電力の産地・消費地連携事業「電力の産地応援！にいがた魅力発信フェア」を初開催（10/15・16）

電力の産地・消費地連携事業

「電力の産地を応援！ にいがた魅力発信フェア」を初開催（10/15・16）

新潟県産品の販売と柏崎刈羽原子力発電所の理解促進を通じて電力産地を支援

東京商工会議所（小林健会頭）は、10月15日（水）・16日（木）の2日間、

東京商工会議所本部１階多目的スペース（丸の内二重橋ビル）にて、「電力の

産地を応援！ にいがた魅力発信フェア」を初開催します。

当所は、本年５月に関東商工会議所連合会で採択した「電力消費地共同アピ

ール（※詳細は別紙５/30プレスリリース参照）」に基づき、新潟県内商工会

議所との「電力の産地・消費地連携事業」に取り組んでおり、今般、連携事業

の第１弾として、本物産展を開催いたします。

首都圏および東京の電力の安定供給に向けた柏崎刈羽原子力発電所の役割や、

その安全対策が理解できるパネル展示やVR動画コーナーを設けるほか、同原発

が立地する新潟県経済と関東・首都圏経済が共に発展できるよう日本酒等の新

潟県産品の販路拡大支援や、観光PR動画の放映等により新潟県の魅力発信を通

じて電力産地を支援いたします。

どなたでもお越しいただけますので、是非ご来場ください！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

名 称：「電力の産地を応援！ にいがた魅力発信フェア

＜イベント情報＞

https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206131

日 時：２０２５年１０月１５日（水）・１６日（木）

１１：００～１８：００ ※売り切れ次第終了

会 場：東京商工会議所１階 多目的スペース

(千代田区丸の内３－２－２ 丸の内二重橋ビル)

入 場：無料

主 催：東京商工会議所

≪オススメ商品Pickup！≫（一部抜粋）

○新潟名物の笹だんご





○笹餅クリーム入り ※全国推奨観光土産品審査会で日本商工会議所会頭賞を受賞！





○日本酒 ※新潟県内から厳選し、多数取り揃えています！



