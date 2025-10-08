ジオコードが執行役員制度を導入、執行役員 Web広告部長に新井政樹が就任

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、2025年9月25日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員人事について決議し、同10月1日より執行役員 Web広告部長に新井政樹が就任したことをお知らせいたします。

■執行役員の紹介

新井 政樹（アライ マサキ）

株式会社ジオコード 執行役員 Web広告部長

1991年生まれ、東京都荒川区出身。

高校時代はサッカー強豪校に所属し、全国大会優勝を経験。大学卒業後、Web広告業界にて広告営業としてキャリアをスタート。史上最短で営業部門および全社MVPを受賞。

2017年12月に株式会社ジオコードへ入社。2年目には、個人として史上最高の売上・利益を記録し、全社MVPを受賞。2023年7月よりWeb広告部長に就任し、広告事業全体の統括をはじめ、組織マネジメント、品質向上、人材育成、新規事業開発など幅広い領域を担っている。

学生時代から培ったチームワークと勝負強さを武器に、「チームで成果を出す組織づくり」をテーマに、事業成長を牽引している。

＜コメント＞

このたび、執行役員に就任いたしました新井です。これまでご支援を賜りましたお客様をはじめ、日々ご協力をいただいている多くの関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

ジオコード入社以来、Web広告事業の最前線で、お客様の成果創出と組織づくりに携わってまいりました。今後は、経営の一端を担う立場として、これまで現場で培ってきた経験を活かし、より中長期的な視点で、事業成長と企業価値の向上に努めてまいります。

変化の激しい広告業界において、お客様とともに成果を創り続けることが、私たちの最大の使命だと考えています。今後も「チームで成果を出す」文化をさらに進化させ、挑戦を続けながら、社会に必要とされる企業として持続的な成長を目指してまいります。

■執行役員制度導入の目的

当社は、経営環境の変化や課題に迅速かつ適切に対応する体制を構築し、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで、中長期的な経営人材の育成を図ることを目的に、執行役員制度を導入いたしました。

■執行役員制度の概要

１. 執行役員は、業務執行権限の委譲を受け、取締役会が決議した会社の方針に従い、その監督のもと、業務執行にあたるものとします。

２. 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議により行うものとします。

３. 任期は、選任後最初に到来する事業年度末の定時株主総会直後に開催される取締役会の終結時までとし、取締役会の決議による重任を妨げないものとします。

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,386万円（2025年5月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)