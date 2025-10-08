コードも画像も動画も！API不要のAI開発CLI「MARIA CODE」誕生。クラウドからローカルLLMまで対応
ボンギンカン株式会社（本社：東京都江東区有明、代表取締役社長：坪内弘毅）は、自然言語コマンドでコード・画像・動画まで生成するAI開発CLI「MARIA CODE（マリアコード）」を2025年10月8日に有料アプリ提供を開始しました。
価格はFreeを含む月額＄20～＄99の4プランで、APIキー不要・ゼロ構成のためインストール後すぐに試用可能。
クラウドだけでなくローカルLLMとも連携でき、セキュリティ要件やコスト最適にも寄与します。
MARIA CODE起動後の画面
詳細を見る :
https://maria-code.ai/
製品概要（MARIA CODEとは）
「MARIA CODE」は、自然言語コマンドからコード・画像・動画・学習・デプロイまでを一貫生成するCLI型AI開発基盤です。
APIキー不要・ゼロ構成で導入直後から試用でき、ローカル／クラウドの両運用に対応します。
ポイント1：自然言語 → 本番コード
`/code`でREST API・認証・テストの雛形を自動生成し、初期実装の反復を削減します。
ポイント2：導入を簡素化
APIキー不要・ゼロ構成、`npm i -g @bonginkan/maria`でセットアップが完了します。
ポイント3：運用の柔軟性
ローカルLLM／クラウドのいずれでも運用でき、セキュリティ要件やコスト方針に合わせて選択できます。
価格・対応環境
- 価格：Freeを含む4プラン
- 対応環境：Windows／macOS／Linux、Node.js 20.10+
プラン上限（年払いもあり）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152394/table/3_1_a9d58108d9f578a6a30decfe03c14d7f.jpg?v=202510080957 ]
導入方法
- `npm i -g @bonginkan/maria` を実行しCLIを導入
- `maria /code create REST API` など自然言語コマンドの実行で即試用が可能
- 生成物をローカル／クラウドで検証し、必要に応じて `/deploy` で展開
主な機能
/code
REST API・認証・テストの雛形を生成
→ 初期実装の反復を削減
→ プラン別で実行回数を制御
/image
ロゴ／モック／ブランド画像を生成・編集
→ デザイン試作の初期コストを圧縮
/video
デモやアニメーション、プレゼン動画を生成
→ 共有・検証のスピードを向上
/l2r
対話型チュートリアルで学習を内製化
→ オンボーディングと標準化を支援
/deploy
CI/CD・Docker・Kubernetes等へワンコマンド展開
→ サービス投入工数の平準化
ユースケース
- 社内向けAPI／業務ツールの雛形生成とPoC迅速化
- デモ／資料向けの画像・動画を即時生成して共有
- 新任メンバーのオンボーディングと手順の標準化
MARIA CODEで生成したもの
画像
動画
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ay7954mO85E ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=oNA4ATYDavA ]
会社情報
- ボンギンカン株式会社（BONGINKAN Inc.）
- 本社所在地：東京都江東区有明
- 代表者：代表取締役社長 坪内弘毅
- 企業サイト：https://bonginkan.ai/
- 製品サイト：https://maria-code.ai/
お問い合わせ
公式サイトのフォームよりお申し込みください：https://bonginkan.ai/contact
注記
表記価格は税込（USD）です。仕様・上限は予告なく変更となる場合があります。