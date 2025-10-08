【阪急うめだ本店】関西初「UMBRO HOUSE」ポップアップを開催！スペシャルゲスト・ALAN SHIRAHAMAを迎えたイベントも開催予定

株式会社阪急阪神百貨店

URBAN ACTIVE STYLE by UMBRO HOUSE

期間：10月15日(水) ～ 21日(火)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階 『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)コトコトステージ81

URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12670551_2067.html

創業100周年を超える英国発のフットボールブランド「UMBRO（アンブロ）」から生まれた、新ライフスタイルコレクション「UMBRO HOUSE（アンブロ ハウス）」が、阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)コトコトステージ81にて10月15日(水) ～ 21日(火)の期間、関西初となるポップアップストアを開催。 スポーツのエッセンスとモダンな感性を融合したアスレジャーファッションを通して、ユニセックスで楽しめるアクティブなライフスタイルをご提案します。 さらに今回だけの特別企画、10月21日(火)には、スペシャルゲスト・ALAN SHIRAHAMAを迎えたイベントも開催予定です。

BARACUTA Swingtop jacket 各69,300円 イギリスマンチェスター発祥の「BARACUTA」とのスペシャルコラボレーションモデル。身幅はやや広めのボックスシルエット。Waxed blouson 各44,000円 オイルドコットン素材に、襟部分にコーデュロイをアクセントとして配したブルゾン。ワンウォッシュ加工で独特の風合いを引き出しており、着丈はやや長めで、縦長のシルエットが特徴。Track jacket 各30,800円 流線的なカッティングが特徴的なトラックジャケット。光沢を抑えたスパンライクなポリエステル素材を使用し、スポーティでありながら上品な印象。幅広いスタイリングに対応する一着。Track pants 各27,500円 ワイドテーパードシルエットながら、フロントのタックとセンタープリーツが美しいラインを演出し、裾のドローコードでシルエットの変化を楽しめるアイテム。Mane1924 各22,000円 アーカイブのスパイクからインスパイアを受けたオリジナルスニーカー。牛革を贅沢に使用し、履き心地とデザイン性を兼ね備えたアイテム。Mr.Men Little Miss×UMBRO HOUSE sweat top 16,500円 イギリスの絵本から生まれ、世界中で愛されている「Mr.Men Little Miss」と「UMBRO HOUSE」のコラボレーション。ライトオンスの裏毛を使用し、柔らかく快適な着心地を実現。

スペシャルゲスト ALAN SHIRAHAMA来店イベントのご案内

【ALAN SHIRAHAMA氏 来店イベントに関するご案内】

10月21日（火）に、アーティスト ALAN SHIRAHAMA氏をスペシャルゲストに迎えた特別

イベントを開催いたします。

【開催日時】

１.10月21日（火）午前11時～午後12時

２.10月21日（火）午後1時～午後2時

３.10月21日（火）午後3時～午後4時

【開催場所】

阪急うめだ本店 8階 コミュニティパーク

【イベント内容】

・トークショー

・2ショット撮影

・サイン入りステッカーのお渡し（※トークショー内で抽選）

※トークショーは着席でのご観覧となりますが、一部立ち見の場合もございます。

【イベント参加条件】

コトコトステージ81売場において、下記日程で商品を税込33,000円以上お買い上げのお客様に、イベントにご参加いただける参加券をお渡しいたします。

１.10月21日（火）午前11時～午後12時 →お買い上げ対象日：10月 20日（月）10時～20時

２.10月21日（火）午後1時～午後2時 →お買い上げ対象日：10月15日（水）10時～20時

３.10月21日（火）午後3時～午後4時 →お買い上げ対象日：10月18日（土）10時～20時

★お買い上げ対象日の10月15日（水）、18日（土）、20日（月）は混雑が予想されますの

で、各日お買い物されるお客様を抽選（WEB）にて承ります。ご当選された方のみご参加

いただけます。

抽選参加へのご応募・詳細はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1759734723231)

【抽選応募期間】10月8日（水）午前11時～10月12日（日）午後11時59分まで

【当落発表】10月13日（月）午後6時より順次

※イベント参加には抽選参加へのご応募が必須となります。

※お一人様につき、一回のみのご応募となります。