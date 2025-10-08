こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明海大学浦安キャンパス公開講座「桃太郎オフィスと学ぶ『高齢化社会』と『不動産』― 今から知っておきたい、親子で準備する円満相続 ―」を開催（11月3日（月・祝））
明海大学浦安キャンパス（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）では、You Tubeで人気の不動産鑑定士「桃太郎オフィス」中瀬桃太郎氏と泰道征憲氏を講師に迎え、公開講座「桃太郎オフィスと学ぶ『高齢化社会』と『不動産』― 今から知っておきたい、親子で準備する円満相続－」を11月3日（月・祝）に開催する。〔参加費無料、要事前申込〕
明海大学は、地域社会との交流と生涯学習の推進を目的として、社会の関心が高く、本学教員の研究領域とも関連する分野を中心に公開講座を開催している。
今回はYou Tubeで多彩な切り口から不動産の魅力を発信し、不動産相続や売買の実務経験も豊富な不動産鑑定士「桃太郎オフィス」の二人を講師に迎え、不動産相続に対する考え方や相続対策について、実例を交えてわかりやすく解説する。
持ち家やマンションの相続は、日本の高度経済成長期を支えた世代から下の世代にバトンが渡りつつある今、所有者である親世代にとっても、将来不動産を引き継ぐ子供の世代にとっても、ますます身近で重要な課題となりつつある。何かあってからではなく、今から知っておきたい円満相続のポイントについてお伝えする。
【日程】 2025年11月3日（月・祝）10:30～12:00（10:00開場）
【会場】 明海大学浦安キャンパス 講義棟2階大講義室
【定員】 400名（先着順・要事前申込）（定員に達し次第受付終了）
【受講料】 無料
【申込方法】 以下の申込みフォームからお申込みください。
https://forms.gle/nbbPiphzZ5Au42xk8
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学浦安キャンパス庶務課
TEL：047-355-5111
FAX：047-355-5420
メール：mu-info@meikai.ac.jp
