TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 ベースメイク化粧品の使用実態と今後のニーズ』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 ベースメイク化粧品の使用実態と今後のニーズ』について、弊社リサーチャーの吉岡由莉のインタビュー記事を2025年10月6日に公開したことをお知らせいたします。
◆今回「ベースメイク」をテーマにした調査とのことですが、なぜこの調査を行ったのですか？
吉岡：近年、スキンケア発想のベースメイクが大きなトレンドとなっており、いわゆる「スキンケア」と「メイクアップ」の境界線が曖昧になってきています。たとえば、美容液ファンデーションが大ヒットして以降、スキンケア効果を謳う化粧下地やフェイスパウダーが続々と登場したりと、・・・
◆確かに、最近は“美容成分配合”といった表現が目立つベースメイクアイテムをよく見かけますよね。下地ひとつとっても、トーンアップ・保湿・UVカットなど複数の機能を備えたアイテムが増えていて、選び方も幅広くなっていると感じます。では、実際の消費者はどのようにベースメイクアイテムを使用しているのでしょうか？
吉岡：まずは、ベースメイクアイテムの基本的な使用実態についてご紹介します。現在使用されているアイテムの中で、平日・休日を問わず最も多く使用されているのは「化粧下地」であり、過半数の女性が使用していることがわかりました。これに続き、・・・
◆年代ごとに求める機能や使用アイテムに明確な違いが見られるのは非常に興味深いですね。消費者のニーズが年齢層によってきちんと分かれていることがデータからもよく伝わってきます！このほかにも、注目すべき傾向や特徴的なデータがあれば、ぜひ教えていただけますか？
吉岡：今回の調査結果の中で、特に興味深かった点が2つあります。まず1点目は、「ノーファンデ」の実態についてです。近年、メイク離れやノーファンデを訴求する商品が注目される中で、実際にノーファンデ（※）で過ごしている人の割合を調べたところ、全体の11.0%にとどまる結果となりました。また、ベースメイクに関する不満としては、・・・
◆ノーファンデ派の割合が思ったより少なく、肌悩みのカバー需要が根強いことや、スキンケアとベースメイクでの重層的なUV対策の実態がはっきり見えた点は、ありそうで意外と明確になっていなかった面白いデータだと感じました！では、最後に、今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
吉岡：本調査では、ブランド分析も充実しており、ドラッグストア、通販、デパートコスメ、韓国コスメ、そして近年注目を集めているインフルエンサー発のブランドについても、使用率や評価ポイントを幅広く聴取しています！なかでも注目したいのが、ベースメイクにおける韓国ブランドの動向です。「クッションファンデーション」では、・・・
◆韓国コスメが機能性だけでなく、使いやすさやデザイン性といった面でも高く評価されていることが明らかになり、改めてその人気の理由が実感できる、興味深い結果でした。それでは最後に、こちらのインタビューをお読みいただいているお客様に一言お願いいたします！
吉岡：最後まで、お読みいただきありがとうございます！当レポートでは、ベースメイクに関する基礎データとしてはもちろん、化粧下地、ファンデーション（剤型別）、BB・CCクリーム、コンシーラー、フェイスパウダーの5つのアイテムごとに使用実態を深掘りしておりますので、各アイテムの・・・
