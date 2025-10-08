SHOTEN カメラウッドグリップ GR4-GP（RICOH GR IV用）新発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、RICOH GR IV用の木製カメラグリップ「SHOTEN GR4-GP」を2025年10月8日(水) に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\ 7,200（税込）

焦点工房オリジナルブランド「SHOTEN（ショウテン）」による、RICOH GR IV用カメラグリップです。素材には硬質で耐久性に優れた黒檀（天然木）を使用し、ホールド感を高めて、快適な撮影をサポートします。操作の邪魔をしないシンプルなデザインで、使うほどに黒檀ならではの味わいと光沢が増し、手に馴染んでいきます。

仕様

対応カメラ：RICOH GR IV

素材：天然木（黒壇）

サイズ：W40 × H45 × D17（mm）

質量：約15g

About SHOTEN

SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

