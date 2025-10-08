【阪神梅田本店】地元名物の定番餃子から個性派餃子まで約40種類が大集合。餃子×ビールの祭典がはじまります！

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「クラフト餃子フェス(R)と阪神ビールバル 2025 AUTUMN」

■10月22日(水)→27日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

餃子の文化とトレンドを発信する野外フードフェス「クラフト餃子フェス(R)」とコラボしたイベントをこの秋も開催します。日本各地のご当地餃子から、各店が独自のアプローチや素材を使って作る創作餃子まで個性的な餃子が勢揃い。

また、クラフトビールとのおすすめペアリングで、餃子とビールの無限ループは一人でもみんなでも楽しめること間違いなし！進化する餃子の今を体感できるイベントです。

◆地元の名物！自慢のご当地餃子

肉汁あふれる焼き餃子（5個）648円大葉香るおろしポン酢餃子（5個）756円

「宇都宮餃子 はちまん餃子」

栃木県宇都宮市を中心に、関東や東海、九州にも店舗を広げる餃子店。

左）お店人気No.1の肉汁餃子が、このイベント限定で肉汁を大増量！酢とこしょうが効いた自家製の塩だれはあふれる肉汁と相性ぴったり！

右）餃子1個に約1.5枚の大葉と鶏肉を使った餃子は、専用のポン酢でさらにさっぱり！にんにく不使用なので匂いを気にせずに食べられるのもうれしい。

博多ひとくち餃子（15個）1,296円

「博多八助」

昭和38年創業、博多の地で60年以上歩んできたひと口餃子の専門店。

看板メニューの“博多ひとくち餃子”は、豚肉のジューシーな旨みと、カットにもこだわったキャベツの自然な甘みが口いっぱいに広がります。

オリジナルの小麦粉を使用した薄皮は、もちもちとした食感とパリッと焼き上がった香ばしさも魅力。本場・大分産のピリッと辛うまいゆずこしょうをつけると、ゆずの香りと辛みが加わってさらにおいしく！

焼きギョーザ（10個）756円みやざき地頭鶏ギョーザ（10個）864円

「たかなべギョーザ」

餃子の町として知られる宮崎県高鍋町で、昭和46年から半世紀以上にわたり地元で愛されるお店。

左）宮崎県産の豚肉のみを使用した野菜たっぷりの薄皮餃子。皮に使用する小麦粉は九州産と北海道産を独自配合し、薄皮でもコシのある歯切れのよさが特徴。冷めても生地が硬くならず、やわらかいのでおいしさはそのままキープ。野菜もすべて国産を使用し、肉の旨みと野菜の水分をしっかりと練り込んだ舌触りのよい餡は、飽きのこないさっぱりとした味付けで、幅広い世代に人気の味です。

右）宮崎県産のブランド地鶏“地頭鶏（じとっこ）”を使った餃子。地頭鶏の胸肉を使用した餡は、あっさりしつつも鶏肉の旨みと野菜の甘みが凝縮した自慢の餃子です。

ヒロの串餃子 4種旨だれ食べくらべ（1本）648円ヒロの贅沢しそ巻き餃子（5個）648円

「餃子屋ヒロ」

東日本で一番小さな町、神奈川県の開成町にある小さな餃子専門店。

左）ザクザク食感が楽しめる野菜たっぷりの餡を和風だしであっさり仕上げて、4種のたれをトッピングした串餃子！焦がしにんにくが香ばしい自家製の食べるラー油、濃厚とろりんチーズ、つぶつぶ明太、自家製ごま味噌だれに王道ノーマル、1本で5つの味が楽しめます。

右）和風だしが効いたあっさりとした餡に、地元で採れた青紫蘇を贅沢にまるっと巻いた“しそ餃子”。透けて見える青紫蘇が食欲をそそり、ひと口食べれば、青紫蘇の風味も香りもふわりと広がります。さっぱりとした味わいに、濃厚な自家製味噌だれが絶妙なおいしさです。

◆味も組み合わせも新鮮！個性はじける創作餃子

丸虎極〈きわみ〉夜餃子（5個）648円復刻版!!とろとろメルティ―チーズ餃子（5個）756円

「餃子専門 丸虎 MARCO」

5つ星ホテルの料理長出身の店主が中華の枠を超えたワールドワイドな餃子を目指し、様ざまなジャンルの料理と餃子を組み合わせたメニューが人気のお店。

左）“丸虎極〈きわみ〉夜餃子”は、脂の甘みと赤身の旨みあふれる“上州せせらぎポーク”を使用。にんにくを4種類の調理法で旨みを凝縮し、気になる匂いを抑えるひと工夫も。中厚の皮は焼いた面はカリカリに、ひだの部分はもちもちとした食感になるようにしっかり熟成させ、中のジューシーさを損なわないように仕上げました。2024年7月に、食のプロによる食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」でグランプリを受賞した商品です。

右）“丸虎餃子”をこんがりと焼き上げて、チェダーチーズなど4種のチーズソースにガーリックを程よく効かせ、濃厚で食べ応えのある味わいに。最後に散らしたブラックペッパーが後味をキリッと引き締める、ビールにも合う一品です。

手包み豚と生姜の焼き餃子～北海道産自家製海老ラー油～（5個）801円焼小籠包（4個）901円

「なかよし餃子 エリザベス」

北海道・ススキノ発、手作りしたもちもちの皮で作る餃子が若者からの支持を集める餃子居酒屋。

左）豚肉や白菜・キャベツ・ニラなどに生姜の風味を効かせ、さらに刻んだレンコンでコリッと食感もアクセントに。北海道増毛産甘海老を使った食べる自家製ラー油をつければ、海老の旨みと香りが押し寄せる！スタンダードさと個性を兼ね備えた餃子は、店主が研究に研究を重ねて完成させた自慢の一品。

右）普通よりも厚めの皮がもっちりとした食感を生み出し、底面のカリッとした食感とのコントラストを際立たせます。ひと口食べると旨みが凝縮された肉汁のスープがあふれ出し、口の中が幸せに。熟練スタッフが一つひとつ手包みする技と、丁寧に作り上げる想いが何よりおいしさの秘訣です。

タケノコ棒餃子（3本）540円BPC〈ベーコンポテトチーズ〉（5個）540円

「狂気と乱舞」

レトロな雰囲気の飲食店が連なる、今広島で話題のスポット、通称“エキニシ”（駅西）エリアにあるお店。餃子マニアの店主が試行錯誤して作り上げた餃子を提供。

左）肉厚でやわらかくほのかな甘みのある旬のタケノコを、竹に見立てて棒餃子に！シャキシャキ食感のタケノコの餡をパリパリに焼き上げた薄めの皮で包んだ、2つの食感が楽しいひと品。甜麺醤を使ったコクのあるマイルドな辛さのたれが、あっさりとした餡のおいしさを引き立てます。

右）なめらかな舌触りのマッシュポテトに厚切りベーコンの旨みと少しの塩気、それを包み込むようにチーズの香りとまろやかさをまとわせて、ピリッとしたブラックペッパーをアクセントに。こんがり焼いた少し厚めの皮は、カリッともちもち食感。

しいたけ餃子（5個）648円スパイシー揚げえび（5個）864円

「ペガサス餃子」

グルメの激戦区と言われる大阪・福島で、無類の餃子好きの店主が研究を重ねて味を追求。

左）“沖縄島豚ミンチ”をベースに香り高い徳島産しいたけを惜しみなく使った餡は、しいたけの風味と旨みがぎっしり！さらにキクラゲや春雨を加えて楽しい食感に。焼き油は米油を使用し、軽やかで体にもやさしいのが特徴。焼き目はパリッと、蒸した面はもっちりな皮に包まれたしいたけの豊かな香りとビールとのペアリングをお楽しみください。

右）ぷりっぷりの海老の食感と旨みが詰まった海老餃子をカリッと揚げ、チリソースと旨辛スパイスを絡めた人気のひと品。フライドオニオン、ガーリック、クミン、唐辛子などを合わせて7種類のスパイスをブレンドした“毛沢東スパイス”が食欲をそそります。

香る檸檬（5個）648円白酢味噌仕立ての九条ねぎだく京餃子（5個）648円

「京都餃子 ミヤコパンダ」

国産素材にこだわったお店。

左）やわらかくて豊かな甘みの“京丹波高原豚”を使った餡に、和歌山県産レモンのピールを練り込むことで、レモンピールのほろ苦さをアクセントに、酸っぱくないのにレモンの存在感はしっかり感じる味わいに。旨みと肉汁があふれる餡を包む皮は薄くてもちもち！たれは、京都の老舗「村山造酢」の“千鳥酢”。まろやかな味と香りのお酢が餡の甘みを引き立てて、餃子がさらに爽やかに。

右）やわらかで苦みがなく、むしろ甘みすら感じられる京都・山城産の九条ねぎを、餡にたっぷりと混ぜ込んだ新作餃子。さらに山城産の九条ねぎをたっぷりとのせて、白味噌たれをかけた京都ならではの一品。材料はすべて国内産・国内製造のみを使用し、練り上げた餡を一つひとつ薄くてもちもちの皮で包みました。

◆餃子の相棒！クラフトビール

クラフトビールと餃子のお店「ハレノヒ」が、それぞれのビールに合う餃子とのおすすめなペアリングをご紹介。常時8種類（期間中は日替りで約40種類）の樽生クラフトビールと、缶や瓶のクラフトビール約20種類をラインナップ！

「箕面ビール」おさるIPA（330ml）770円など「横浜ベイブルーイング」ゆずヴァイス（350ml）861円など「奈良醸造」フィルハーモニー（350ml）861円など「クラフトビアベース」ウーシャンレッドエール（330ml）861円など