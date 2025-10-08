【BANILA CO】バニラコ メイクアップアイテムより「シルキーグロウハイライター」がロフト・アットコスメにて10月中旬より順次先行発売！
正式販売代理店契約を結んでいる韓国の大人気コスメブランド「BANILA CO」を2024年3月から店頭発売展開しているモノック株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小澤一郎）は、バニラコシルキーグロウハイライターを10月中旬より順次全国のロフト、アットコスメにて先行販売いたします。
やさしくあふれるエレガンスなうるツヤハイライター
今回の新作は、肌トーンに合わせて繊細に設計されたカラー光彩が肌に自然に馴染むハイライターです。アイメイク、チーク、ベースなど、ハイライト以外にも自由自在に使えるアイテムです。
商品概要
ブランド名：BANILA CO（バニラコ）
商品名：バニラコ シルキーグロウハイライター（全5色）
販売価格：1,790円（税込）
内容量：3.6g
販売店舗：ロフト店舗およびロフトネットストア、アットコスメ店舗およびネットストア
※一部お取り扱いのない店舗がございます。商品により取扱店舗が異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
公式サイトURL：https://banilaco-japan.com/
発売元：モノック株式会社
カラーラインナップ
PK01 ピンククラウド
多彩なホワイティッシュピンク
＃ブルベおすすめ
PK02 ローズヘイロー
ロマンティックなピンクローズ
＃イエベおすすめ
BE01 チュチュ
エレガントで初々しいホワイトベージュ
＃ナチュラルトーン
PP01 インフルエンス
神秘的なホワイティッシュラベンダー
＃ブルベおすすめ
WH01 フローズン
洗練されたホワイトシルバー
＃ニュートラルトーン
HOW TO USE
1.ブラシまたは指でハイライターを取り、適量を好きな箇所にのせます。
2.軽くトントンとたたくか、軽くなでるようにして使用してください。
公式サイト・SNS
■ブランド公式サイト：https://banilaco-japan.com/
■ブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/banilaco_japan/
■ブランド公式Twitter：https://twitter.com/Banilaco_Japan
商品のお貸出やお問い合わせ
以下のメールアドレスにご連絡ください。
banilaco-pr@monoc.inc