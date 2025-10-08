都市ガス流通市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLC は、2025年10月に『都市ガス流通市場のユーティリティ種別（公共ユーティリティ、民間ユーティリティ、協同ユーティリティ）別、流通方式（配管流通、シリンダー、圧縮天然ガスステーション）別、用途（住宅用、商業用、産業用、輸送用）別市場セグメンテーション ― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、都市ガス流通市場の将来予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場動態を強調している。
都市ガス流通市場の概要
都市ガス流通（CGD）市場とは、許可された地理的区域内で、家庭、商業施設、産業向けにパイプライン天然ガス（PNG）を供給し、車両向けに圧縮天然ガス（CNG）を供給するためのインフラおよびネットワーク全体を指す。
インドのエネルギーミックスにおける天然ガス比率を高める政府の取り組みにより、この市場は急速に拡大している。主要企業はパイプライン敷設やステーション設置に多額の投資を行っており、その成長は環境面での利点、代替手段に対する費用対効果、さらに都市部および新興準都市部における需要増によって支えられている。このため、本市場は重要なエネルギーインフラ分野の一つとなっている。
Surveyreports の専門家による都市ガス流通市場の分析によれば、2025年の市場規模は118億米ドル（USD 11.8 Billion）であった。また、2035年末までに市場収益は329億米ドル（USD 32.9 Billion）に達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）13.2%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038150
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331261&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる定性的な都市ガス流通市場分析によれば、都市ガス流通市場の規模拡大は、「都市化および産業化の進展」、「クリーンエネルギーへの転換」、「政府の強力な政策支援と施策」、「経済的および環境的利点」といった要因によって促進されると考えられる。都市ガス流通市場の主要な企業には、Gazprom、Atmos Energy、Sempra Energy、E.ON、Enel、Terna、Duke Energy、Italgas、National Grid、Gas Natural Fenosa、Centrica、South Jersey Industries、Aqua America などが含まれる。
また、本都市ガス流通市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査報告書は、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も行っている。
目次
● 都市ガス流通市場の規模、成長分析、および各国における主要プレイヤーの評価である。
● 世界の都市ガス流通市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析を2035年まで国別（日本を含む）で行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ユーティリティ種別、流通方式、用途、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
都市ガス流通市場のセグメンテーション
● ユーティリティ種別別:
都市ガス流通市場のセグメンテーション
● ユーティリティ種別別: