

番組情報

【タイトル】ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」

【放送日時】2025年10月8日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

動画配信サービス「U-NEXT」で10月1日（水）夜21時より、各話1週間独占先行配信

▶U-NEXT︓https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東ＨＰ︓https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer︓https://tver.jp/series/srybrf5mfc

▶Lemino︓https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 鈴木愛理

【出演】 八木勇征(FANTASTICS)

濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎・オーイシマサヨシ、パンツェッタジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO／加藤茶

【原案・設定協力】漫画︓森永いと、原作︓東ゆき『推しが上司になりまして』(DPN ブックス)

【脚本】綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子(テレビ東京)

【監督】本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

【音楽】福廣秀一朗

【主題歌】 鈴木愛理「一生☆キミ推し」(アップフロントワークス)

【オープニングテーマ】 岩田剛典「Reaching for Your Light」(ユニバーサル ミュージック)

【プロデューサー】川村庄子(テレビ東京)、小田彩(アクシーズ)

【製作著作】 「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

【制作】 テレビ東京、アクシーズ

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

【公式X（＠tx_oshi）】https://x.com/tx_oshi

【公式Instagram（＠tx.oshi）】 https://www.instagram.com/tx.oshi/(https://www.instagram.com/tx.oshi/)

【公式TikTok（＠tx.oshi）】https://www.tiktok.com/@tx.oshi

DPNブックス公式HP・SNS

公式HP：https://books.dpn.jp/

DPNブックス公式X：@dpnbooks(https://twitter.com/dpnbooks)

コミックなにとぞ編集部公式X：@comic_nanitozo(https://twitter.com/comic_nanitozo)

DPNブックス公式Note：https://note.com/dpnbooks

問い合わせ先

株式会社ディーピーエヌ DPNブックス事業部

住所：東京都千代田区神田須田町一丁目2番地 香洋ビル4階

電話：03-5577-4744

メール：info@books.dpn.jp