TROP2抗体市場：世界ブリーフィング、メーカーシェア、成長分析、需要と機会の見通し（2025年～2035年）だ。
Survey Reports LLCは、2025年10月に『TROP2抗体市場：抗体タイプ別（IgGベース、単鎖可変断片（scFv）、その他）、用途別（腫瘍学、免疫療法、その他）、エンドユーザー別（病院、研究機関、専門クリニック、その他）-世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、TROP2抗体市場の将来予測評価を提供している。さらに、市場の成長要因、市場機会、課題、及び脅威など、TROP2抗体市場における主要な市場動態を強調しているものである。
TROP2抗体市場の概要
TROP2抗体市場は、腫瘍治療分野の中でも急速に拡大しているセグメントであり、これはTROP2がさまざまな固形腫瘍において高発現していることに起因している。乳癌および肺癌に対して承認されたTROP2標的抗体薬物複合体（ADC）であるサシツズマブ・ゴビテカン（Sacituzumab govitecan）の画期的承認は、この標的の有効性を実証し、市場成長を大きく加速させた。この成功により、製薬企業による活発な研究開発が促進され、新規ADC、二重特異性抗体、その他のTROP2標的モダリティが数多く開発パイプラインに加わっている。市場は戦略的提携や適応拡大への注力によって特徴づけられており、TROP2は将来的に標的がん治療の中核を担う可能性を持つ存在として位置づけられている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、TROP2抗体市場の2025年時点での市場規模は23億米ドルに達している。また、2035年末までに市場収益は52億米ドルに到達すると予測されている。予測期間（2025年～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約 13% と見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なTROP2抗体市場分析によれば、TROP2抗体市場の規模拡大は、がん発生率の上昇、臨床試験数および規制当局の支援の増加、臨床的妥当性の確立および腫瘍学的適応の拡大、さらに活発な研究開発とパイプラインの革新によって促進されるとされている。TROP2抗体市場における主要な企業としては、BiOneCure Therapeutics、Bio-Thera Solutions、Biosion、CytomX Therapeutics、Eucure Biopharma、Gilead Sciences、Hangzhou DAC Biotech、Janux Therapeutics、KAEDI Biotech、Klus Pharma、LegoChem Biosciences、Molecular Templates、Peak Bioなどが挙げられる。
また、本TROP2抗体市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの主要地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● TROP2抗体市場の規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価だ。
● 世界のTROP2抗体市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで各国別（日本を含む）で行う分析だ。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：抗体タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別だ。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
TROP2抗体市場のセグメンテーション
● 抗体タイプ別:
?o IgGベース、単鎖可変断片（scFv）、その他
