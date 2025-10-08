サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「ハンバーガーレストランの市場規模は9062億円、2025年見込み値、前年比7.8％増」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST（R）*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、ハンバーガーレストラン市場に関するレポートを2025年10月8日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。ハンバーガーレストランの市場規模は、2024年（1-12月計）に8403億円でした。2025年は前年比7.8％増の9062億円になる見込みです。
ハンバーガーレストランの2025年市場規模は9062億円、前年同期比7.8％増加
ハンバーガーレストランの市場規模（図表1）は、2024年（1-12月計）に8403億円でした。2025年は前年比7.8％増の9062億円になる見込みです。2023年から2025年の年平均成長率のまま成長が続くとしてシミュレーションすると、2030年には12,749億円に達する計算となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331158&id=bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービス、アカウントマネージャーである、東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「ハンバーガーレストラン市場は、コロナ禍前から成長市場でしたが、コロナ過を経てさらに成長が高まっています。飲食店舗情報サービス『ReCount（R）*2』によると、ハンバーガーレストランの店舗数は、2025年7月調査において8357店舗で、前年同期と比べ2.3％増加しました。このことから考えると、店舗数が増加しているだけでなく、それ以上に1店舗当たりの売上が増加していることが分かります。大手ハンバーガーチェーンは売上好調、小規模チェーンや個店のハンバーガーレストランも増加しています。飲食店利用の外食・中食におけるハンバーガーの出現率は、食べ物では丼物に次いで2番目に高く、約10回に1回程度食べられています。もはや国民食といってもよい存在となっているとも言えるでしょう。今後も継続した成長が、見込まれるでしょう。」
*1 CREST（R）
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
*2 ReCount（R）
業態/チェーンの店舗数及び店舗情報を提供するサービスです。日本全国の飲食店90万件の詳細情報リストと集計データ を提供します。
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2023/02/f272e12e1923d58029444487da6d9722.pdf
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
