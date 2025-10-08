株式会社ｉ＆ｆホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号、代表取締役社長：位田篤史）では、医療（i）・福祉（f）に関わる事業をベースに総合サービス事業を各種展開しています。「地域の皆様の笑顔を創出したい」という考えのもと、「もしも（if）」の時のお役に立ち、革新（i＝innovation）を続けて未来（f＝future）を創ることを目指しています。

このたび、グループ企業である 日本ライフケアソリューションズ株式会社 が運営する『からふる庭園（がーでん）』２施設（岐阜県笠松町・静岡県島田市）のオープンに先立ち、内覧会を開催する運びとなりましたのでご案内いたします。

岐阜県笠松町と静岡県島田市に新施設が誕生

日本ライフケアソリューションズの『からふる』ブランドには、「自分らしさ」をいつまでも、という思いがこめられており、入居施設ほか通所サービス、訪問サービス等も展開しています。

オープン日：2025年11月1日(土)

所在地：岐阜県羽島郡笠松町北及字五反田1514-1

内覧会：10月9日(木)～10月11日(土)の3日間/各日事前予約不要・自由参加

ゲスト：ｉ＆ｆグループ アンバサダー 豊ノ島（元・関脇）さん 【10月11日(土)限定】

徒歩圏内に医療依存度の高い方も入居可能なナーシングホーム『からふるかさまつ』があり、万一、体調を崩された場合でも、からふるグループの中で継続的に安心して生活いただける体制を整えています。

オープン日：2025年11月1日(土)

所在地：静岡県島田市河原2-11-8

内覧会：10月16日(木)～10月18日(土)の3日間/各日事前予約不要・自由参加

島田博物館の裏手に位置し、情緒あふれる街並みに溶け込む和テイストを基調とした優しいオレンジ色を施設カラーに採用。温かみのある雰囲気で、地域に親しまれるデザインとしています。大井川にも近く、夏には花火が楽しめるなど、地域ならではの魅力ある環境に囲まれています。

また、「からふるグループ」としては、静岡県で初めての有料老人ホームとなり、グループの新たな拠点として地域とのつながりを広げる施設です。

本施設の建設には、ｉ＆ｆグループの一員である「末廣建設株式会社」が携わりました。末廣建設がグループ参入後、初めて施工を担当した施設であり、今後の展開に向けた重要なプロジェクトの第一歩となります。

施工を担当した末廣建設

各種設備の見学や食事などを体験できる無料内覧会

各地で有料老人ホームを運営している「からふるグループ」では、これまでの実績に基づき、両施設の床材にクッション性の高い素材を採用しています。足腰への負担を軽減するなど、利用者の快適さに配慮した工夫が施されています。また、ｉ＆ｆのグループ理念「みんなが笑顔であるために」をもとに地域に根ざした活動を行い、利用者とそのご家族をトータルで支えているのも『からふる庭園』の特長です。これまでの施設運営経験から「介護の質を高める仕組み」や「スタッフ教育の体制」が整っているため、安心・安全に生活していただけます。

内覧会は《事前予約不要・自由参加》で開催いたします。ご都合のよい時間にお気軽にご来場いただき、日当たりや匂いなどまで含めて「快適に暮らせる環境かどうか」をお確かめください。すでにオープンしている施設の内覧会では、「施設が明るくてきれい」「部屋の壁紙がかわいらしい」「食事が美味しく、栄養バランスも考えられている」といったお声をいただいております。

なお、「施設内を詳しく見たい」「入居の相談にのってほしい」といったご希望がある場合は、事前にご連絡いただければ、スタッフが個別に対応いたします。

内覧会当日は、豊ノ島さん来園ほか楽しみなイベントも

内覧会では、施設、設備の特長をご見学いただくほか、楽しいイベントも用意しています。

『からふる庭園 笠松』では、当グループのアンバサダーである元関脇・豊ノ島さんをお迎えして、握手会や特製ちゃんこ鍋の試食会を行います！【10月11日(土)限定】

『からふる庭園 島田』では、スタッフが心を込めて淹れる美味しいコーヒーの提供や、リクガメのお出迎えといったユニークな趣向に加えて、豪華賞品が当たる大抽選会を実施します。

豊ノ島さんは、現役力士時代から東海地区での巡業の際に『からふるグループ』に慰問に来ていただいていたご縁から、力士引退のタイミングでアンバサダーに就任いただきました。誠実なお人柄や慰問の際の温かなご対応は、当グループの理念にも合致します。今後もグループの様々な活動にご協力いただく予定です。

ｉ＆ｆグループ アンバサダー 豊ノ島さん

豊ノ島さん 過去の訪問の様子

豊ノ島さんとのご縁をはじめ、地域とのつながりを大切にしながら、『からふるグループ』では施設運営の幅を広げています。

2025年10月より、事業譲渡を受けて、三重県四日市市ときわにあるデイサービスセンターが「からふるグループ」の一員となり、『からふるときわ』として新たにスタートいたしました。

デイサービスセンター『からふるときわ』

さらに、2025年12月1日（月）には、有料老人ホーム『からふる庭園 東鶉（ひがしうずら）』がオープン予定です。内覧会は11月20日（木）～22日（土）の3日間を予定しております。詳細は決定次第、公式情報にてご案内いたします。入居予約も受付予定です。

有料老人ホーム『からふる庭園 東鶉』完成イメージ図

「からふるグループ」は、明るく親しみやすいスタッフが「誰のために」「笑顔あふれるおもてなし」を合言葉に、安心して過ごせる住環境とサービスを提供しています。これからも、その想いを大切にしながら、地域に根ざした介護・福祉のかたちを追求してまいります。

様々な出会いやご縁から生まれた6社からなるｉ＆ｆグループは、これからも人との出会いを大切にし、笑顔あふれる地域社会づくりに向けて挑戦を続けて参ります。

