新マンガレーベル「orSiS(オアシス)」が始動！ 新連載第1弾『娘が彼女を連れてきた話』が10月8日(水)よりピッコマにて先行配信開始！

株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）は、新マンガレーベル「orSiS」を本日10月8日(水)より始動いたします。

「orSiS」は、女性同士の親しい間柄を指す「sis」と接続詞の「or」を繋ぎ合わせた造語で、ガールズラブ、ロマンシス、シスターフッドの3つをコンセプトに女性同士の様々な関係性を描くレーベルです。

10月8日(水)より栗崎きんぐの新連載『娘が彼女を連れてきた話』が「ピッコマ」（https://piccoma.com/web/）で先行配信されるのを皮切りに、吉富昭仁『謎のユリイカ』、涼海来夏『黒の世界は白墨に染まる』、野宮りおん『女にはそれぞれ裏がある』、アケガタユウ『陽がのぼり菜の花が咲く』など今後、新連載が随時配信開始予定です。

また、無料コミックサイト「マンガよもんが」（https://www.yomonga.com/）内にorSiSの特設ページ（https://www.yomonga.com/notifications/3329/）を公開しています。新レーベル「orSiS」の各作品をどうぞお楽しみに！

【配信中作品】

◆『娘が彼女を連れてきた話』栗崎きんぐ

(c)栗崎きんぐ／ぶんか社かわいい！尊い！推せる！ 父子愛全開の見守りコメディ！

幼い頃に母を亡くし、男手ひとつで父に育てられた白石あかり。

高校生になったある日、父に紹介するため恋人を家に連れてくるのだが、

相手はまさかの……!?

【第1話試し読み】

▼「ピッコマ」配信ページはこちら

https://piccoma.com/web/product/195092

【配信予定作品】

◆『謎のユリイカ』吉富昭仁 ◆『黒の世界は白墨に染まる』涼海来夏

(c)吉富昭仁／ぶんか社(c)涼海来夏／ぶんか社

◆『女にはそれぞれ裏がある』野宮りおん ◆『陽がのぼり菜の花は咲く』アケガタユウ

(c)野宮りおん／ぶんか社(c)アケガタユウ／ぶんか社

■公式アカウントから最新情報をチェック！

「orSiS」公式X：https://x.com/orsis_info

■「orSiS」特設ページ

https://www.yomonga.com/notifications/3329/

■「マンガよもんが」とは

株式会社ぶんか社が運営する完全無料の公式マンガサイト。ドラマ化で話題の作品から新作、不朽の名作まで、ぶんか社の注目作品を厳選してお届けします。

女性コミック、TL、BL、エッセイ＆4コマ、ライトノベルのコミカライズなど、多様なジャンルの作品を取り揃え、アプリでは実現できない刺激的な作品も多数配信しています。

独自のコミック大賞も年2回開催中！

＜サイト概要＞

【サイト名】マンガよもんが

https://www.yomonga.com/

【ジャンル】コミックサイト

【内容】

・マンガよもんがオリジナル作品の配信

・ぶんか社／海王社の各媒体掲載作品の配信

・単行本刊行作品の配信

【価格】完全無料

【対応プラットフォーム】PCブラウザ／スマートフォン