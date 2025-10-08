DXC、保険会社と認定インシュアテックプロバイダーをつなぐ「APEXパートナーシッププログラム」を開始





新プログラムが統合を簡素化し、イノベーションを加速し、保険バリューチェーン全体のコストを削減

アッシュバーン（バージニア州）, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE: DXC）は、フォーチュン500に名を連ねる世界的なテクノロジーサービスプロバイダーであり、同社は本日、DXC Assure Platformを通じて（再）保険会社、ブローカー、および認定インシュアテックプロバイダー間の統合を実現する中央ハブを構築する新たな取り組み「DXC APEX（Assure Platform Ecosystem Exchange）プログラム」を開始したことを発表しました。

同プログラムは、保険業界における長年の課題である「サードパーティソリューションとの分断的で複雑かつ高コストな統合問題」に対応するものです。DXCのAssure Platformにより実現された、DXC製品とAPEXパートナーのソリューションとの事前構築済み統合は、（再）保険会社およびブローカーが新たな機能やサービスを迅速に導入する能力を大幅に高め、業務上の摩擦やセキュリティリスクを低減し、事業全体における効率性を飛躍的に向上させます。

DXC Assure Platformは、保険会社がコストとリスクを削減しながら、基幹システムを保護・拡張・変革することを可能にする包括的なクラウドベースのサービスです。DXCの保険向けSaaSソリューションの基盤として機能するこのプラットフォームは、ホスティング、コンプライアンス、セキュリティ、運用インサイト、そしてシームレスな統合のためのサービスを提供し、レガシーシステムと次世代システムの双方をサポートします。高度なAIツールと自動化機能により、保険会社は重要な業務プロセスを効率化し、完全なデジタル運用への移行を加速させることができます。

「DXC APEXプログラムの開始は、保険業界がイノベーションを受け入れるための支援において、当社の取り組みが大きく前進したことを示す重要な一歩です」と、DXCグローバルオファリング担当副社長のPatrick Molineux氏は述べています。「当社の強固で認定済みのパートナーエコシステムを拡張することで、APEXは保険会社がより迅速にモダナイゼーションを進め、新たなテクノロジーを導入し、セキュリティの審査および実施を強化できるようにしています。より高いレジリエンスと効率性をもって業務を遂行できるツールを活用することで、最終的に保険会社は顧客により大きな価値を提供できるようになります。」

すでに複数のインシュアテックプロバイダーがDXC APEXプログラムに参加しており、これによりDXCの顧客は複雑なワークフローを効率化し、コストを削減し、持続可能な成長を促進できるようになっています。参加企業には以下が含まれます。

Agenium：生命保険、医療保険、年金保険会社向けのノーコードかつAI搭載のSaaSプラットフォーム。

LenderDock：米国拠点のインシュアテック企業で、保険会社、金融機関、抵当権者およびその他の第三者間の業務プロセス自動化を専門としている。

mea Platform：保険会社、再保険会社、ブローカー、MGA向けに、データ取込、申請処理、引受業務の自動化を専門とする主要なインシュアテック企業。

「DXCとの協業は、AI駆動型製品を通じて保険業界を変革するという当社の使命と合致しています」と、mea PlatformのCEOであるMartin Henley氏は述べています。「DXCとともに、生産性を高め、利益率を維持し、継続的なイノベーションを可能にする強力なツールを提供しています。今後、世界中の（再）保険会社やブローカーに対して、具体的な価値を創出できる機会が広がっていることに大きな期待を寄せています。」

40年以上にわたる業界での実績を有するDXCは、世界の上位25社のうち21社の保険会社から信頼されるパートナーとして選ばれています。基幹保険システムの主要プロバイダーとして、DXCは継続的にイノベーションを推進し、DXCソフトウェア上で処理される10億件を超える保険契約において、保険会社が複雑性とコストを削減できるよう支援しています。

DXC APEXプログラムは、保険業界の変革に向けたDXCの継続的な取り組みの一環であり、現代の保険事業者に対して魅力的で先進的な体験を創出することを目的としています。DXCの保険関連ソリューションの詳細については、www.dxc.com/insurance をご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

