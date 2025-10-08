鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、2025年10月29日（水）～31日（金）に幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される、DX実現のための日本最大級のDX総合展「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」（人事・労務DX EXPO 2025 秋 東京」にブースを出展します。





■鈴与シンワートが提供するサービスについて

鈴与シンワートでは従業員規模や機能性によって選べる人事・給与・就業・会計システム、自社オリジナルの「人事・給与業務アウトソーシングサービス」、クラウドサービスの「電子給与明細」「電子年末調整」、奉行クラウドと基幹システムの自動連携などを展示いたします。

鈴与シンワートの人事給与ソリューションは、200名以上の人事給与業務に特化した専任部門が、システムの導入から運用・保守、アウトソーシングまでワンストップで提供します。

例えば、以下のような課題を解決します。

・バラバラなシステムを利用しているため、システム間連携ができていない

・属人化された人事業務の見える化

・社内リソースではシステム導入ができない

・人事・会計業務を効率化するためにはどのサービスを選べばいいのか

個社特有の課題やご要望にお応えいたします。

サービス説明やデモンストレーションなどを実施しますので、是非ご来場ください。

鈴与シンワートが提供するサービスは以下URLをご覧ください。

https://s-paycial.shinwart.co.jp/solution/

■「人事・労務DX EXPO 2025 秋 東京」出展概要について

■DX 総合EXPO 2025 秋 東京について

「DX 総合EXPO」は、総務・人事・経理・広報などのバックオフィスだけでなく営業部門・経営者などの「企業のDX化」を検討するあらゆる方に向け最新のDXソリューションが集う総合展です。

「業務効率化」「働き方改革」「経営基盤強化」を実現するため、分野ごとの課題に応える7つの専門展で構成されています。

その中でも「人事・労務DX EXPO」では、人事・労務管理システムやタレントマネジメント、給与計算システム、勤怠管理システム、採用管理システムなどのソリューションを展示しています。

展示ブースでは、出展企業と直接商談・相談・デモ体験などを通して情報収集・比較検討が可能なため、業務改善や課題解決のヒントが得られます。

https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo-hr

■鈴与シンワート株式会社

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。

その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。