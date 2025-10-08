【叡啓大学】アントレプレナーシップセミナー「UNESCO（ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します
叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2025年11月６日(木)17:15～18:30でアントレプレナーシップセミナー「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します。
国際連合やユネスコの仕事について知りたい方、世界遺産や無形文化遺産に興味のある方、海外で働くことに興味がある方はぜひご参加ください。
日時
2025年11月６日(木) 17:15～18:30
場所
叡啓大学１階 PWS(プロジェクト・ワーク・スペース)
(広島市中区幟町１-５)
イベント名
「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」
講師
青島 泰之 氏
元ユネスコ東アジア代表・北京事務所長、
日本技術者教育認定機構 国際部顧問（前専務理事)
概要
【プログラム】
17:15～17:18 開会あいさつ
17:18～18:20 青島 泰之 氏 ご講演
18:20～18:30 質疑応答 ※英語での質問も歓迎します。
【開催形式】
対面20名(応募者多数の場合は先着順とします)
【対象】
国際連合、ユネスコ、世界遺産等にご興味のある方
【主催】
叡啓大学
【申し込み】
添付のチラシの二次元コードまたは以下のリンクよりお申込みください。
【申込用URL】https://forms.office.com/r/pus0pDc5Pq
UNESCOでの挑戦（11月6日セミナー）チラシはこちら
【叡啓大学】アントレプレナーシップセミナー「UNESCO（ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します(https://eikei.ac.jp/news/8624/)
