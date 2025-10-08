挑戦のその先へ--信頼と実績で築く「100億円企業」へ

株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、証券コード：7692）は、経済産業省が推進する成長支援制度「100億円宣言」において、公式登録企業として公表されました。

これまでの信頼と実績を礎に、持続的な成長を通じて「100億円企業」への確かな歩みを進めてまいります。

■制度概要

「100億円宣言」は、将来的に売上高100億円を目指す企業が自社の成長方針を掲げ、経済産業省が監修する公的支援制度として登録・公表されるものです。

挑戦する企業の信頼性向上やネットワーク拡大、支援制度の活用を後押しする取り組みであり、

**「次のステージへ進む企業の証」**として注目を集めています。

制度概要はこちら https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/100oku/index.html

■今後の展望

アースインフィニティは、電気・ガスなどのエネルギー事業を基盤に、AI活用による効率化や代理店ネットワークの拡大を進めています。

2027年7月期に売上高100億円・経常利益12億円を目標に掲げ、確かな経営基盤のもとで、持続的な成長と社会への貢献を実現してまいります。

■代表取締役社長 濱田幸一 コメント

「『100億円宣言』への登録は、当社の信頼と挑戦の証です。

誠実な経営を貫き、安定したエネルギー供給を通じて社会に安心と価値を届けてまいります。」