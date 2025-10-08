¥¼¥Ò¥È¥â¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¤Î»ö¶È¼ÔÅÐÏ¿¤¬Îß·×7Ëü¿Í¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼ÒZehitomo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°±ºÍº°ìÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤¯¤é¤·¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¼¥Ò¥È¥â¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¥×¥í¡Ê»ö¶È¼Ô¡Ë¤¬Îß·×7Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¼¥Ò¥È¥â¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¥×¥í¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯9·î¤ËÎß·×7Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤ÏÄ¾¶á¿ôÇ¯¤Ç¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¬µÞÁý¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥Ò¥È¥âÁ´ÂÎ¤ÎÅÐÏ¿¥×¥íÌó13Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¤¬Àê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥©ー¥à¼ûÍ×¤ÈÅÐÏ¿¥×¥í¤Î³ÈÂç
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÏ·µà²½¤äÃæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ê¥¨¥Í²þ½¤¤äÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©ー¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ó½ë¤äÅÅµ¤Âå¹âÆ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¸ò´¹¡¦ÃÇÇ®²þ½¤¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤äÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤ËÈ¼¤¦´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿°ÍÍê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥Ò¥È¥â¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¤Î°ÍÍê¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡£ÅÐÏ¿¥×¥í¤â·øÄ´¤ËÁý¤¨¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à´ØÏ¢¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ÏÎß·×7Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ïº£¤ä¡¢Zehitomo¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¸«ÀÑ¤â¤ê°ÍÍê¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¥×¥í¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢Zehitomo¤Ï°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥Æ¥´¥êÀ°È÷
¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¬¤¤»ö¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢ÀìÌç¥«¥Æ¥´¥ê¤òÀ°Íý¡¦²þÁ±¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤¦·Á¤Ç¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¦¸¡º÷ÂÎ¸³¤Î²þÁ±
»Ü¹©µ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¤Ê¤É¾ò·ï¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¼«Æ°ÊÖ¿®µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ÍÍê¤«¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷
¡¦UI/UX²þÁ±
¸ý¥³¥ß¤ä»Ü¹©»öÎã¤ò¸«¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤·¡¢²Á³Ê´¶¤ä»Ü¹©¥¤¥áー¥¸¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Zehitomo¤Ïº£¸å¤âµ¡Ç½²þÁ±¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥àÎÎ°è¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¥×¥í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä»Ü¹©»öÎã¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¿¦¼ï¤ÇÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ
¥¼¥Ò¥È¥â¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Dream Team ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©
Êç½¸¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.zehitomo.com/recruiting
¢£¥¼¥Ò¥È¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¥¼¥Ò¥È¥â¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤°ÍÍê¼Ô¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥è¥¬¹Ö»Õ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¹©»ö»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥×¥í¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î»Å»ö¤ÎÉý¤ä²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥íー¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤°ÍÍê¼Ô¤¬¾ò·ï¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬¥ªー¥Àー¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¥¼¥Ò¥È¥â¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤äE¥áー¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(1) ½¾Íè¤Î·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡ª±þÊç²Ý¶â¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤â¥×¥í¤â¤ªÆÀ
°ÍÍê¼Ô¤â¥×¥í¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥¼¥í¡£¥×¥í¤ÏÊó½·¤ÎÁ´³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÍÍê¼Ô¤âÍ¾·×¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¼¥Ò¥È¥â¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï½¾Íè¤Î·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤¬°ÍÍê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë±þÊç²Ý¶â¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ ±þÊçÈñÍÑ¤Ï¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2) AI¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥Ôー¥É¥Þ¥Ã¥Á¡Ù
AI¤¬¥¼¥Ò¥È¥â¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÃæ¤«¤é°ÍÍê¾ò·ï¡ÊÃÏ°è¤äÇ¼´ü¡¢Í½»»¤äÉÑÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦»ö¶È¼Ô¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢°ÍÍê¼ç¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤òÁ÷¤ëµ¡Ç½¡Ê¥¹¥Ôー¥É¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ò2019Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤È°ÍÍê¼Ô¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
(3)¥Çー¥¿¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀ»Ù±ç
8Ç¯´Ö¤ÎÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥í¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤òÀìÂ°¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆWeb½¸µÒ¡¦±Ä¶È¤ò¤¹¤ë¥×¥í¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Çー¥¿¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ÎÀ®¸ù¤Þ¤ÇÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZehitomo
URL¡§https://www.zehitomo.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸ÜµÒ³ÍÆÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¼¥Ò¥È¥â¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7ÃúÌÜ22-17 ¸ÞÈ¿ÅÄTOC¥Ó¥ë 11³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§»°±º Íº°ìÏº
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö¡§À¾Àî¿¿Í§
E-mail¡§media@zehitomo.com