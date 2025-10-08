TYLとウォンテッドリーが「Perk」の販売代理店契約を締結し動物病院向けに販売開始　1,000件以上の福利厚生・特典でスタッフの働き方改革を後押し

株式会社TYL

ペットの家族化推進をミッションとし、ペットが”家族”としてあたりまえになる世界の創造への貢献を目指す急成長ベンチャー企業の株式会社TYL（本社：東京都港区 代表取締役：金児 将平、以下TYL）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）と販売代理店契約を結び、福利厚生サービス「Perk（パーク）」を動物病院向けに販売開始いたします。「Perk」を通じて、動物病院スタッフの働きやすい職場づくりと人材定着をサポートします。

動物病院業界では、人材不足が深刻化しており、優秀なスタッフの採用と定着が経営課題となっています。とくに、働き方の多様化や福利厚生へのニーズが高まるなか、従業員満足度を向上させる仕組みづくりが急務となっています。

TYLは、「ペットの家族化推進」というミッションのもと、動物病院の経営支援を展開してまいりました。今回の販売代理店契約締結により、ウォンテッドリーの強みであるエンゲージメント支援サービスを活用し、動物病院スタッフの働き方改革と業界全体の発展に貢献するため、ウォンテッドリーが提供する福利厚生サービス「Perk」を動物病院向けに導入促進し、業界特有の課題解決を図ります。

TYLは今後も動物病院のパートナーとして、採用支援から福利厚生、経営課題解決まで包括的なサポートをおこなってまいります。また、「Perk」の活用事例を広めることで、業界全体の働き方改善と人材定着の加速を目指します。



■Perkについて

「Perk」は、ウォンテッドリーが提供する、働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を1,000種類以上揃えています。特典の選択から利用までをオンライン上で完結できるため、場所やタイミングを気にせず、サービスを使えます。

詳細URL：https://perk.wantedly.com/



■TYL について

TYL は「ペットの家族化推進」をミッションとして掲げている急成長ベンチャーで、動物病院および隣接領域への経営支援とペットの飼い主支援という両輪でサービスを展開しており、ペットが健康に暮らせる環境を作り、ペットと飼い主ともに幸せな生活を送れるように、人とテクノロジーを駆使して価値ある仕組みの構築を進めております。動物病院および隣接領域への経営支援では、人材紹介事業や求人媒体を運営、また経営に関わる課題等のコンサルティング等をおこなっています。飼い主支援では、ペットのヘルスケアに係る往診事業や病院の運営を提供しております。

コーポレートサイトURL：https://pet-tyl.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社 TYL

代表取締役社長：金児 将平

設立：2017年8月1日

資本金：225,124,800 円 ※資本準備金含む

所在地：東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4号館4階