SHOTEN カメラウッドグリップ GR4-GP（RICOH GR IV用）新発売

株式会社焦点工房は、RICOH GR IV用の木製カメラグリップ「SHOTEN GR4-GP」を2025年10月8日(水) に発売いたします。



メーカー希望小売価格：\ 7,200（税込）


焦点工房オリジナルブランド「SHOTEN（ショウテン）」による、RICOH GR IV用カメラグリップです。素材には硬質で耐久性に優れた黒檀（天然木）を使用し、ホールド感を高めて、快適な撮影をサポートします。操作の邪魔をしないシンプルなデザインで、使うほどに黒檀ならではの味わいと光沢が増し、手に馴染んでいきます。









仕様

対応カメラ：RICOH GR IV


素材：天然木（黒壇）


サイズ：W40 × H45 × D17（mm）


質量：約15g


ご購入はこちら :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002333



▼その他商品ページ



[ Amazon JP ]


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ5VXBR



[ 楽天 ]


https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/gr4-gp/



[ ヤフーショッピング ]


https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/gr4-gp.html


About SHOTEN
SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。





株式会社 焦点工房


"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"


焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)


焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)



SNS：


https://x.com/ShotenKobo


https://www.instagram.com/shotenkobo


https://www.facebook.com/SHOTENKOBO