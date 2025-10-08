【ソフトテニス】ルクタスアドベンチャーズの「アジアソフトテニス選手権大会観戦ツアー」が成功！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2025年9月19日～22日に、韓国・聞慶市（むんぎょんし）で行われた「第9回アジアソフトテニス選手権大会」を参加者とともに応援する『ルーセントアスリートスタッフと行く!! アジアソフトテニス選手権大会観戦ツアー』を催行いたしました。
「LUC＋Adventures」の運営会社であるルーセントは、ソフトテニスのボール「アカエム」やスポーツウェア「ルーセント」「LUC＋」を手がけており、全国でテニススクール運営を行なっています。本ツアーは、前年に催行したソフトテニス世界選手権大会の観戦ツアーが好評を博したことを受けて企画されました。
本ツアーにおける最大の特徴は、現役のソフトテニスプレーヤーであり、ルーセントの社員でもあるスタッフの帯同です。今回はルーセント実業団選手の清水菜央をはじめ、ルーセント東日本営業部長を務め、ルーセント女子ソフトテニス実業団監督でもある星雅哉、そしてゲストとしてソフトテニス系人気動画クリエイターのあゆタロウさんが同行しました。
会場周辺の盛り上がりなどを肌で感じていただけるだけでなく、実業団の現役選手や現役監督、あゆタロウさんが語るプレー解説を聞きながら、トップ選手のプレーや国際試合の熱気を間近に感じられるツアーとなりました。
ツアーは、19日午前便で先に到着した参加者たちが、個人戦ダブルス決勝を観戦。優勝した日本代表ペアと記念撮影したり会話したりすることができ、喜び倍増の様子でした。午後に到着した方々と夕食会場で合流して、タコ鍋料理などを堪能しました。
20日は、早朝から移動して、選手の練習風景や国別対抗戦を観戦。夜はホテルのレストランで、日本代表の男女ともにベスト4入りしたことを祝って乾杯しました。
21日も国別対抗戦を観戦し、準決勝で日本は男女共に台湾に勝利。決勝前には空き時間を使って、参加者のみなさんは化粧品やお土産などの買い物時間を楽しみました。
決勝では宿敵・韓国との対戦とあって、応援に熱が入りました。男女とも勝利してアベック優勝を飾ったことで、ツアー最後の打ち上げ兼祝勝会は活気づき、ソフトテニス談義が弾みました。
ツアー参加者の中に、女子選手のご家族も参加していたことで、日本代表の試合で声援や拍手に力がこもり、いっそう盛り上がり、ソフトテニス好きのためのツアーにふさわしい内容となりました。
また、今回ゲストでお呼びしたあゆタロウさんのYouTubeチャンネル「あゆタロウチャンネル」では、大会観戦ツアーの様子が3部構成で配信されています。ツアーの雰囲気も味わえますので、ぜひご視聴ください。
■あゆタロウチャンネル ― YouTube
https://www.youtube.com/@ayutarou777
【2025アジア選手権大会】激突！日本代表同士の決勝戦！【あゆタロウ&ルーセントと行く日本代表応援ツアー】
https://www.youtube.com/watch?v=aDh5kRVV8EE
