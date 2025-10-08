世界の乗馬用アパレル市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート : タイプ別、性別、流通チャネル別 - 2031年までの世界機会分析および産業予測
世界の乗馬用アパレル市場は、2022年から2031年までに 28億米ドル から 41億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 4.5％で成長すると予測されています。
機能性とデザイン性の融合が競争力を左右
乗馬用アパレル市場の成長を牽引する重要な要素のひとつは、機能性とデザイン性のバランスだ。ブーツ、グローブ、ジャケット、パンツといった定番アイテムにおいて、耐久性・通気性・伸縮性といった機能面の改良が進んでおり、同時に高級素材を使った洗練されたデザインの製品が登場している。
特に日本市場においては、スポーツウェアに求められる実用性に加え、「見た目の美しさ」や「ブランド価値」を重視する消費者が多いことから、海外の有名乗馬ブランドが日本展開を強化している。今後は、欧州・北米ブランドとの提携や、日本独自の素材を活用した高機能製品の開発が市場シェア拡大の鍵となるだろう。
Eコマースの台頭が市場拡張を加速
テクノロジーの進化により、乗馬用アパレル市場は従来の専門店や百貨店中心の流通構造から、急速にEコマースへとシフトしている。グローバルプラットフォームでの販売が一般化する中で、日本の消費者もより簡単に海外ブランドの商品へアクセスできるようになったことが、市場拡大に追い風を与えている。
また、AR（拡張現実）を用いた仮想試着機能や、AIによるパーソナライズされたサイズ提案など、革新的なテクノロジーがオンラインショッピング体験をさらに進化させている。これにより、都市部だけでなく地方の乗馬愛好家にも裾野が広がり、市場の裾野が拡大している。
主要な企業:
● Antares Sellier
● Ariat International Inc.
● Cavallo GmbH & Co. KG
● Charles Owen
● Dainese
● Decathlon S.A
● Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH
● HKM Sports Equipment GmbH
● Horseware Ireland
● Justin Boots
● Mountain Horse
● Phoenix Performance Products Inc
● Professional's Choice
● Shanghai Goldtex Clothing & Bags Co.
● Whitaker International Ltd
環境配慮型製品へのシフトがブランド競争に影響
サステナビリティ（持続可能性）は、現代のアパレル業界全体に共通する課題であり、乗馬用アパレルも例外ではない。特に欧州を中心に、リサイクル素材や動物福祉に配慮した製造工程を採用するブランドが高い評価を受けており、この潮流は日本市場にも波及しつつある。
環境意識の高い若年層を中心に、エコ・ラベル付きの商品や、地球に優しいブランドへの支持が高まっており、こうしたエシカルブランドが市場シェアを拡大する可能性が高い。今後は「機能性」「デザイン性」に加えて、「サステナブル性」が新たな競争軸として定着するだろう。
日本市場の潜在力と高まる地域別戦略の重要性
乗馬人口はグローバルでは北米・欧州が主導しているものの、日本市場においても、オリンピック競技や観光コンテンツとしての乗馬体験が増加傾向にある。特に富裕層が集まる軽井沢・箱根・那須などでは、乗馬クラブやトレーニング施設と連携したアパレル需要が拡大中だ。
