認定NPO法人CAPIN、寄付ページを刷新

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN、茨城県）は、このたび寄付プラットフォーム「コングラント」にて寄付ページを刷新しました。より多くの方に活動を知っていただき、支援の輪を広げることを目指します。

CAPINは茨城県南地域に2箇所の保護シェルターを運営し、犬猫の保護・譲渡、避妊去勢、啓発活動を行っています。2019年には茨城県で半年間「犬の殺処分ゼロ」を達成し、2020年に認定NPO法人となりました。2025年現在、県内での犬の殺処分ゼロを5年間継続しています。

しかし、物価高騰や高齢動物の増加、施設老朽化により、月間運営費は300万円を超え、資金面での課題は依然として深刻です。今回の寄付ページ刷新により、より手軽に支援いただける環境を整え、活動の継続と拡大を目指します。

CAPINへの寄付は認定NPO法人のため、税制優遇の対象です。皆さまのご支援が、犬や猫の命を守り続ける力になります。

寄付ページ：https://congrant.com/project/capin/1439

■CAPINについて

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物の保護・譲渡、地域猫活動、啓発活動を行う団体です。「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指し、行政や地域と協力しながら活動を継続しています。

公式HP：https://www.capin.love/

Instagram：https://www.instagram.com/capin/

活動ブログ：https://ameblo.jp/capin-blog/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

理事長 坂本真子美

〒305-0051

茨城県つくば市二の宮2-7-20

Tel: 029-851-5580

Fax: 029-851-5586

Mail: mail@capin.love