【参加者募集！2025年11月13日(木)】日立システムズ×自治体通信共催セミナー「AI活用で進化する！持続可能なインフラ維持管理の未来像」を開催します

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2025年11月13日(木)に株式会社日立システムズと共催で、オンラインセミナー「AI活用で進化する！持続可能なインフラ維持管理の未来像」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202511-01?utm_source=20251007&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

近年、社会インフラの老朽化が深刻な社会課題となり、その影響は私たちの暮らしや安全を脅かしています。今年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、多くの方が記憶しているように、社会に大きな衝撃を与えました。

高度経済成長期に築かれたインフラの老朽化が進み、さらに維持管理を担う人材の不足や高齢化といった課題も顕在化しています。このままでは、重大な事故やインフラ機能の低下を防ぐことが困難になり、効率的かつ効果的なメンテナンス体制の構築と、最新技術の導入が急務となっています。

本セミナーでは、国土交通省や自治体が推進するインフラメンテナンスの最前線の取り組みと、日立システムズの「水インフラ監視ソリューション」や「映像データ利活用システム」をご紹介。AIやデータ活用による革新的なソリューションを通じて、業務の効率化と安全確保を実現します。

公共インフラ、電力、鉄道、道路など多様な分野の皆さまにとって、持続可能なインフラ維持管理の最新情報を得られる貴重な機会となりますので、この機会にぜひご参加ください。

■ 開催概要

（１）開催日時

2025年11月13日（木）14時00分～16時30分

（２）実施方法

ウェビナー形式

※動画は後日公開(申込者限定)

（３）参加対象

自治体関係者（行政職員・議員）

公共インフラ／社会整備関連事業者

※特に水道、道路管理、都市整備、建設、政策全般ご担当者様向けの内容となります。

（４）参加費

無料



（５）主催

株式会社日立システムズ

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（2社共催）

■ 講演内容（予定）

講演１.「タイトル未定」

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 企画第一係長 伊藤 瑞基 氏

講演２.「映像データの利活用で変えるインフラ保守の未来 ー映像共有・鮮明化・AI分析による次世代メンテナンスの実現ー」

株式会社日立システムズ 公共・社会事業グループ 社会情報サービス事業部 社会システム第二本部 第二システム部 第一グループ 技師 森田 雄一郎 氏



講演３.「栃木県における『ICT・AI技術を活用した道路交通の円滑化』の取組について」

栃木県 県土整備部 交通政策課 公共交通担当 ＬＲＴ・モビリティ戦略チーム 係長 雫 哲洋 氏



講演４.「水道DXで変えるインフラ保全の未来～CYDEENが描く持続可能な社会への挑戦～」

株式会社日立システムズ 公共・社会事業グループ 公共事業拡販推進本部 社会インフラ保守サービス事業推進部 技師 田丸 靖彦 氏

※講演タイトルや講演内容は変更となる場合がございます。

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp