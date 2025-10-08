【炭火で焼肉】和牛A5ランクと直送生ホルモンを最高コスパで！来客数月間6,000人超えの「焼肉ギュウトピア」が進化して２号店出店。

株式会社eatopiaホールディングス

株式会社eatopiaホールディングス(本社：神奈川県川崎市/代表取締役 伊藤 永)は、食品スーパーマーケット「食生活(ハート)(ハート)ロピア」を中核とする株式会社OICグループの一員です。その子会社、株式会社eatopiaは2025年11月4日(火)に横浜市都筑区に、グループの力を結集したコスパ追及店舗「ギュウトピア」をオープンします。

・ギュウトピアのミッション：「うまい肉を、腹いっぱい」

働き盛りのビジネスパーソン、家事に育児に忙しい生活者、育ち盛りのお子様などエネルギーが必要な方々を応援していきたいという想いで開発された「ギュウトピア」。最高品質A5ランクの和牛、産地から直送されるこれ以上ない鮮度の生ホルモンを”気軽で・身近に”するため、お手頃価格で提供することにこだわりをもっています。

・ギュウトピアのバリュー：「コスパの最大値を追及しお客様に最高の満足を届けます」

「食生活(ハート)(ハート)ロピア」を中核とする株式会社OICグループの一員だからできる”仕入れの共通化”によってスケールメリットを出すことは勿論、焼肉では使いにくい部位も破棄することなく小売りの協力で無駄なく使い切ることができるため、他店に実現できないコスパを追及していきます。

・進化したギュウトピア２号店のこだわり、特徴

【直送生ホルモン】

グループ会社が営む養豚事業者の豚を屠畜している食肉センターから、生ホルモンを直送で仕入れることで、これ以上ない鮮度と価格のホルモン焼肉を実現します。店舗で肉職人が丁寧に仕込んだホルモンは、素材そのものの品質をお楽しみいただける優しい味付けで、お客様のお好みでタレ、辛味噌などをつけてお召し上がりいただけます。

【炭火で焼肉】

炭火は大量の遠赤外線を放射するため熱が食材の深部に届きやすく、お肉の表面を焦がすことなく素早く中心まで火を通すことが出来ます。その結果、お肉の外側は香ばしく、中はふっくらジューシーな仕上がりとなり、旨味たっぷりの肉汁をお楽しみいただけます。

【和牛A5ランク】

ギュウトピア１号店でも採用されている和牛は、きめ細かく芸術的な霜降りが生み出す"とろけるような"口溶けが特徴です。体温で溶けるほど融点が低く、口に入れた瞬間サッと溶け出す上質な脂は豊潤で甘い香りを放ち、噛むほどに広がる濃厚な旨味が広がります。贅沢な感動を届けるまさに牛肉の最高峰の品質です。

【立地・客席】

和の雰囲気を取り入れた内装は居心地が良く、快適なお食事空間を演出します。センター北駅周辺の3世代家族や大家族にもくつろいでいただけるよう、席間の仕切りを変更することで最大８名対応のテーブルを４つ設置しています。・お店を応援していただける御客様限定「プレオープン」モニター大募集！

2025年10月8日から10月22日までの間に「ギュウトピア」ノースポート・モール店LINE公式アカウントで友達登録していただくと、開店日より一足先に、抽選にて60組、最大240名様を全品半額でお召し上がりいただけるモニターとして『プレオープン』に御招待いたします。

【商品一例】

・トントロ 490円(税込539円) ⇒ 245円(税込269円)

・シロコロ 690円(税込759円) ⇒ 345円(税込379円)

・牛ハラミ 890円(税込979円) ⇒ 445円(税込489円)

・和牛上カルビ 890円(税込979円) ⇒ 445円(税込489円)

・和牛上ロース 890円(税込979円) ⇒ 445円(税込489円)

・上牛タン 990円(税込1089円) ⇒ 495円(税込544円)

・冷麺 690円(税込759円) ⇒ 345円(税込379円)

・カルビクッパ 790円(税込869円) ⇒ 395円(税込434円)

・生ビール 490円(税込539円) ⇒ 245円(税込269円)

【プレオープン開催日】

10月31日(金)、11月1日(土)

【プレオープン営業時間】

ランチは11時ｰ13時の間でご都合の良いタイミングでご来店ください(営業終了14時)。

ディナーは18時-20時の間でご都合の良いタイミングでご来店ください(営業終了21時)。

※LINE公式アカウントの登録はこちらから。ID検索なら「＠gyutopia_northport」で！・店舗情報

店名 ：ギュウトピア ノースポート・モール店

開店予定日：2025年11月4日(火)

所在地 ：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール５F

アクセス：センター北駅2番出口より徒歩１分

営業時間：(ランチ)11:00～15：00(ディナー)17：00～22:00

客席数 ：60席

定休日 ：1月1日元旦

・株式会社イートピアホールディングスについて

社名のeatopiaは「eat(食べる)+utopia(ユートピア)」の造語で、お客様にとって替えが効かないお店を創っていきます。

【商号】 株式会社eatopiaホールディングス

【本社】 神奈川県川崎市幸区南幸町2-9-1

【設立】 2023年3月6日

【代表者】代表取締役 伊藤 永

【事業内容】ミシュラン掲載実績のある「中勢以」「ソラノイロ」や、和の鉄人「道場六三郎」創業の「銀座ろくさん亭」、食べログ百名店「本店山科」「銀座山科」など多彩な飲食店を展開しています。

＞株式会社eatopia：本店山科、銀座山科、中勢以、ギュウトピア、肉匠みちば、THE BIFTEKI、ホルモンなかせい

＞株式会社道場六三郎事務所：銀座ろくさん亭、懐食みちば

＞株式会社ソラノイロ：そらのいろ、革新家、ラーショ マルミャー

＞株式会社ザ・ハミルトン：Bar THE HAMILTON、RYUJIN、GS、MEITEN