米国旅行誌『Conde Nast Traveler』が実施する「Readers′ Choice Awards 2025」日本のホテル部門にてROKU KYOTOが 6 位選出

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts (京都市北区、総支配人：佐野洋一、以下ROKU KYOTO)は、2025 年 10 月 7 日（火）午前8時（米国東部標準時間）／同日午後 9 時（日本時間）に発表された米国旅行誌『Conde Nast Traveler（コンデナスト・トラベラー）』が発表した「Readers' Choice Awards 2025（リーダーズ・チョイス・アワード2025）」の日本のホテル部門において 6 位に選出されました。

歴史が長く権威ある『Conde Nast Traveler』は、高所得者層を中心とした読者を持ち、旅先となる国のホテルやレストラン、旅行者向けのグッズやアパレルなどの最新情報を掲載し、米国や英国など世界各地で発行されています。同誌が実施している「Readers' Choice Awards」は、国や都市、ホテル、クルーズ部門など様々なカテゴリーで読者投票が行われ決定します。今年は 757,000 以上の読者が投票に参加しました。全体の結果は、本日コンデナスト・トラベラー公式サイトcntraveler.com/rca(http://cntraveler.com/rca)で公開され、11 月号誌面でも特集が予定されています。

ROKU KYOTOは、2022 年に同誌の「Hot List 2022」に選出された実績がありますが、今年は「Readers' Choice Awards 2025」の日本のホテル部門において 6 位という輝かしいランクを受賞いたしました。今後も、その土地、歴史、文化に根ざした至高のサービスを大切にし、お客様一人ひとりに合わせた、知られざる京都の奥深い魅力に浸る唯一無二の体験を提供してまいります。

〈総支配人 佐野洋一のコメント〉

「このたび、米国旅行誌『Conde Nast Traveler』が主催する「Readers' Choice Awards 2025」にて日本のホテル部門において6位に選出頂きましたことを大変に光栄に思います。これもひとえに、ご宿泊いただいたお客様からの温かいご支持とご愛顧の賜物であり、心より感謝申し上げます。

ROKU KYOTOは本年で 4 周年を迎えました。京都・鷹峯という豊かな文化的背景をもつ魅力的なロケーションに位置し、この地ならではの体験を大切にしてまいりました。これからも土地、歴史、文化に根ざした至高のサービスをご提供できるよう、スタッフ一同さらなる努力を重ねてまいります。」

「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」概要

名 称：ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

開業日：2021 年 9 月 16 日(木)

所在地：京都府京都市北区衣笠鏡石町 44-1

客室数：114 室

料飲施設：TENJIN (フレンチ)

スパ施設：THE ROKU SPA

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts 外観

LXRホテルズ＆リゾーツ 概要

LXRホテルズ&リゾーツ（https://lxr.hiltonhotels.jp/）は、受賞歴を誇る16のラグジュアリーホテルからなる成長中のコレクションブランドです。世界中の魅力的なデスティネーションにある厳選されたホテルは、タイムレスな冒険心を刺激し、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれ、お客様へラグジュアリーな体験を提供します。お客様の体験を豊かにする取り組みの一環として、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」という新たなブランドシグネチャープログラムを展開し、各デスティネーションの独自の文化と個性を反映した没入型の体験をお楽しみいただけます。ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンのブランドであり、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ（https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/）」の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ（https://apps.apple.com/jp/app/hilton-honors-book-hotels/id635150066）から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報は以下よりご覧ください。

東急リゾーツ＆ステイ株式会社 概要

東急リゾーツ＆ステイ（https://www.tokyu-rs.co.jp/）は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsなどのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に広がる運営施設を展開しています。1960 年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980 年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990 年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約 680万人にのぼります。こうした実績とノウハウ、地域・行政・お取引先との長期的な関係構築や新たなことへの挑戦する姿勢を強みとして、出会うすべての人へ日本各地の魅力を伝え、”楽しい”を提供していくことを目指しています。

【代表者】代表取締役社長 粟辻 稔泰

【本社所在地】東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号 渋谷道玄坂東急ビル

【運営ブランド】東急ステイ、東急ハーヴェストクラブ

【運営事業】宿泊事業、ゴルフ事業、スキー事業、

リゾート・その他事業（別荘管理、レストラン、ショップ、温泉施設、保養所等)