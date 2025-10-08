福井県の新キャッチコピーが「いいとこ、掘りだくさん。」に決定！ 続いてロゴマークを募集します！

福井県は2025年度、新たなキャッチコピーとロゴマークを制作しています。その第1弾として、新キャッチコピーが「いいとこ、掘りだくさん。」に決定しました。続く第2弾として、そのコピーを生かしたロゴマークの募集を開始しました。見るだけで「福井に行きたい」と思ってもらえる、ワクワク・ドキドキするようなデザインをお待ちしております！締切は 2025年11月25日(火)です。





キャッチコピーは2025年6月16日から8月7日まで募集。全国4,348人から計23,034作品の応募があり、審査の結果、「いいとこ、掘りだくさん。」に決定しました。掘れば掘るほど魅力が溢れてくる福井県らしさを表現した作品となっています。審査では、「『盛りだくさん』をユニークにアレンジし可愛らしさがある」、「『掘る』は恐竜を想起させ福井県ならではの表現」などと評価され、最優秀賞となりました。優秀賞には、「発掘県、ふくい。」、「フクインパクト」の2点が選ばれました。

続いて募集を開始したロゴマークは、「いいとこ、掘りだくさん。」を生かし、キャッチコピーと一体的に 視覚で伝えるようなデザインで、見るだけで「福井に行きたい！」と想起させるものであるとともに、福井の未来を象徴できるものなどとしています。県内外のコピーライターら6人が審査し、2026年3月の発表を予定しています。最優秀賞(1名)には賞金100万円、優秀賞(2名)には福井県産品のカタログギフト5千円相当を贈ります。

詳しい応募要件や作品形式、応募方法は募集サイトをご確認ください。





新キャッチコピー概要

「いいとこ、掘りだくさん。」

【応募者が作品に込めた思い】

掘れば掘るほど、魅力が溢れてくる福井県らしさを表現。

【選定理由】

・「掘りだくさん」は、「盛りだくさん」をユニークにアレンジした表現であり、可愛らしさや親しみを感じる。

・「掘る」は恐竜を想起させ、福井県ならではの表現である。

・観光地、食、文化など多様な切り口から魅力を発信できる“大きな傘”として機能する。

・このキャッチコピーを使うことで県民一人ひとりが自信を持って魅力を発信をすることができ、県民の活動をより膨らましていくことができる。

・福井県を訪れた人に魅力的なものがたくさんあったと思ってもらえることができる。

・継続的に使っていくことで、10年後の福井県の姿を描き続ける持続性・発展性がある。

（参考）

優秀賞作品：「発掘県、ふくい。」、「フクインパクト」

コンテスト概要

〇募集作品

「いいとこ、掘りだくさん。」を生かした、キャッチコピーと一体的なロゴマーク。見るだけで「福井に行きたい！」と想起させる、ワクワク・ドキドキするようなデザインをお寄せください。

この先、何年にもわたって福井県の顔となるような、福井県を象徴する“不朽の名作”をお待ちしております！

〇応募資格

・年齢・職業・国籍を問わず応募可能（プロ・アマチュア問わず）

・応募点数に制限はありません。

〇スケジュール

募集期間：2025年9月29日（月）～2025年11月25日（火）

結果発表：2026年３月中（予定）

〇応募方法・募集要項

下記募集サイトから作品をご提出ください。

募集要項等の詳細についても募集サイトをご確認ください。

募集サイト：https://awardg.sendenkaigi.com/fukui

〇賞品

・最優秀賞（１名）：賞金１００万円

・優秀賞（２名）：福井県産品のカタログギフト５千円相当

〇応募に関するお問い合わせ先

運営事務局：株式会社宣伝会議

メールアドレス：fukuiken@sendenkaigi.co.jp

受付時間 10:00～17:00

福井の観光情報

公益社団法人 福井県観光連盟：https://www.fuku-e.com/