カグカス「住まい・建築・不動産の総合展【BREX関西】2025」出展

株式会社カグカス

設計・施工・家具演出まで、ワンストップサービスを提供する株式会社カグカス（本社：大阪府豊中市、代表取締役：金保智也）は、 2025年 10月30日（木）・31日（金）に開催される「住まい・建築・不動産の総合展【BREX関西】」に出展いたします。

出展背景：中古マンション再販事業における差別化の課題と大阪エリアの現状

展示イメージ

現在、中古マンション再販事業では、物件価格の高騰に加え、似たような立地の物件が溢れる中で他社との差別化が共通の課題となっています。

特に大阪エリアの高級物件では、リノベーションと効果的な家具によるホームステージングを結びつけることで、高い成約価値を生み出す手法がまだ浸透していない現状があります。

カグカスの取り組み：ワンストップで物件価値を最大化

そこでカグカスはこの課題を解決すべく、再販事業者様の物件価値を最大化するだけでなく、購入されるお客様の理想の住まいを実現するワンストップオペレーションを展開しています。

このサービスでは、企画段階の調査費用から意匠設計、そして家具配置・工事代金までを一気通貫でパッケージ化することでコストを最適化。より効果的に他社にはない魅力的な物件の提供をサポートいたします。

展示内容：タワーマンションでの上質な日常を演出するインテリア提案

カグカスのワンストップオペレーションフロー

今回の展示では、テーマを【 Authentic Luxury （オーセンティック ラグジュアリー）】とし、タワーマンションなどの高級物件における上質な日常を演出します。

意匠設計と家具配置で最適化されたインテリアの提案により、物件のポテンシャルを最大限に引き出した空間を、現地でぜひご体感ください。





■「住まい・建築・不動産の総合展BREX関西」開催概要

日 時 ：2025年10月30日(木)・31日(金) 10:00～17:00

会 場 ：インテックス大阪

主 催 ：住まい・建築・不動産の総合展 実行委員会

小間番号 : 1-6

入場料：無料（事前登録制）

来場事前登録（一般）：https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/users/register

詳細を見る :https://housing-biz.jp/kansai/

■ カグカスとは

カグカスはホームステージングを通じ、物件が持つ本来の魅力を可視化し、不動産仲介会社様と共に「暮らしの未来」を描きます。住まいが売れる瞬間は、お客様がそこでの暮らしを心に思い描いたとき。その大切な瞬間を創出し、数字や条件だけでは伝わりにくい不動産の価値を実際の空間体験としてお客様に届け、選ばれる物件へと導くことで、不動産業者様の利益最大化に貢献しています。

会社概要

株式会社カグカス

本社所在地：〒561-0853 大阪府豊中市服部南町4-3-43

代表者：代表取締役 金保 智也

事業内容：ホームステージング事業、リノベーション事業

拠点：大阪本社・東京支社（東京都港区）・名古屋支社（愛知県名古屋市）・福岡支店（福岡県中央区）

▪定休日：土・日・祝日

HP. https://kagkas.com/

Instagram.https://www.instagram.com/kagkas_4/

X.https://x.com/kagkas_4



