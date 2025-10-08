Nexteerがダイレクト・ドライブ・ハンド・ホイール・アクチュエーターを発表：モーション・バイ・ワイヤの最新イノベーション





・新たなレベルのプレミアム・ステアリング・フィールを実現し、革新的なキャビン・デザインを実現

・前例のないパッケージングとデザインの柔軟性を自動車OEMに提供

オーバーンヒルズ（米ミシガン州）、2025年10月8日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotiveは本日、同社の最新のステア・バイ・ワイヤ（SbW）技術としてダイレクト・ドライブ・ハンド・ホイール・アクチュエーター（DD-HWA）を発表しました。DD-HWAは、ステアリングの感触、システム統合、車両設計の柔軟性に関する新たなベンチマークを確立し、自動車メーカーがソフトウェア定義車両やあらゆるレベルの支援運転および自動運転に次世代の運転体験を提供できるようにします。DD-HWAは、12Vと48Vの両方の車両アーキテクチャと互換性があり、従来のプラットフォーム、ハイブリッド・プラットフォーム、電動プラットフォーム間の統合を世界中でサポートします。

バイ・ワイヤ時代のドライビングのスリルを実現するDD-HWA

Nexteerのモーション・バイ・ワイヤ（Motion-by-WireTM）の基盤として、SbWは、ハンド・ホイールとロード・ホイール間の接続を従来の機械制御から電子制御に置き換え、パッケージングとデザインの柔軟性を実現するとともに、新しい安全性とパフォーマンス機能を実現します。

機械制御からデジタル制御というこの進化は、Nexteerの次のSbWマイルストーンの基盤となります。それがDD-HWAです。OEM とドライバーにとってイノベーションとメリットとなる組み合わせの概要を次に示します。

プレミアム・ステアリング・フィール：スムーズで応答性に優れたステアリングにより、あらゆる運転状況で自信、コントロール、快適さをドライバーに提供します。



優れたハンドリングを実現する高速でダイナミックなレスポンス：高い振幅応答帯域幅を実現します。

正確で快適なステアリング・フィードバック：コギング・トルク・リップルを厳密に制御します。

コンパクト、軽量、低位置または高位置マウント設計：ロー・マウントは、フィードバック・アクチュエーターをダッシュボードの下に配置します。ハイ・マウントは、フィードバック・アクチュエーター機構をステアリング・ホイールまたはその他のステアリング・インターフェイスのすぐ下に配置したコンパクトな設計です。この画期的な技術により、ステアリング・インターフェイスをキャビン内のほぼどこにでも配置できるようになり、革新的な収納およびインテリア・コンセプトが実現します。



どちらの設計もあらゆる駆動方式をサポートし、特にNEVにとって重要なスペースとエネルギー効率の最適化を実現します。

安全性の強化：剛性接続構造によりステアリング精度が向上し、内蔵の冗長機構により安定した動作が保証されます。

自社製高性能モーター：主要コンポーネントの垂直統合により、競争力、供給の俊敏性、品質管理がさらに強化されます。

簡素化されたアーキテクチャ：合理化された設計により、コンポーネントが削減され、堅牢性が向上し、シームレスな車両統合が可能になります。

高精度マルチチャンネル角度センシング：冗長化されたマルチチャンネル角度センサー設計と特殊なギアの組み合わせ構造を組み合わせることで、優れた信号精度を実現し、安全性と診断性能を向上させます。

48Vと12Vの互換性：電流消費を抑えながら高出力を実現することで、EV、ハイブリッド、ICEプラットフォーム全体の効率、熱性能、安全性が向上します。

「当社のダイレクト・ドライブ・ハンド・ホイール・アクチュエーターは、Nexteerのステア・バイ・ワイヤ・イノベーションの最新製品であり、あらゆる車種に対応するスケーラブルなアーキテクチャ内で最新の技術とドライバー・エクスペリエンスを提供できるように自動車メーカーを支援します」とRobin Milavec氏（Nexteer Automotive社長、最高技術責任者、最高戦略責任者、執行役員）は述べています。「高度なメカトロニクス、ソフトウェア定義のモーション制御、フレキシブル・パッケージングを組み合わせることで、OEMはプラットフォームの将来性を確保しながら、ユーザー・エクスペリエンスを差別化できるようになります。」

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。同社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

