”着る羽毛布団”でエコで暖かい冬を過ごしませんか？日本の伝統的な防寒着「半纏」を再定義した「洗える羽毛 半てん」が新登場！ホワイトダックダウンを90％使用したホットでプレミアムな贈り物です！

株式会社エムールEMOOR DOWN 洗える羽毛半てん

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2025年10月7日より、「EMOOR DOWN 洗える羽毛 半てん」の販売を開始しました。

高品質なホワイトダックダウンを90％以上と贅沢に使用し、軽量で丈夫なナイロンで包みました。羽毛布団のプロが保温性と着心地にとことんこだわった「着る羽毛布団」です。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/it-hanten

上質な羽毛を贅沢に使用！ホワイトダックダウン90％

保温性と着心地にとことんこだわった「着る羽毛布団」

羽毛布団と同等の、良質なホワイトダックダウンをたっぷり入れました。チクチク感の少ないやわらかな着心地で、包まれるような安心感とやわらかな暖かさをお届けします。

驚くほど軽くて暖かいナイロン素材

軽量設計で高品質なナイロン

高級ダウンジャケットにも使われるナイロン100％生地を使用。軽さと強度を両立し、ダウンのふんわり感をダイレクトに感じられます。軽くて丈夫だから、長時間着ても疲れません。

日常使いしやすい、シンプルで上品な2カラー

年齢を問わず使いやすい色味

やわらかく優しい「ベージュ」と、シックで気品ある「グレー」。ユニセックスで年代を問わず使いやすい2カラーをご用意。暮らしや贈る相手に合わせてお選びいただけます。

手洗いできて普段使いに便利。ギフトにも！

散歩や外仕事などにも

羽毛製品でありながら、ご家庭で手洗い可能。日常使いできるため、様々なシーンで活躍します。毎日の部屋着としてはもちろん、ちょっとした外出になどにも。清潔に長く愛用できます。特別な日やクリスマスの贈り物にも最適です。

日常に上質な暖かさを

軽くてふわっと暖かい。洗える羽毛半てん

伝統的な防寒着である半纏を軽量かつ高い保温性にグレードアップした「羽毛半纏」は、電気代の節約にも繋がり、家計や環境にやさしいエコな暖の取り方です。S,M,Lの3サイズ展開のため、家族皆様でお使いいただけます。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/it-hanten

健康家具ブランドエムールについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/162_1_276ed40afed77c513feaab2bf22b65ae.jpg?v=202510080957 ]健康な「寝る・座る・たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://www.emoor.jp

・オウンドメディア「日本の寝室と寝具」

https://www.emoor.jp/em/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/