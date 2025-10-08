広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2025年11月６日(木)17:15～18:30でアントレプレナーシップセミナー「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します。

国際連合やユネスコの仕事について知りたい方、世界遺産や無形文化遺産に興味のある方、海外で働くことに興味がある方はぜひご参加ください。

日時

2025年11月６日(木) 17:15～18:30

場所

叡啓大学１階 PWS(プロジェクト・ワーク・スペース)

(広島市中区幟町１-５)

イベント名

「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」

講師

青島 泰之 氏

元ユネスコ東アジア代表・北京事務所長、

日本技術者教育認定機構 国際部顧問（前専務理事)

概要

【プログラム】

17:15～17:18 開会あいさつ

17:18～18:20 青島 泰之 氏 ご講演

18:20～18:30 質疑応答 ※英語での質問も歓迎します。

【開催形式】

対面20名(応募者多数の場合は先着順とします)

【対象】

国際連合、ユネスコ、世界遺産等にご興味のある方

【主催】

叡啓大学

【申し込み】

添付のチラシの二次元コードまたは以下のリンクよりお申込みください。

【申込用URL】https://forms.office.com/r/pus0pDc5Pq

UNESCOでの挑戦（11月6日セミナー）チラシはこちら

【叡啓大学】アントレプレナーシップセミナー「UNESCO（ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します(https://eikei.ac.jp/news/8624/)

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)