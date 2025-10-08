デザイン性と最高クラスの断熱性を両立したアルミ製フォールディングドア（折れ戸）「AS FD 90.HI」を発売

シューコー・ジャパン株式会社最大9枚までのパネルを折りたたみ、フルオープンが可能。トータルの最大幅は9m

窓、ドア、ファサードのシステムソリューション開発を手掛けるドイツのシステムサプライヤー、Schueco International KGの日本法人であるシューコー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：イアン・ロード）は、新たなアルミ製 断熱 フォールディングドア（折れ戸）システム「AS FD 90.HI」を日本市場にて発売いたしました。

本製品は、障子1枚あたり最大W1.5m×H3.5mの大開口に対応しながら、世界的なデザイン賞を受賞したスリムな意匠性と優れた断熱性能を兼ね備え、住宅、商業施設、ホテルなどにこれまでにない開放感と快適性を提供します。

「AS FD 90.HI」の主な特徴

1. 最大W1.5m×H3.5mの大開口と、閉じた状態でも美しい眺望性

障子1枚の最大寸法が幅1.5m×高さ3.5mと、圧倒的な大開口に対応。縦框を突き合せた幅はわずか90mmとスリムなため、ドアを閉じた状態でも視界を遮る要素が少なく、まるでガラスのファサードのような美しい眺望性を確保します。スリムな形材で構成された大型の折りたたみ式ガラスユニット（フォールディングドア/折れ戸）が、開閉状態を問わず室内外を視覚的に連続させ、周囲の風景との一体感を生み出します。

2. 世界的なデザイン賞を受賞した、スリムで洗練された意匠性

ドアを最大限に開いた状態ドアを閉じた状態

「AS FD 90.HI」は、世界三大デザイン賞として知られるドイツの「iFデザイン賞」および「RedDotデザイン賞」を受賞。優れた機能性と、洗練されたミニマルな意匠性を両立しています。スタイリッシュなカラーラインナップから、建築デザインに合わせた最適な選択が可能です。

形材カラー：シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック（※他カラーもオーダー対応可）

ハンドルカラー：トラフィックホワイト、ピュアホワイト、ブラック、シルバー

3. 将来の省エネ基準も見据えた、最高クラスの断熱性能

断熱性能はU値1.20W/m2・K（予定）※ という高い性能を誇り、エネルギー効率の向上と建物のランニングコスト削減に貢献。環境に配慮した建材開発の先進国であるドイツでデザインされた本製品は、日本の断熱サッシにおける新たなスタンダードを打ち立てます。

※Ug値0.6のトリプルガラス採用の場合

4. サーキュラーエコノミーに貢献するサステナビリティ

Schueco AS FD 90.HIの断面図Schueco AS FD 90.HIの断面図

Schueco（シューコー）では「建物自体が将来のための原材料貯蔵庫である」という思想に基づき、製品開発を行っています。「AS FD 90.HI」をはじめとする多くのシステムは、使用後にアルミやその他の部材を原材料サイクルに容易に戻せる、再利用可能なCradle to Cradle(R)（C2C）認証済みシステムです。これにより、循環型経済の拡大と限りある資源の責任ある利用を促進します。

Cradle to Cradle(R)（C2C）認証は、製品の設計・製造から使用、リサイクルに至るまで、資源を永続的に循環させることを目指すグローバルな認証制度です。

「AS FD 90.HI」商品詳細

詳細情報は、以下の製品紹介ページをご覧ください。

イプロス(https://pr.www.ipros.com/schuco/product/detail/2001514251/)

建材ナビ(https://www.kenzai-navi.com/makers/schueco/44388)

シューコー・ジャパン株式会社について

【シューコーについて】

Schueco (シューコー) グループは、窓、ドア、ファサードのシステムソリューション開発を手掛ける、サッシのシステムサプライヤーです。世界中の従業員（約6,750名）と共に日々技術力、サービス内容と質の向上に力を注いでいます。私たちは常に市場トレンド、規制、環境保護を念頭に製品開発を行い、現在では世界中の12,000以上のパートナー、施主／デベロッパー様、建築設計事務所様、ゼネコン／工務店様と共にプロジェクトに取り組んでいます。Schuecoは、80ヵ国以上で事業を展開しており、2023年には21.1億ユーロの売上高を達成しました。

【会社概要】

社名：シューコー・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 3階

代表取締役：イアン・ロード

設立： 2018年

ウェブサイト：https://www.schueco.com/jp

【お問い合わせ先】

シューコー・ジャパン株式会社 広報担当・松本

メール：info-jp@schueco.com