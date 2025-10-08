スキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi Ver3.0」に「スキルマップ」機能が追加されました！

株式会社エフ・ディー・シースキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi」スキルマップ機能

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、この度、スキル管理・アサイン管理支援ツール『fapi』の最新バージョン「fapi Ver3.0」にスキルマップ機能が新たに追加されました。

「スキルマップ」機能は、社員のスキルや経験を一元的に可視化し、組織全体のスキル分布をひと目で把握できるようになります。

スキルマップ機能の具体的な活用例

fapi Ver3.0 スキルマップ機能■最適な人材配置の実現

プロジェクトに必要なスキルをマップ化することで、どの社員がそのスキルを持っているのか、どのチームがそのスキルに長けているのかを即座に特定できます。これにより、経験者や専門家を効率的にアサインし、プロジェクトの成功率を高めます。

■戦略的な人材育成計画の策定

組織全体やチームごとのスキルギャップを明確に把握できます。不足しているスキルや今後必要となるスキルを特定し、効果的な研修計画やOJT（On-the-Job Training）を策定することで、組織全体のスキルアップを計画的に進めることができます。

■エンゲージメントの向上とキャリアパス支援

社員自身が自身のスキルを客観的に把握し、どのようなスキルを身につければ次のステップに進めるかを理解することができます。目標設定が明確になることで、社員の自律的なキャリア形成を支援します。

『fapi』は、今後もユーザーの皆様の声を反映させながら、さらなる機能追加・改善を継続してまいります。

■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』とは

スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi

スキル管理・アサイン管理支援ツール『fapi』は、社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載しており、業務の効率化に貢献できるサービスです。

『fapi』の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。

また、社員のスキル、プロジェクトのアサイン状況をデータベース化することで、スキル管理業務やアサイン業務など様々な場面で効率的に利活用できます。

詳細を見る :https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/campaign/index/?utm_source=prtimes&utm_medium=survey&utm_campaign=202504

■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです

エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している

エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている

得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/)

▼fapi資料請求はこちらから

https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー



代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階



設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入



会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp