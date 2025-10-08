描く、隠れる、壊す。腕元をアートで支配する腕時計。「D1MILANO」新作アートウォッチ「スケッチ」「カモ」「ブロークン」、3つの表現が同時解禁
株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イタリア発のプレミアムウォッチブランド「D1 MILANO（ディーワンミラノ）」の最新コレクション３モデルを、2025年10月10日（金）よりD1 MILANO取扱店にて発売いたします。
https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano
D1MILANO / 新作アートウォッチ「スケッチ」
今季のテーマは、“腕元にアートを”
ポリクロノにドローイングの感覚を宿した“描く”腕時計「POLYCHRONO SKELETON SKETCH」、自然のリズムを再解釈した“隠れる”腕時計「POLYCARBON CAMO」、そして「亀裂」や「不完全さ」を美へと昇華した“壊す”腕時計「POLYCARBON BROKEN」。いずれも単なる時計ではなく、存在そのものをデザインする新しいプロダクトです。
POLYCHRONO SKELETON SKETCH
POLYCARBON CAMO
POLYCARBON BROKEN
新パッケージ
新パッケージも登場
コレクタブルで、ディスプレイしたくなる新パッケージ。中身と同じく、装飾ではなく「本質」を追求するD1 MILANOのデザイン言語を体現しています。
POLYCHRONO SKELETON SKETCH“すべての傑作は、一枚のスケッチから始まる”
まるで手首に直接描かれたかのようなドローイング感覚のタイムピース。
トーン・オン・トーンのスケルトンダイヤルが奥行きをつくり、構造そのものがアートとして立ち上がる。
ポリクロノ- ホワイトスケッチ \44,000(税込)
ポリクロノ- ブラックスケッチ \44,000(税込)
ケース径40.5mm / ケース厚み：11.5mm | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VD53C(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）
POLYCARBON CAMO“カモフラージュは、隠れるための手段でありながら、際立つための手段でもある”
自然のフラクタル構造から着想を得た、有機的で抽象的なカモパターン。ケース、ダイヤル、ブレスレットを一体化させ、視覚的なノイズを削ぎ落としたモダンカモ。
ポリカーボン- アーバンカモ \33,000(税込)
ポリカーボン- フォレストカモ \33,000(税込)
ケース径40.5mm / ケース厚み：8.6m | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VJ21(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）
POLYCARBON BROKEN“不完全さは、時間と美を物語る”
現代アートにおける「破損」や「欠陥」を象徴的に取り込み、割れた石の質感をダイヤルに彫刻。
モノクロームの陰影が唯一無二の存在感を与え、まさに“身に着けるアート”となる一本。
ポリカーボン- クラッシュ \28,600(税込)
ポリカーボン- フラグメント \28,600(税込)
ケース径40.5mm / ケース厚み：8.6m | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VJ21(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）
▼発売店舗
ビヨンクール名鉄百貨店
ビヨンクールキャッスル
エイチエムエスウォッチストア表参道
エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店
▼お客様お問い合わせ先
ビヨンクール名鉄百貨店
愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店メンズ館1F
TEL：052-541-0051
H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア
