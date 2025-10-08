求人票が最低賃金を下回らないか自動チェック ― 採用担当者を支えるjobMAKER標準機能

株式会社ウィルビー

株式会社ウィルビー（本社：東京都台東区、代表取締役：江本亮）は、求人サイト構築クラウドサービス「jobMAKER（ジョブメーカー）」に搭載されている 「最低賃金チェック機能」 をご紹介いたします。

令和7年度は過去最大規模の最低賃金改定が予想されており、求人票が法令に準拠しているかどうかを確認する作業は、採用担当者にとって大きな負担となっています。jobMAKERでは、求人票の給与が最新の都道府県別最低賃金を下回っていないかを 自動でチェックし、アラート通知 を行うことで、採用現場の安心と効率化を支援します。

最低賃金改定と採用現場の課題

近年、最低賃金は全国的に引き上げが続いており、令和7年度も大幅な改定が見込まれています。

採用担当者は「求人票が最低賃金を下回っていないかどうか」を随時確認する必要があり、工数の増加やミスのリスクが課題となっています。

特に今回の引き上げは、都道府県によっては令和8年3月末に適用される場合もあり、例年以上に注意が求められます。

jobMAKER『最低賃金チェック機能』の特長

jobMAKERの「最低賃金チェック機能」は、追加費用なしでご利用いただける標準機能です。

- 毎日1回、自動で求人原稿をチェック- 最低賃金を下回る場合は、指定メール宛にアラート送信- 管理画面の求人一覧で「最低賃金アラート」による検索が可能

これにより、採用担当者は求人票作成時や運用中の確認作業を効率化し、法令違反リスクを未然に防ぐことが可能となります。

導入実績と今後の展望

「jobMAKER」はこれまでに 700サイト以上の求人サイト構築実績 を誇り、人材派遣・人材紹介・求人メディアを中心に幅広い企業に導入いただいております。

株式会社ウィルビーは「採用イノベーションの実現」を掲げ、今後も時流に即した機能提供や運用支援を通じて、企業の採用活動をサポートしてまいります。

最低賃金チェックなど機能詳細はこちら :https://jobmaker.jp/system/

会社概要

・会社名：株式会社ウィルビー

・所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草5-66-5

・代表者：代表取締役 江本亮

・事業内容：求人サイト構築クラウドサービス「jobMAKER」、採用支援サービスの提供

・URL：https://jobmaker.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウィルビー

マーケティング担当：佐武

E-mail：support@willb.co.jp

TEL：03-5849-4295