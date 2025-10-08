【叡啓大学】アントレプレナーシップセミナー「UNESCO（ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します

叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2025年11月６日(木)17:15～18:30でアントレプレナーシップセミナー「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」を開催します。


国際連合やユネスコの仕事について知りたい方、世界遺産や無形文化遺産に興味のある方、海外で働くことに興味がある方はぜひご参加ください。




日時

2025年11月６日(木)　17:15～18:30


場所

叡啓大学１階　PWS(プロジェクト・ワーク・スペース)
(広島市中区幟町１-５)


イベント名

「UNESCO(ユネスコ)での挑戦～多様性を持って他者と共生する～」


講師

青島　泰之　氏
元ユネスコ東アジア代表・北京事務所長、
日本技術者教育認定機構 国際部顧問（前専務理事)


概要

【プログラム】
　17:15～17:18　開会あいさつ
　17:18～18:20　青島　泰之　氏　ご講演
　18:20～18:30　質疑応答　※英語での質問も歓迎します。
【開催形式】


　対面20名(応募者多数の場合は先着順とします)
【対象】
　国際連合、ユネスコ、世界遺産等にご興味のある方
【主催】
　叡啓大学
【申し込み】
　添付のチラシの二次元コードまたは以下のリンクよりお申込みください。
【申込用URL】https://forms.office.com/r/pus0pDc5Pq



