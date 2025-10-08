エステティシャンが1年に1度集う祭典「AJESTHE Beauty Festival 2025」を横浜で開催

日本エステティック振興協議会

一般社団法人 日本エステティック協会（瀧川睦子理事長・東京都千代田一番町25番地 JCIIビル3F 1972年設立・略称AJESTHE）は、2025年9月30日（火）にイベント「AJESTHE Beauty Festival2025in YOKOHAMA」（後援：厚生労働省・経済産業省・中央職業能力開発協会）をパシフィコ横浜・展示ホールA(神奈川県横浜市西区)で開催し、現地来場とYouTube配信（累計）参加合わせて延べ2,135人以上の方にご参加頂きました。

会場には、協会法人正会員の機器や、化粧品、サロンのブースなどが設けられたほか、ステージイベントでは「社会とつながるソシオエステティック」～現場から伝える新しいエステティシャンのカタチ～と題し、活動するソシオエステティシャンの活動領域での発表がありました。

コンテスト競技会場の様子

出場選手の皆さま

法人正会員ブースの様子

また会場内では「第18回エステティックコンテスト」が行われ、「基本部門」には28選手、「応用部門」には31選手、「エステティックカウンセリング部門」には24チームが出場し、全国の認定校から選抜された生徒たちが研鑽した技能を競いました。審査の結果、基本部門は札幌ビューティーアート専門学校「佐々木 瞭」選手が金賞を受賞しました。応用部門は長野理容美容専門学校「柳沢 春那」選手が金賞を受賞し、今年度新たに設けられた、厚生労働大臣賞を受賞しました。合わせて、銀賞～入賞者すべての方へ中央職業能力開発協会会長賞が授与されました。エステティックカウンセリング部門は沖縄ビューティー&ブライダル専門学校「屋宜 望愛」選手、札幌ビューティーアート専門学校「米田 悠里」選手が金賞を受賞しました。なお、基本部門入賞者には第19回エステティックコンテスト応用部門の出場シード権が、応用部門入賞者には、2026年に開催される「第48回技能五輪国際大会（中国・上海大会）」最終選考の出場権が与えられます。

受賞時の様子

応用部門入賞者の皆さま

基本部門入賞者の皆さま

社会とつながるソシオエステティック～現場から伝える、新しいエステティシャンのカタチ～ステージイベントの様子