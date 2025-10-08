



マレーシア・クアラルンプール2025年10月8日 /PRNewswire/ -- マレーシア航空は2025年10月8日より、成田（NRT）-クアラルンプール（KUL）間の一部の便に最新鋭の A330neo を投入します。マレーシアン・ホスピタリティの温かさに、先進技術と快適なキャビンを融合させ、より上質な空の旅をお届けします。



マレーシア航空、成田-クアラルンプール線に最新鋭機A330neoを導入



A330neo は、ビジネスクラス28席、エコノミークラス269席（うち足元の広い「エクストラレッグルーム」24席）で構成。快適性と現代的なデザイン性を兼ね備えたキャビン設計です。

ビジネスクラスは、全席通路アクセスのスイートタイプでスライド式ドアを備え、プライバシーを確保。伝統的なマレーシアのソンケット模様から着想を得たデザインに、モダンなライティングと上質な素材を組み合わせ、洗練された雰囲気を演出します。17.3インチ 4K 画質の機内エンターテインメント（Bluetooth ペアリング対応）に加え、ワイヤレス充電や複数の電源ポートを装備し、ビジネスにもレジャーにも最適です。

エコノミークラスは、人間工学に基づくシートを採用し、コートフックやカップホルダー、十分な収納を備えるなど実用性にも配慮。24席のエクストラレッグルームに加え、全席に13.3インチ 4K スクリーンを搭載し、Bluetooth オーディオ、キッズモード、ペアレンタルコントロールなど、ご家族連れにも使いやすい機能を備えています。

さらに、A330neo では搭乗クラスや Enrich の会員ステータスにかかわらず、すべてのお客様が無料の機内 Wi-Fi をご利用いただけます。フライト中もシームレスな接続性を提供します。

マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の Airlines Chief Commercial Officer である Dersenish Aresandiran は次のように述べています。

「成田-クアラルンプール路線への A330neo 導入は、当社の機材近代化を力強く前進させるものであり、日本市場へのコミットメントを改めて示すものです。最先端技術とマレーシアの文化的ヘリテージを融合し、より快適で効率的、そして"マレーシアらしさ"にあふれた体験をお届けします。A330neo の運航拡大とともに、オセアニア方面のネットワークを強化し、日本はマレーシア、さらには世界の地域を結ぶ重要なハブであり続けます。」

同路線での最新機材導入に加え、マレーシア航空 は日本のお客様に対し、クアラルンプール乗り継ぎでのオセアニア方面へのスムーズな接続を提供します。A330neoで成田よりご出発いただいたお客様は、バリ（週4便）、オークランド（2025年10月27日より週10便）、メルボルン（2025年10月29日より週21便）、シドニー（2025年11月29日より週21便）、アデレード（2026年1月29日より週7便）へ、A330neoでのスムーズな接続と快適な旅をおたのしみいただけます。

また、旅の楽しみを広げる「Bonus Side Trip」プログラムにより、旅程の一部としてマレーシアでのストップオーバーを、TAX類のみで追加可能。対象は8都市に拡大し、新たにクチンが加わりました。（既存の対象路線：ランカウイ、ペナン、ジョホールバル、クアンタン、アロースター、クアラクアラトレンガヌ、コタバル） クチンの追加により、マレー半島の人気観光地に加え、ボルネオの自然と文化も満喫いただけます。

成田路線への A330neo 導入は、世界水準のサービスで大陸間のコミュニティをつなぎ、空の上で"マレーシアン・ホスピタリティ"の真価を体験いただくという当社の使命を改めて示すものです。日本発のお客様は、クアラルンプール行きはもちろん、バリ、シドニー、オークランド、メルボルンなど一部路線でも A330neo の快適性をご体感いただけます。機材の詳細やご予約は、Malaysia Airlines の A330neo 専用サイトをご覧ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのナショナル・キャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行体験を提供しています。多様な文化遺産に着想を得た "マレーシアン・ホスピタリティ"を体現し、毎日最大40,000名のお客様をお迎えしています。

2015年9月以降、同社は Malaysia Airlines Berhad の所有・運営下にあり、航空・ライフスタイル領域の多様なポートフォリオを有するマレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の一員です。

また oneworld® アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の都市へ拡張されたネットワークを提供しています。詳細は www.malaysiaairlines.com、またはモバイルアプリをご利用ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com