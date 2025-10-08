タップ x 沖縄ヤマト運輸 x furasuco x 佐川急便 4社手を組み“手ぶら観光”で沖縄観光をシームレスに

株式会社タップ

株式会社タップ（代表取締役社長：吉田 亮一、本社：東京都江東区）は、このたび内閣府が推進する「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」に、昨年度に引き続き2年連続で採択されました。本事業は、沖縄の観光産業の収益力向上を図る重要施策として位置づけられており、当社が採択事業者として選出され、沖縄ヤマト運輸株式会社（代表取締役社長：小寺 崇、本社：沖縄県糸満市）、株式会社furasuco（代表取締役CEO：江崎 稔、本社：東京都港区）、佐川急便株式会社（代表取締役社長：笹森 公彰、本社：京都府京都市）、一般社団法人沖縄観光DX推進機構（代表理事：下地 芳郎、沖縄県うるま市）と連携し、旅行客の「立ち止まり」を解消する、シームレスな旅行体験の創出に取り組んでまいります。

■プロジェクトの背景と目的

旅行中の「立ち止まり」（荷物の受け渡し・ホテルのチェックイン手続き）は、観光体験を阻害する大きな要因の一つです。

本事業では、荷物配送とホテルチェックインを一つのアプリに統合した“手ぶら＆ホテルチェックイン”の仕組みを構築し、旅行者の時間的・物理的負担を軽減するとともに、宿泊事業者の業務効率化と収益力向上の両立を目指します。

本サービスは、2024年度より、沖縄ヤマト運輸株式会社と事業構築を進めて参りました。本年度は、離島エリア（石垣島）にて手ぶら観光サービスを展開する『RedCaps（株式会社furasuco）』も含めサービスを開始いたします。さらに、『SAGAWA手ぶらサービス（佐川急便株式会社）』および『沖縄MaaS（TIS株式会社）』と連携し、沖縄県の手ぶら観光サービスを一元化することで、旅行者にとってより便利に使いやすい沖縄観光のスタンダードとしての普及を目指して参ります。

実証実験概要

■ 実証期間

2025年10月～2026年2月末

■ 内容

● 25年度実施予定内容

○ 『RedCaps』と連携して、石垣島など離島地域への展開

○ 共通仕様のスタンドアロン型システム及び統一運用プラットフォームの導入

○ 沖縄県内および石垣島の一部ホテルへのロボットやスマートロッカーの導入

○ 他社手ぶらサービスである『SAGAWA手ぶらサービス（佐川急便株式会社）』や『沖縄MaaS（TIS株式会社）』と連携

● 24年度実施内容

○ ホテルチェックインシステムと連動した、空港⇔ホテル間、ホテル⇔ホテル間の手荷物配送予約

○ 那覇空港から沖縄県内本島の対象ホテルへの手荷物配送（往復）

○ 沖縄県内本島の対象ホテル間の手荷物配送

図1：沖縄県の手ぶら観光統一プラットフォームである『LuggaFree Okinawa』※

※画面イメージや名称は現時点のものであり、今後変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※ 『LuggaFree Okinawa』は、商標登録出願中です。

■ LuggaFree Okinawaの由来

『Lugga』には「手荷物」という意味と「怒り（ストレス）」という意味があります。

私たちは手ぶら観光を通じて、旅行客の皆さまを手荷物とストレスから解放したいという願いを込めて、『LuggaFree Okinawa』という名前を付けました。

■ 今後の展開

将来的には、手ぶら観光利用者専用のバスを運行し、レンタカーを利用する旅行者を減らすことで、慢性的な課題となっている那覇市周辺における交通渋滞の緩和を目指します。また、搭乗手続き時に預けられた手荷物を空港のターンテーブルで受け取ることなく自動的に宿泊先へ配送されるシステムを構築し、シームレスな手ぶら観光の実現を目指します。これにより、旅行者は到着後すぐに観光を楽しめる、全く新しい旅行体験が可能となります。

本事業を通して、株式会社タップは沖縄観光の競争力強化及び脱炭素社会に貢献してまいります。そして、日本の観光DXを先導するリーディングカンパニーとして、世界に示せる先進的な観光サービスモデルを築き上げることを目指します。

＜採択先＞ 株式会社タップ

＜配送連携企業＞ 沖縄ヤマト運輸株式会社、株式会社furasuco、佐川急便株式会社

<普及啓蒙活動連携企業> 一般社団法人沖縄観光DX推進機構

■ 本事業の主体企業及び連携企業紹介

株式会社タップ（本件に関する問い合わせ先）

事業概要 : 株式会社タップはホテル専門のソリューションベンダーです。1985年の設立以来、宿泊施設に必要な数々のシステムをソフトウェア機能として、活用していただけるよう商品化してまいりました。また、全国のホテルをユーザーに持ち、宿泊施設様はもちろんゲストにとって最良のホスピタリティとは何かを考え、ホテルエンジニアリング会社として進化してきております。「変化のきっかけを作る」という意味をこめた我々タップは、社会情勢を鑑みた新たなサービスや機能、人材不足を解消するための省力化、収益の最大化に繋がる生産性の向上など、未来のホスピタリティを創造してまいります。

業種 : 情報通信

本社所在地 : 〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-4 1F

電話番号 : TEL：03-5683-5311 FAX：03-5683-5310

代表者名 : 吉田 亮一

資本金 : 8000万円

設立 : 1985年3月

URL : https://www.tap-ic.co.jp/(https://www.tap-ic.co.jp/)

沖縄ヤマト運輸株式会社

【会社概要】

社名 ：沖縄ヤマト運輸株式会社

業種 : 運送事業

本社所在地 : 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町4-21-3

電話番号 : 098-840-3580

代表者名 : 小寺 崇

設立 : 1985年4月

URL : https://www.okinawayamato.co.jp/(https://www.okinawayamato.co.jp/)

株式会社furasuco

【会社概要】

社名 ：株式会社furasuco

業種 : 貨物運送事業・情報通信業・モビリティ関連事業

本社所在地 : 〒105-0004 東京都港区新橋4-14-1 新橋AUN BLDG.4F

電話番号 : 03-4563-0062

代表者名 : 江崎 稔

設立 : 2022年5月

URL : https://furasuco.co.jp/(https://furasuco.co.jp/)

ResCaps : https://redcaps.jp/

一般社団法人沖縄観光DX推進機構（OTDO）

【組織概要】

団体名：一般社団法人 沖縄観光DX推進機構

本社所在地：〒904-2234 沖縄県うるま市州崎14-27

代表者名：下地 芳郎

設立： 2023年6月

事業内容： 観光DX人材育成、事業提案、県内企業実証実験支援、福祉・医療支援

HP：https://otdo.or.jp/(https://otdo.or.jp/)