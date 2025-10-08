コードも画像も動画も！API不要のAI開発CLI「MARIA CODE」誕生。クラウドからローカルLLMまで対応

ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都江東区有明、代表取締役社長：坪内弘毅）は、自然言語コマンドでコード・画像・動画まで生成するAI開発CLI「MARIA CODE（マリアコード）」を2025年10月8日に有料アプリ提供を開始しました。



価格はFreeを含む月額＄20～＄99の4プランで、APIキー不要・ゼロ構成のためインストール後すぐに試用可能。


クラウドだけでなくローカルLLMとも連携でき、セキュリティ要件やコスト最適にも寄与します。




MARIA CODE起動後の画面

https://maria-code.ai/

製品概要（MARIA CODEとは）


「MARIA CODE」は、自然言語コマンドからコード・画像・動画・学習・デプロイまでを一貫生成するCLI型AI開発基盤です。



APIキー不要・ゼロ構成で導入直後から試用でき、ローカル／クラウドの両運用に対応します。


ポイント1：自然言語 → 本番コード


`/code`でREST API・認証・テストの雛形を自動生成し、初期実装の反復を削減します。



ポイント2：導入を簡素化


APIキー不要・ゼロ構成、`npm i -g @bonginkan/maria`でセットアップが完了します。



ポイント3：運用の柔軟性


ローカルLLM／クラウドのいずれでも運用でき、セキュリティ要件やコスト方針に合わせて選択できます。




価格・対応環境


- 価格：Freeを含む4プラン
- 対応環境：Windows／macOS／Linux、Node.js 20.10+

プラン上限（年払いもあり）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152394/table/3_1_a9d58108d9f578a6a30decfe03c14d7f.jpg?v=202510080957 ]




導入方法


- `npm i -g @bonginkan/maria` を実行しCLIを導入
- `maria /code create REST API` など自然言語コマンドの実行で即試用が可能
- 生成物をローカル／クラウドで検証し、必要に応じて `/deploy` で展開

主な機能

/code


REST API・認証・テストの雛形を生成


→ 初期実装の反復を削減


→ プラン別で実行回数を制御



/image


ロゴ／モック／ブランド画像を生成・編集


→ デザイン試作の初期コストを圧縮



/video


デモやアニメーション、プレゼン動画を生成


→ 共有・検証のスピードを向上



/l2r


対話型チュートリアルで学習を内製化


→ オンボーディングと標準化を支援



/deploy


CI/CD・Docker・Kubernetes等へワンコマンド展開


→ サービス投入工数の平準化



ユースケース
- 社内向けAPI／業務ツールの雛形生成とPoC迅速化
- デモ／資料向けの画像・動画を即時生成して共有
- 新任メンバーのオンボーディングと手順の標準化


MARIA CODEで生成したもの


動画
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ay7954mO85E ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=oNA4ATYDavA ]



会社情報


- ボンギンカン株式会社（BONGINKAN Inc.）
- 本社所在地：東京都江東区有明
- 代表者：代表取締役社長 坪内弘毅
- 企業サイト：https://bonginkan.ai/
- 製品サイト：https://maria-code.ai/

お問い合わせ

公式サイトのフォームよりお申し込みください：https://bonginkan.ai/contact


注記

表記価格は税込（USD）です。仕様・上限は予告なく変更となる場合があります。