描く、隠れる、壊す。腕元をアートで支配する腕時計。「D1MILANO」新作アートウォッチ「スケッチ」「カモ」「ブロークン」、3つの表現が同時解禁

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イタリア発のプレミアムウォッチブランド「D1 MILANO（ディーワンミラノ）」の最新コレクション３モデルを、2025年10月10日（金）よりD1 MILANO取扱店にて発売いたします。

https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano

今季のテーマは、“腕元にアートを”

D1MILANO / 新作アートウォッチ「スケッチ」



ポリクロノにドローイングの感覚を宿した“描く”腕時計「POLYCHRONO SKELETON SKETCH」、自然のリズムを再解釈した“隠れる”腕時計「POLYCARBON CAMO」、そして「亀裂」や「不完全さ」を美へと昇華した“壊す”腕時計「POLYCARBON BROKEN」。いずれも単なる時計ではなく、存在そのものをデザインする新しいプロダクトです。

コレクタブルで、ディスプレイしたくなる新パッケージ。中身と同じく、装飾ではなく「本質」を追求するD1 MILANOのデザイン言語を体現しています。

POLYCHRONO SKELETON SKETCH

“すべての傑作は、一枚のスケッチから始まる”

まるで手首に直接描かれたかのようなドローイング感覚のタイムピース。

トーン・オン・トーンのスケルトンダイヤルが奥行きをつくり、構造そのものがアートとして立ち上がる。

ポリクロノ- ホワイトスケッチ \44,000(税込)ポリクロノ- ブラックスケッチ \44,000(税込)

ケース径40.5mm / ケース厚み：11.5mm | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VD53C(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）

POLYCARBON CAMO

“カモフラージュは、隠れるための手段でありながら、際立つための手段でもある”

自然のフラクタル構造から着想を得た、有機的で抽象的なカモパターン。ケース、ダイヤル、ブレスレットを一体化させ、視覚的なノイズを削ぎ落としたモダンカモ。

ポリカーボン- アーバンカモ \33,000(税込)ポリカーボン- フォレストカモ \33,000(税込)

ケース径40.5mm / ケース厚み：8.6m | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VJ21(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）

POLYCARBON BROKEN

“不完全さは、時間と美を物語る”

現代アートにおける「破損」や「欠陥」を象徴的に取り込み、割れた石の質感をダイヤルに彫刻。

モノクロームの陰影が唯一無二の存在感を与え、まさに“身に着けるアート”となる一本。

ポリカーボン- クラッシュ \28,600(税込)ポリカーボン- フラグメント \28,600(税込)

ケース径40.5mm / ケース厚み：8.6m | 防水性能：5気圧防水| ムーブメント：TMI VJ21(日本製クォーツ)ケース/バンド素材：ポリカーボネート| 風防素材：ミネラルガラス（ブルー無反射コーティング）

▼発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道

エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店



▼お客様お問い合わせ先

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店メンズ館1F

TEL：052-541-0051



H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano