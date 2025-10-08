【BANILA CO】バニラコ メイクアップアイテムより「シルキーグロウハイライター」がロフト・アットコスメにて10月中旬より順次先行発売！

モノック株式会社

正式販売代理店契約を結んでいる韓国の大人気コスメブランド「BANILA CO」を2024年3月から店頭発売展開しているモノック株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小澤一郎）は、バニラコシルキーグロウハイライターを10月中旬より順次全国のロフト、アットコスメにて先行販売いたします。

やさしくあふれるエレガンスなうるツヤハイライター

今回の新作は、肌トーンに合わせて繊細に設計されたカラー光彩が肌に自然に馴染むハイライターです。アイメイク、チーク、ベースなど、ハイライト以外にも自由自在に使えるアイテムです。

商品概要

ブランド名：BANILA CO（バニラコ）

商品名：バニラコ シルキーグロウハイライター（全5色）

販売価格：1,790円（税込）

内容量：3.6g

販売店舗：ロフト店舗およびロフトネットストア、アットコスメ店舗およびネットストア

※一部お取り扱いのない店舗がございます。商品により取扱店舗が異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

公式サイトURL：https://banilaco-japan.com/

発売元：モノック株式会社

カラーラインナップPK01 ピンククラウド

多彩なホワイティッシュピンク

＃ブルベおすすめ

PK02 ローズヘイロー

ロマンティックなピンクローズ

＃イエベおすすめ

BE01 チュチュ

エレガントで初々しいホワイトベージュ

＃ナチュラルトーン

PP01 インフルエンス

神秘的なホワイティッシュラベンダー

＃ブルベおすすめ

WH01 フローズン

洗練されたホワイトシルバー

＃ニュートラルトーン

HOW TO USE

1.ブラシまたは指でハイライターを取り、適量を好きな箇所にのせます。

2.軽くトントンとたたくか、軽くなでるようにして使用してください。

公式サイト・SNS

■ブランド公式サイト：https://banilaco-japan.com/

■ブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/banilaco_japan/

■ブランド公式Twitter：https://twitter.com/Banilaco_Japan

商品のお貸出やお問い合わせ

以下のメールアドレスにご連絡ください。

banilaco-pr@monoc.inc